Hace mucho tiempo que Windows es compatible con las pantallas táctiles, o de lo contrario sería imposible que existieran las Surface. Hasta ahora, Apple no quiere ni hablar del tema porque, claro, esto podría restarle ventas al iPad. En Linux hace tiempo que tenemos versiones adaptadas a dispositivos móviles, y, por extensión, a las pantallas táctiles, pero no son muchos los proyectos que se estén centrando en hacer que un sistema Linux de escritorio funcione bien en pantallas táctiles. Si podemos asegurar que KDE es uno de ellos, y no nos extraña porque, como ellos dicen, quieren llegar a todas partes.

Lo que tenéis arriba es una captura que han publicado en el artículo de hoy de Esta semana en KDE, y merece la pena visitar el enlace original para ver lo bien que responde la vista general de Plasma cuando se activa deslizando desde arriba. Ahora mismo parece que no tiene nada que envidiarle a iPadOS (sistema operativo del iPad), aunque también es cierto que no sabemos en qué condiciones ni en qué equipo se ha grabado el vídeo. Lo que tenéis a continuación son esta (que llegará en Plasma 5.25) y otras novedades que llegarán pronto a KDE.

Como nueva función, además de lo anterior, sólo han mencionado que al compartir usando Samba, ahora hay una ventana de asistente de permisos de carpetas para ayudarnos a conseguir permisos bien (Slava Aseev, kdenetwork-filesharing (20.08).

Bugs de 15 minutos de KDE corregidos

El número ha bajado de 79 a 76, y la lista está en este enlace:

Cuando se tiene un panel vertical y otro horizontal, el panel horizontal ya no se superpone y oculta los botones de la barra de herramientas del modo de edición del panel vertical (Oleg Solovyov, Plasma 5.24.3; en realidad, esto se introdujo hace dos semanas se le pasó a Nate Graham).

El inicio de sesión en Plasma ya no se vuelve más lento cuantas más imágenes se hayan añadido a la configuración del fondo de pantalla (Aleix Pol González, Plasma 5.25).

Arrastrar un panel de un borde de la pantalla a otro ya no provoca que se quede atascado en el centro de la pantalla (Fushan Wen, Plasma 5.25).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Las búsquedas potenciadas por KRunner son ahora insensibles a las mayúsculas y minúsculas cuando coinciden con el texto de las páginas de Preferencias del Sistema, para que se puedan encontrar más fácilmente (Alexander Lohnau, Plasma 5.24.4).

Cuando se ejecuta la sesión de Plasma Wayland en una VM, hacer clic en algo ahora hace que el clic vaya realmente al lugar correcto, en lugar de estar ligeramente desplazado (Xaver Hugl, Plasma 5.24.4).

La aplicación de varias pantallas de arranque en Preferencias del Sistema ahora funciona (Harald Sitter, Plasma 5.24.4).

Los cuadros de diálogo «Obtener una nueva [cosa]» vuelven a funcionar cuando se utiliza el sistema en un idioma distinto del inglés (Alexander Lohnau, Frameworks 5.93).

Los menús de los campos de texto en las aplicaciones QtQuick ya no muestran un separador como primer elemento o tienen un espaciado incorrecto en la parte superior (Gabriel Knarlsson, Frameworks 5.93).

Las flechas de las ventanas de accesos directos en las aplicaciones basadas en QtWidgets son ahora compatibles con los altos pines (Alguien con el seudónimo «snooxx 💤» Frameworks 5.93).

Mejoras en la interfaz de usuario

Los elementos del menú Atrás/Adelante de Dolphin ahora muestran iconos (Kai Uwe Broulik, Dolphin 22.08).

La barra que muestra el nivel de uso de un disco en Dolphin es ahora siempre visible, en lugar de aparecer sólo al pasar por encima (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.93).

El deslizador de perfiles de energía del applet de batería y brillo ahora muestra sus dos estados extremos con iconos, e indica el modo actual con texto encima del deslizador como hacen otros deslizadores. Esto evita que el texto se corte en los idiomas que utilizan palabras muy largas para «Ahorro de energía», «Equilibrado» y «Rendimiento». (Ivan Tkachenko y Manuel Jesús de la Fuente, Plasma 5.25).

Las listas de documentos recientes ahora implementan un estándar de FreeDesktop que rige esto, lo que significa que ahora están sincronizadas con las aplicaciones GTK/GNOME. Así, por ejemplo, se puede abrir un archivo en Gwenview y aparecerá como un documento reciente en el diálogo «Abrir archivo» en GIMP (Méven Car y Martin Tobias Holmedahl Sandsmark, Frameworks 5.93).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.24.4 llegará el próximo martes 29 de marzo, y Frameworks 93 estará disponible a partir del 9 de abril. Plasma 5.25 llegará ya el 14 de junio, y KDE Gear 22.04 aterrizará con nuevas funciones el 21 de abril. KDE Gear 22.08 aún no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.