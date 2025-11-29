Actualmente tenemos entre manos Plasma 6.5, la última serie estable del escritorio de KDE, y dentro de unos dos meses llegará Plasma 6.6. Si hacemos caso a lo que leemos semana tras semana, la próxima serie también será importante, y más si se unen a la fiesta novedades que llegarán de la mano de Frameworks 6.21. Pero no tenemos que vivir esperando y tenemos que aprovechar el momento en el que vivimos, algo que sabe KDE y por eso sigue puliendo la serie 6.5.

Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas que ha presentado KDE esta semana. Muchas tienen que ver con retoques en la interfaz, y otras con unos bugs que no solemos incluir en estos artículos para no alargarlos demasiado. Quien quiera más información deberá leer el artículo original al que enlazaremos al final de este post.

Funciones nuevas destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

Ahora existen acciones globales para avanzar o retroceder 5 o 30 segundos en el medio que se esté reproduciendo. Estas funcionan siempre que el reproductor actual permita que otras aplicaciones controlen el avance mediante MPRIS. Las acciones no tienen atajos de teclado asignados por defecto, pero podemos configurarlos nosotros mismos.

Ahora podemos configurar el widget Lista de Ventanas para mostrar su menú al pasar el cursor o para ocultar el icono y mostrar únicamente el nombre de la ventana activa.

Ahora podemos configurar el orden de los iconos que se muestran en el widget Bloquear/Cerrar sesión.

Mejoras destacadas de la interfaz de KDE

Plasma 6.6.0

Han seguido puliendo los diálogos del portal XDG. En esta ocasión, el diálogo de selección de pantalla y ventana se ha simplificado y mejorado.

Cancelar un pegado de archivos en el escritorio de Plasma ya no produce una notificación de error innecesaria.

Se han añadido botones de anclaje a los widgets Navegador Web y Volumen de Audio para que, si los tenemos en forma independiente en un panel, podamos mantener sus ventanas emergentes abiertas mientras seguimos utilizándolos.

Se ha mejorado la usabilidad de la búsqueda en el widget Lanzador de Aplicaciones Kickoff: ahora podemos usar las teclas de flecha para volver del panel de resultados al campo de búsqueda, y los resultados que llegan con retraso ya no provocan saltos en la selección.

Se ha mejorado la apariencia y usabilidad de los discos que se muestran en la página de estado S.M.A.R.T. del Centro de Información.

Al limpiar el portapapeles mientras se muestra un código QR relacionado con un elemento eliminado, ahora el código QR también se cierra.

El widget Menú de Aplicaciones Kicker ya no muestra brevemente el mensaje “No se han encontrado coincidencias” justo después de buscar algo.

Se ha mejorado la experiencia al mover rápidamente el puntero sobre los elementos del menú principal en el widget de Aplicaciones Kicker; ahora los submenús aparecen igual que en otros menús de aplicaciones.

Al usar el widget Menú de Aplicaciones Kicker en un panel del borde derecho, los sub-submenús ahora se abren a la izquierda del menú padre, evitando tapar el menú principal. Esto también funciona correctamente con idiomas RTL y un panel en el borde izquierdo.

KDE Frameworks 6.21, con el efecto completo en Plasma 6.6.0

Las cabeceras de las aplicaciones basadas en Kirigami ahora tienen la misma altura que las de aplicaciones basadas en QtWidgets. También se igualó el relleno de los elementos de lista resaltados y se hizo coherente con el relleno externo de los elementos de cabecera.

El widget Fifteen Puzzle ahora tiene un icono nuevo y utiliza un icono simbólico cuando está colocado en un panel.

Frameworks 6.21

Se ha revertido un cambio que ocultaba archivos .desktop con NoDisplay=false en los menús “Abrir con” de las aplicaciones, ya que sus efectos negativos superaban sus ventajas.

Destacado en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Plasma 6.6.0

Se ha implementado compatibilidad con la emulación XRandr en KWin, permitiendo comportamientos coherentes con aplicaciones XWayland que usan APIs de X11 para cambiar la resolución y requieren bandas horizontales o verticales.

Se ha mejorado el rendimiento del cuadro de selección que arrastramos en el escritorio para seleccionar elementos.

Se ha implementado compatibilidad con el ajuste estándar de “reducción de movimiento”, que avisa a las aplicaciones de que preferimos minimizar animaciones. Ahora se activa automáticamente al desactivar animaciones en Preferencias del Sistema.

Plasma 6.5.4

Se ha corregido una fuga de memoria en Plasma.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se haa subidi de 4 a 5 los de alta prioridad y de 31 a 36 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5.4 llegue el 9 de diciembre y Frameworks 6.21 tres días después, el 12 del mismo mes. Plasma 6.6 tardará un poco más: la fecha elegida será el 17 de febrero de 2026. Aún no han lanzado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.