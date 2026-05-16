A lo largo de esta semana, KDE ha lanzado la beta de Plasma 6.7. Para nosotros, el momento realmente importante será cuando lancen la versión estable, motivo por el cual no publicamos nada de esa versión preliminar hasta ya entrado el fin de semana. Y es que KDE adelanta novedades cada semana, y este es uno de esos artículos que hablan de los cambios en los que está trabajando el proyecto que hay detrás del escritorio de Kubuntu, KDE neon y SteamOS, entre otros.

También cabe destacar que la nota de esta semana recoge las primeras novedades que llegarán en Plasma 6.8, programado para finales de este 2026. Vamos con la lista.

Nuevas funciones destacadas en KDE

Plasma 6.7

Ahora se puede configurar qué desencadena la aparición del teclado virtual de Plasma.

La función por ventana «Ocultar en retransmisiones de pantalla» ahora también oculta la ventana en capturas de pantalla estáticas. La función ha sido renombrada en consecuencia.

Ahora se puede permitir que una aplicación que controla dispositivos de entrada lo haga siempre que lo solicite, en lugar de tener que autorizarlo cada vez.

Plasma 6.8

El teclado virtual de Plasma ahora tiene una disposición y un modo de funcionamiento dedicados para el idioma amhárico.

La página de Redes de Preferencias del Sistema ahora permite configurar puntos de acceso inalámbricos para seleccionar automáticamente un canal.

Mejoras destacadas en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.6

Se ha conseguido que un par de botones de la página de Tipografías de Preferencias del Sistema sean legibles mediante el lector de pantalla Orca.

Plasma 6.7

Discover ahora agrupa por defecto los elementos de la página «Instalados» en categorías. Esto facilita mucho encontrar lo que se está buscando.

Las notificaciones de Plasma ahora se deslizan desde fuera de la pantalla en lugar de aparecer mediante desvanecimiento. El resultado visual es muy bueno y ayuda a llamar la atención sobre nuevas notificaciones sin resultar demasiado intrusivo.

Se ha mejorado la capacidad del lanzador de aplicaciones Kickoff para ejecutar el elemento buscado al pulsar muy rápidamente la tecla Intro después de escribir muy deprisa.

Gwenview ahora está configurado como visor SVG predeterminado de Plasma, por lo que estos archivos ya no se abrirán con GIMP por defecto.

Se han realizado múltiples mejoras en el flujo de trabajo para desbloquear la sesión utilizando una tarjeta inteligente.

La opción de ventana «Mantener por encima del resto» se ha movido al nivel superior del menú contextual de la barra de título para que sea más fácil acceder a ella. Consideran que probablemente sea una de las opciones más utilizadas, por lo que debería ser más rápida de alcanzar.

Aspectos destacados de rendimiento y técnicos de KDE

Plasma 6.7

Se ha implementado soporte para «codificación progresiva» en el servidor integrado de escritorio remoto de Plasma, que puede utilizarse cuando un cliente no admite codificación H.264, cuando no hay códecs disponibles para ello o cuando la codificación progresiva resulta más eficiente en ancho de banda.

Se ha mejorado el rendimiento y reducido la latencia del servidor integrado de escritorio remoto de Plasma.

Se ha implementado soporte para la versión 3.2 del protocolo Wayland Text Input.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.6 llegue 7 de julio de 2026, Plasma 6.7 el 16 de junio y Frameworks 6.27 el 12 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.