La comunidad de KDE mantiene un ritmo de desarrollo constante y, además de trabajar en las próximas funciones de Plasma 6.7, ha publicado una nueva actualización de mantenimiento para su entorno de escritorio actual. Se trata de KDE Plasma 6.6.3, una versión centrada en pulir la experiencia diaria y corregir comportamientos que afectaban al rendimiento en determinadas configuraciones.

En lugar de introducir grandes cambios visuales, esta entrega se enfoca en mejoras técnicas que influyen en la fluidez del sistema, especialmente en equipos que usan escalado fraccionado o que aprovechan las capacidades de screencasting bajo Wayland. Para usuarios de distribuciones GNU/Linux, esta actualización irá llegando progresivamente a través de los repositorios habituales.

Qué supone KDE Plasma 6.6.3 dentro de la serie 6.6

KDE Plasma 6.6.3 se presenta como la tercera actualización de mantenimiento de la rama 6.6 del entorno de escritorio. Llega aproximadamente dos semanas después de Plasma 6.6.2, siguiendo el calendario habitual de revisiones periódicas con el que KDE corrige errores detectados tras las versiones anteriores.

Como es habitual en este tipo de lanzamientos, no se trata de una edición con cambios rompedores, sino de una versión orientada a refinar la estabilidad y el comportamiento interno. El objetivo es que las distribuciones que ya ofrecen Plasma 6.6 puedan proporcionar a sus usuarios una experiencia más consistente, con menos incidencias y un uso más eficiente de los recursos.

Mejoras en KWin y screencasting con PipeWire 1.6

Uno de los puntos destacados de KDE Plasma 6.6.3 está en el gestor de ventanas KWin, que es el componente encargado de dibujar y gestionar las ventanas en el escritorio. En esta versión se ha reforzado el manejo de la función de screencasting cuando se utiliza con PipeWire 1.6 o versiones posteriores.

El screencasting, ya sea para compartir pantalla en videollamadas, grabar tutoriales o retransmitir videojuegos, depende cada vez más de PipeWire en sesiones Wayland. Con Plasma 6.6.3, KWin mejora su robustez y compatibilidad con PipeWire 1.6, reduciendo la probabilidad de fallos o comportamientos irregulares al capturar la pantalla en entornos modernos.

Para usuarios que participan con frecuencia en reuniones en línea o generan contenido audiovisual desde su escritorio GNU/Linux, estos ajustes pueden traducirse en sesiones de screencasting más estables, menos cuelgues inesperados y una integración más fiable con aplicaciones que usan este sistema de captura.

Menor uso de CPU y GPU en pantalla completa con escalado fraccionado

Otro aspecto clave de KDE Plasma 6.6.3 afecta al rendimiento en pantallas que utilizan escalado fraccionado, una función cada vez más habitual en monitores de alta resolución, como los paneles 2K o 4K. Este tipo de escalado permite ajustar la interfaz a porcentajes como 125 % o 150 %, en lugar de limitarse a valores enteros.

En esta actualización, cuando una ventana se ejecuta a pantalla completa en modo de direct scanout en pantallas con escalado fraccionado, se ha optimizado la forma en que se gestiona la imagen para reducir tanto la carga de la CPU como de la GPU. Esta mejora es especialmente interesante en portátiles y equipos con recursos más ajustados, donde cada optimización se nota en el consumo energético y en la temperatura.

En la práctica, esto puede traducirse en reproducción de vídeo más fluida, menor uso del ventilador durante sesiones de juego a pantalla completa y una sensación general de sistema más ligero cuando se trabaja con aplicaciones que aprovechan este modo de visualización. Aunque el cambio es técnico, el impacto lo perciben directamente quienes utilizan resoluciones altas combinadas con escalados no enteros.

Con esta nueva revisión, Plasma 6.6.3 se posiciona como una actualización recomendable para quienes usan este escritorio a diario: no introduce grandes sorpresas visuales, pero sí ajusta piezas importantes como KWin, PipeWire y la gestión del escalado fraccionado, con el objetivo de ofrecer un entorno más eficiente, estable y cómodo en distribuciones GNU/Linux actuales.