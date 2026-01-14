KDE Plasma 6.6 Beta: Nuevo Login Manager, Portal USB y mejoras Wayland

Los desarrolladores del Proyecto KDE ha abierto la ventana para las pruebas públicas de su próxima gran actualización, Plasma 6.6, cuyo lanzamiento oficial está marcado en el calendario para el 17 de febrero de 2026. Esta versión beta no es una simple iteración incremental.

Y es que la próxima versión de Plasma 6.6 tiene como finalidad el introducir cambios estructurales profundos y tres nuevos componentes clave que prometen redefinir la experiencia del escritorio Linux: un gestor de inicio de sesión propio, un nuevo teclado virtual y un asistente de configuración inicial.

Novedades que presenta la beta de Plasma 6.6

El primero de estos grandes cambios que se presenta es en «plasma-login-manager», diseñado para reemplazar al veterano SDDM como la puerta de entrada moderna al sistema, una alternativa que ya está captando la atención de distribuciones como Fedora KDE. A su lado llega plasma-keyboard, una nueva implementación de teclado virtual que busca superar las limitaciones de Maliit, y plasma-setup, un asistente pensado para facilitar la configuración inicial en sistemas OEM o recién instalados, mejorando la experiencia «out-of-the-box».

En el día a día del usuario, en esta nueva versión los desarrolladores se centraron en la conectividad y la personalización, ya que reciben un impulso notable. Plasma 6.6 facilita la conexión a redes Wi-Fi mediante el escaneo de códigos QR, eliminando la necesidad de teclear contraseñas complejas. Además, los usuarios ahora pueden guardar su configuración visual actual como un tema global completo, simplificando la tarea de compartir o replicar estilos personalizados. La accesibilidad también da un paso adelante con la introducción de controles para ajustar la intensidad y el contraste de los bordes de las ventanas, una función muy demandada que mejora la legibilidad en el tema Breeze.

Bajo el capo, el soporte para Wayland continúa madurando a pasos agigantados. El gestor de ventanas KWin ahora integra emulación X11 RandR, lo que garantiza una mejor compatibilidad con aplicaciones heredadas (XWayland) que dependen de APIs antiguas para el cambio de tamaño y rotación de pantalla. Asimismo, la duplicación de pantallas se ha vuelto mucho más fiable en sesiones Wayland, y se ha añadido soporte para canales de color por plano DRM, optimizando la fidelidad visual.

Para los usuarios preocupados por la privacidad y la seguridad, Plasma 6.6 estrena un portal USB que permite a las aplicaciones aisladas (sandboxed) solicitar acceso controlado a dispositivos físicos. También se introduce soporte para el proveedor de servicios «oo7 SecretService», en el cual KSecretPrompter es quien se encarga de proporcionar una interfaz DBus para integrarse con el servicio y proporcionar cuadros de diálogo de contraseña nativos.

En el apartado multimedia, la herramienta de captura Spectacle ahora incluye reconocimiento óptico de caracteres (OCR) nativo, y la grabación de pantalla permite excluir ventanas específicas para mayor privacidad durante las demostraciones o tutoriales.

El rendimiento no se ha descuidado yaque se han solucionado fugas de memoria específicas y reducido el consumo de recursos en inactividad, logrando además que las animaciones se ejecuten con mayor fluidez en monitores de alta frecuencia de actualización. También se ha implementado el soporte para el ajuste automático del brillo de pantalla en dispositivos con sensores de luz ambiental y la compatibilidad con el enfoque adaptativo de las nuevas gráficas Intel (Lunar Lake), mejorando la nitidez del contenido visualizado.

Los jugadores también encontrarán mejoras sutiles, pero importantes: el sistema ahora distingue mejor entre la actividad de un mando de juegos y la del sistema, evitando que el equipo entre en suspensión accidentalmente durante una partida. Además, se ha mejorado el soporte para juegos de Windows con HDR emulado a través de Wine o Proton.

Finalmente, cabe mencionar que para aquellos interesados en probar estas novedades pueden descargar la beta a través de las ediciones inestables de KDE neon o openSUSE Tumbleweed, teniendo en cuenta que, al tratarse de una versión preliminar, no se recomienda su uso en entornos de producción críticos. Se espera una segunda beta para finales de enero antes del lanzamiento final en febrero.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.