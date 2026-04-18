KDE sigue trabajando para mejorar su escritorio. Después de un tiempo en el que parecían haber bajado un poco el ritmo por estar centrados en la corrección de bugs, la nota de novedades de esta semana nos habla de muchas nuevas funciones que llegarán dentro de unos meses de la mano de Plasma 6.7. Y lo que preparan no se queda sólo en nuevas funciones; también se preparan muchas mejoras en la interfaz de usuario.

Lo que destacan ellos es que pronto se podrán usar escritorios virtuales por pantalla y la posibilidad de restaurar sesiones de Wayland. Lo que destacaría yo es la posibilidad de elegir una aplicación de calendario por defecto, como podría ser Thunderbird, que es lo que muestran en la captura proporcionada. Una vez llegue Plasma 6.7 a mi equipo, comprobaré si es posible elegir Vivaldi como aplicación de calendario por defecto, que es lo que uso desde hace años en Linux (no necesito más).

Pero hay mucho más como podréis ver a continuación. Sí, también han corregido bugs, pero esos no los incluimos en este tipo de artículos para no alargarlos demasiado.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.7

Cada pantalla puede cambiar ahora entre escritorios virtuales del sistema de forma independiente.

Ahora es posible elegir la aplicación de calendario predeterminada en la página de aplicaciones predeterminadas de Preferencias del Sistema.

Se puede hacer clic con el botón central en el widget de reloj digital para abrir la aplicación de calendario configurada.

Se puede configurar el conmutador de ventanas Alt+Tab para que aparezca siempre en la pantalla principal.

Ahora se pueden marcar como favoritos las acciones específicas de aplicaciones que aparecen en las búsquedas.

El menú de aplicaciones Kicker ahora resalta las aplicaciones recién instaladas, igual que el lanzador Kickoff.

Ahora es posible arrastrar aplicaciones a las secciones de favoritos de los widgets Kickoff, Kicker y Dashboard.

Si se interactúa con el fondo de pantalla de imagen del día, ahora se puede acceder a información externa sobre la imagen.

Ahora se puede configurar opcionalmente Discover para cerrarse tras instalar actualizaciones.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.5

Al introducir la contraseña de una red Wi-Fi, el campo de contraseña ya no pierde el foco al mover el puntero.

Plasma 6.7

Se ha añadido un nuevo componente estándar “Badge” en Kirigami, y varias partes del sistema lo utilizan ahora.

El widget del sistema de método de entrada ya no desactiva el método activo al hacer clic si no es visible; ahora solo lo muestra u oculta.

Se ha mejorado el diseño de los elementos en cuadrícula y lista de Discover, aumentando ligeramente la densidad de información.

El menú de aplicaciones Kicker ahora muestra tooltips en elementos con texto truncado.

Monitor del Sistema distingue ahora múltiples GPUs por nombre en lugar de números arbitrarios.

Monitor del Sistema expone acciones de alto nivel para abrir páginas específicas directamente.

El widget separador de márgenes ahora se añade desde el menú de configuración del panel.

El portapapeles emergente se cierra al pulsar de nuevo su atajo si ya está abierto.

Se ha mejorado el manejo de conflictos al asignar atajos en la página de accesos directos de Preferencias del Sistema.

KRunner permite evaluar expresiones matemáticas de forma más flexible.

Frameworks 6.26

El diálogo que pregunta si ejecutar o editar archivos ejecutables de texto ya no ofrece la opción de recordar siempre la acción. Se eliminó la posibilidad porque había casos en los que se marcaba siempre editar y era imposible lanzar el software.

Se ha eliminado el franco CFP de la lista de monedas comunes en búsquedas de conversión.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.7

KWin ahora es compatible con el protocolo de gestión de sesiones de Wayland, mejorando la restauración de ventanas tras reinicios del sistema.

Se ha reducido el tamaño de imágenes GIF animadas generadas por aplicaciones que usan KPipeWire.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.5 llegue el martes el 12 de mayo de 2026, y Frameworks 6.26 el 8 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.