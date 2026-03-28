KDE también ha publicado su nota de novedades de la semana. En los últimos siete días, el «Equipo K» ha realizado varias mejoras en campos tan diversos como mejorar el soporte multi-pantalla y multi-GPU, mejoras de rendimiento, de la interfaz y solución de cierres inesperados. Esto no es inesperado, para nada: siguen puliendo el escritorio para que uno de los mejores entornos gráficos (para muchas distribuciones ya es el mejor, pues es su elección) sea aún mejor y más estable.

Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas de esta semana. Aunque han corregido muchos bugs para Plasma 6.6 y 6.7, nosotros no los añadiremos a nuestra lista. Quien quiera saber más deberá visitar el enlace al blog original que facilitaremos al final de este artículo.

Novedades destacadas en KDE

Plasma 6.7

Se ha implementado una función que permite grabar la propia voz con el micrófono y reproducirla, lo que facilita saber si el nivel de grabación es demasiado alto o bajo. Luego se puede ajustar el nivel hasta que sea el adecuado (captura de cabecera).

Se ha añadido compatibilidad con el portal de notificaciones, lo que permite configurar las notificaciones enviadas por Flatpak y otras aplicaciones enjauladas que usan portales del mismo modo que se configuran las notificaciones para las aplicaciones empaquetadas tradicionalmente.

Frameworks 6.25

Las búsquedas mediante KRunner ahora pueden convertir a y desde la unidad “momme”, que mide el peso de los tejidos de seda.

Mejoras notables en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.4

La animación de lanzamiento de aplicaciones con efecto rebote junto al puntero ahora se ve mejor cuando se utiliza un factor de escala fraccionario.

Se ha acelerado el proceso de selección de una estación meteorológica en el widget del parte meteorológico usando el teclado.

Ahora se pueden arrastrar elementos recientes de los menús de lanzadores al escritorio.

El widget de redes ahora informa inmediatamente de la última red utilizada, en lugar de hacerlo solo tras reiniciar Plasma.

El widget del administrador de tareas ahora actualiza al instante el icono de una aplicación anclada o en ejecución cuyo icono se ha cambiado, en lugar de hacerlo solo tras reiniciar Plasma.

Plasma 6.7

La interfaz de selección de pantalla (por ejemplo, para compartir o emitir pantalla) ahora muestra visualizaciones mejoradas para las pantallas, mostrando sus fondos de pantalla de fondo.

Se ha eliminado el cuadro de diálogo de selección de carpeta altamente personalizable que aparecía en diversas aplicaciones de KDE; ahora elegir una carpeta utiliza el cuadro de diálogo estándar “Abrir”, y solo muestra carpetas.

Los cofres bloqueados de Plasma Vaults ahora tienen sus puntos de montaje en modo de solo lectura y llevan un icono de candado, para que quede más claro lo que son y que ni el usuario ni las aplicaciones puedan guardar accidentalmente archivos allí, lo que bloquearía el montaje del cofre.

Ahora se puede limitar la banda Wi-Fi para las redes en modo infraestructura.

Frameworks 6.25

Varios cuadros de diálogo de mensaje en el software de KDE ahora envuelven su texto en aproximadamente 70 caracteres en lugar de hacerlo en función del ancho de la pantalla.

Mejoras en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Plasma 6.6.4

El desenfoque en Konsole ahora funciona correctamente con el efecto de ventanas onduladas.

Plasma 6.7

Las grabaciones de pantalla realizadas con Spectacle y otro software que usa KPipeWire ahora utilizan el dispositivo de renderizado correcto en sistemas con múltiples GPU, por lo que las grabaciones resultantes siempre son correctas y válidas.

Se ha implementado un “multi‑GPU swapchain” para KWin, lo que permitirá futuras mejoras de rendimiento en casos de uso con múltiples GPU y soporte Vulkan.

Se ha mejorado la capacidad del monitor del sistema y sus widgets para detectar múltiples GPU.

Se ha hecho que el monitor del sistema y sus widgets ya no ignoren los discos completamente cifrados y los elementos RAID a la hora de recopilar estadísticas de entrada/salida de disco.

Se ha mejorado el rendimiento del conmutador Alt+Tab mientras está activo el efecto “Resaltar ventana” (que lo está por defecto) y hay muchas ventanas minimizadas.

Wayland 1.48

Después de más de seis años de desarrollo, el protocolo de restauración de sesión de Wayland está completo y fusionado. KWin ya tiene una implementación preliminar, así que pronto se debería empezar a ver avances significativos en este tema tan esperado.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.4 llegue el martes el 4 de abril de 2026, y Frameworks 6.25 el 10 del mismo mes. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.