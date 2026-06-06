KDE realiza los penúltimos retoques para preparar Plasma 6.7

KDE sigue trabajando a contrarreloj para solucionar los fallos del próximo Plasma 6.7. La nota de novedades de esta semana se parece mucho a otras notas recientes: muchas correcciones y menos novedades destacadas. El motivo es la inminente llegada de Plasma 6.7, la siguiente actualización mayor del entorno gráfico de KDE.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades, sin contar con las correcciones, algo que no hacemos para no alargar demasiado este tipo de artículos. Quien quiera verlas tendrá que visitar el artículo original al que enlazaremos al final de este post.

Mejoras destacadas en la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.7

Al pasar el cursor sobre un elemento parcialmente visible en el lanzador de aplicaciones Kickoff, la vista ya no se desplaza automáticamente de forma inesperada para mostrar el elemento completo.

La función de Spectacle que copia automáticamente la captura de pantalla al portapapeles se desactiva temporalmente al extraer texto mediante OCR, de modo que el texto extraído se copie al portapapeles en su lugar.

Al iniciar una aplicación desde una ventana de terminal, el efecto animado de retroalimentación de lanzamiento ahora finaliza después de que la aplicación se abre, tal y como se espera.

Plasma 6.8

Las notificaciones sobre dispositivos conectados con poca batería ahora se muestran también en aplicaciones a pantalla completa para evitar que pasen desapercibidas, al igual que ocurre con las notificaciones de batería baja del dispositivo principal.

Los efectos «Echar un vistazo al escritorio» y «Apertura de ventanas» ahora respetan la configuración global de velocidad de las animaciones.

Frameworks 6.27

KRunner ahora asume que las conversiones de pintas se refieren a pintas estadounidenses en lugar de pintas imperiales, ya que siguen siendo una unidad oficial en Estados Unidos.

Los tamaños de disco mostrados en distintos lugares ahora respetan completamente la preferencia establecida para las unidades de almacenamiento.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.6 llegue 7 de julio de 2026, Plasma 6.7 el 16 de junio y Frameworks 6.27 el 12 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.