KDE publicó ayer sábado su nota sobre novedades de la semana. En su lista han incluido algún cambio que ya hay disponible, pues se introdujo para el Plasma 6.6.1 que llegó el martes pasado, pero también nos han hablado de cambios para 6.6.2, que llegará en poco más de una semana, y el futuro Plasma 6.7, la próxima serie con cambios mayores para la que aún tendremos que esperar varios meses.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.7

Se añadió el calendario lunar vietnamita a la lista de «calendarios alternativos» disponibles en el widget de Reloj Digital.

Se renovó la interfaz de configuración de OpenVPN para incluir numerosas opciones nuevas ofrecidas por el sistema subyacente.

Mejoras en la interfaz de KDE

Ya en Plasma 6.6.1

Se mejoró la apariencia de los dígitos grandes del reloj en las pantallas de inicio y bloqueo de sesión.

Plasma 6.6.2

La función de accesibilidad de «seguimiento del cursor» ahora respeta el modo de seguimiento configurado en el efecto de zoom, en lugar de usar siempre el modo «proporcional».

Cambiar la opción «Mostrar conexiones virtuales [de red]» ya no requiere reiniciar Plasma ni el equipo para aplicarse.

Al eliminar un widget con una ventana emergente fijada, esta ahora se cierra inmediatamente en lugar de hacerlo tras descartar la notificación «¿Deshacer la eliminación de este widget?».

Plasma 6.7

Se comenzó a implementar un nuevo estilo redondeado para los resaltados de selección en aplicaciones basadas en QtWidgets con tema Breeze, como Dolphin, Okular y KMail. Esto adopta el estilo utilizado desde hace años para los resaltados de listas en aplicaciones basadas en QtQuick y en los elementos de menú, y prepara el camino para que todo pueda estilizarse de forma coherente desde una ubicación central mediante el próximo sistema de estilos Union.

Al marcar una aplicación como favorita en el lanzador de aplicaciones Kickoff, ahora parpadea la categoría «Favoritos», indicando que la acción se realizó correctamente y dónde encontrar el nuevo favorito.

En la página de Conexiones de red de Preferencias del Sistema, se fusionaron las pestañas «Wi-Fi» y «Seguridad Wi-Fi» en una sola.

Se añadió un botón en la página de Permisos de aplicaciones de Preferencias del Sistema para revocar inmediatamente todas las sesiones de transmisión de pantalla, evitando tener que hacerlo una por una cuando hay muchas.

Se mejoraron el texto y el icono mostrados en las notificaciones enviadas por Plasma.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.2

Se mejoró la compatibilidad con ratones que cuentan con ruedas de desplazamiento de alta resolución en el servidor integrado de escritorio remoto (RDP).

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 del mismo mes. Plasma 6.6.2 llegará el 3 de marzo de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.