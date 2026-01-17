KDE ya ha dado por finalizada la forma de Plasma 6.6. Esa versión del escritorio llegará en forma de versión estable en febrero, por lo que ha llegado el momento de coger todas las piezas y ponerlas en su sitio. Dicho de otro modo, hay perfeccionar lo que tienen para dejarlo lo mejor posible de cara al lanzamiento final. En la nota de esta semana aún se mencionan novedades que llegarán en Plasma 6.6, pero los próximos cambios deberían quedarse en correcciones.

Lo que sigue es la lista con las novedades que han presentado esta semana. Entre ellas, las primeras de Plasma 6.7, programado para mediados de este 2026 si no pasa nada. Vamos con la lista.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

El Monitor del sistema ahora permite establecer la prioridad de los procesos de forma gráfica, igual que hacía la antigua aplicación KSysGuard.

Plasma 6.7.0

Se ha añadido un interruptor en el widget de Brillo y color que permite cambiar instantáneamente entre el modo claro y el modo oscuro, o viceversa.

Se ha añadido una función global de pulsar para hablar: al configurar una tecla de pulsar para hablar, todos los micrófonos permanecen silenciados hasta que se mantiene pulsada la tecla indicada.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.5.6

El asistente de calibración HDR ahora desactiva temporalmente la luz nocturna durante la calibración para garantizar un resultado preciso.

Plasma 6.6.0

Al montar un disco extraíble ya no se realiza un escaneo del sistema de archivos de forma predeterminada; ahora es una acción manual que se inicia desde la lista de acciones ampliadas.

El selector de pantallas ahora incluye un campo de búsqueda y filtrado que permite encontrar fácilmente una pantalla por nombre incluso cuando hay muchas ventanas abiertas.

Los resultados de búsqueda de Kicker ya no parpadean ni cambian de tamaño mientras se escribe, manteniendo las columnas estables para una experiencia más fluida y rápida.

El calibrador HDR ahora ofrece una página de resumen con una opción para mejorar la compatibilidad con aplicaciones y juegos HDR de Windows.

Se ha sustituido parte del texto técnico poco claro en los títulos de las notificaciones de estado y error de Bluetooth por mensajes más relevantes y fáciles de entender.

Si se dispone de un teclado u otro dispositivo de entrada con botones de “Buscar hacia adelante” y “Buscar hacia atrás”, al pulsarlos ahora funcionan correctamente de forma predeterminada.

Plasma 6.7.0

Las páginas de Preferencias del Sistema relacionadas con mandos de juego, ratón y panel táctil ahora solo aparecen cuando los dispositivos correspondientes están presentes.

Discover ahora muestra subcategorías en el grupo “Juegos” para lanzadores de juegos y herramientas relacionadas.

Se ha mejorado el funcionamiento del modo de edición global al usarse con pantallas táctiles.

En la página de Accesibilidad de Preferencias del Sistema, la descripción emergente de Navegación del ratón ahora explica cómo cambiar los modos de clic del ratón usando el teclado numérico.

Al buscar “memoria” ahora aparece la aplicación Monitor del sistema en los resultados de búsqueda.

KDE Frameworks 6.23

Se ha mejorado la facilidad de uso táctil de los diálogos de abrir y guardar.

Se ha mejorado el algoritmo de selección de iconos para iconos ausentes, evitando que se usen versiones reducidas de iconos mucho más grandes con estilos distintos.

De forma predeterminada, las barras laterales y paneles desplegables del borde izquierdo en aplicaciones que usan Kirigami ahora tienen exactamente el ancho necesario para no ser demasiado anchos ni demasiado estrechos; algunas aplicaciones aún sobrescriben este valor, por lo que las barras laterales con tamaños extraños se irán corrigiendo con el tiempo en lugar de hacerlo todas a la vez al actualizar a Frameworks 6.23.

KDE Gear 26.04.0

Las páginas de Preferencias del Sistema relacionadas con CDs de audio ahora solo aparecen cuando el equipo dispone de unidades ópticas.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.0

Se ha implementado la versión 2 del protocolo de gestión de color de Wayland.

Se han reducido algunos fallos visuales en Firefox al activar su modo HDR, que viene desactivado por defecto.

Plasma 6.7.0

Se ha implementado compatibilidad con la monitorización de actividad de red en FreeBSD en la aplicación y los widgets del Monitor del sistema.

Pronto en tu distribución con escritorio KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 de febrero. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.