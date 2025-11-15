Cuando me pasé a KDE, lo hice por cosas como esta. Siempre me gustó la parte de GNOME con el dock y todo eso, pero las funciones para usuarios exigentes de KDE encajan mejor conmigo. No hace tanto que Gwenview obtuvo la capacidad para anotar imágenes, y pronto podremos hacer algo muy interesante en Spectacle. Aplicación, por cierto, que también permite marcar las capturas desde hace ya un par de años.

Spectacle podrá extraer texto haciendo uso de OCR. La manera de funcionar no sé si es la más intuitiva: se lanza Spectacle para seleccionar un rectángulo, se selecciona la parte del texto y luego una nueva opción «Extraer texto» que aparecerá en el futuro. Automáticamente, ese texto se añadirá al portapapeles. Debo reconoce que esto me vendrá bastante bien, pues he tenido que solicitar mucho a DeepSeek y ChatGPT que me extraigan texto por cuestiones que no vienen al caso.

Esta función está ahora preparada para Spectacle, pero pretende ser una biblioteca para su uso en otras aplicaciones. Seguramente, o eso me gustaría, la añadirán a Gwenview, lo que nos permitiría abrir una imagen con doble clic y hacerlo todo de manera más natural. Lo que sigue es la lista de novedades de esta semana.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.5.3

Ahora se puede arrastrar una pestaña fuera de una ventana de Chromium/Chrome y colocarla inmediatamente en un borde o esquina de la pantalla.

Implementaron mejoras en el tema Breeze para aplicaciones GTK 4, incluyendo hacer que las esquinas redondeadas sean coherentes y corregir flechas de expansión invisibles en los cuadros de grupo expandibles.

Hicieron que la columna de favoritos en el widget del Menú de Aplicaciones Kicker sea compatible con más tipos de iconos en temas de iconos no predeterminados.

Plasma 6.6.0

Rediseñaron varios de los diálogos de permisos basados en portales para que se vean mucho más agradables en general.

Al renombrar un archivo o carpeta en el escritorio, ahora mantiene su posición existente.

El widget de Temporizador de Plasma ahora tiene una página de configuración más clara y agradable, con dos páginas antiguas fusionadas en una nueva.

Por razones similares, las dos únicas páginas principales de configuración de la Bandeja del Sistema también han sido fusionadas en una sola nueva.

Cuando una aplicación solicita registrar atajos de teclado al iniciarse y nosotros no se lo permitimos, ahora esta preferencia se recuerda en lugar de que la aplicación vuelva a preguntar la próxima vez que se inicie.

El selector de temas GTK ahora permite previsualizar también la versión oscura del tema.

Frameworks 6.21

Las notificaciones de transferencia de archivos ahora recurren a una visualización basada en archivos cuando no se dispone de una visualización basada en tamaño.

El tema de iconos Breeze ahora incluye iconos para archivos de código Nim.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.5.3

Corregido un caso en el que KWin podía quedar bloqueado debido a operaciones intensivas de E/S en disco.

El portal del portapapeles ahora soporta su uso en sesiones de escritorio remoto y con la selección primaria mediante clic central.

Aumentaron el nivel de fidelidad visual al usar un factor de escala fraccional.

Plasma 6.6.0

Aumentaron aún más el nivel de fidelidad visual al usar un factor de escala fraccional, esta vez con renderizado por software.

Un proceso que se bloquea en bucle ya no puede hacer que el sistema se quede sin memoria ni se congele debido al trazador de fallos intentando depurar todos los bloqueos.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se han mantenido los 4 de alta prioridad, que estaban a cero hace tres semanas, y se han bajado de 35 a 31 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5.3 llegue el 18 de noviembre y Frameworks 6.20 a lo largo del día de hoy y 6.21 el 12 de diciembre. Plasma 6.6 tardará un poco más: la fecha elegida será el 17 de febrero de 2026. Aún no han lanzado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.