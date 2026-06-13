Si no hay cambios de última hora, KDE lanzará el próximo martes la versión 6.7 de su entorno gráfico. Será una actualización mayor, no tan grande como el salto a la versión 6, pero sí uno de esos lanzamientos que llegan cada varios meses. Por ese motivo, KDE se ha centrado en corregir todo lo posible para Plasma 6.7, pero también ha habido tiempo de corregir problemas de Plasma 6.6.6 y empezar a darle forma de verdad al 6.8 que debería llegar a finales de 2026.

Lo que sigue es la lista de novedades de la última semana. No se recogen los bugs corregidos, que han sido bastantes, para no alargar demasiado este tipo de artículos. Quien quiera ver la lista completa deberá dirigirse al artículo original al que enlazaremos al final de este.

Nuevas funciones destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.8

La integración del navegador de Plasma ahora es compatible con la versión Flatpak de Microsoft Edge.

Mejoras destacadas de la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.6.6

Las acciones de ventana que utilizan la rueda del ratón ya no respetan la preferencia de desplazamiento natural. Se ha considerado que, en este contexto, arriba siempre debe significar arriba y abajo siempre debe significar abajo.

Plasma 6.7

Cuando se autoriza a una aplicación para controlar remotamente el sistema sin solicitar permiso previamente, como por ejemplo una aplicación de escritorio remoto, Plasma muestra ahora una notificación indicando que dicha acción se está produciendo.

Al navegar utilizando las teclas del teclado numérico para mover el puntero, pulsar varias teclas simultáneamente mueve ahora el puntero en una dirección intermedia entre ellas.

Las búsquedas basadas en KRunner ahora ocultan los resultados procedentes del proveedor «Accesos directos globales» cuando existen resultados más relevantes de otros proveedores, mejorando así la utilidad de las búsquedas habituales.

El cambio automático entre temas diurno y nocturno ahora se realiza a mitad del periodo de amanecer o atardecer, en lugar de esperar a que finalice.

Se ha añadido kde-shader-wallpaper a la lista de complementos de fondo de pantalla permitidos en el gestor de inicio de sesión de Plasma.

Plasma 6.8

Se ha mejorado la capacidad de Plasma para detectar temas oscuros de GTK 2 y aplicar un tema de iconos acorde, reduciendo considerablemente los casos de iconos ilegibles en aplicaciones GTK 2 antiguas cuando se utiliza un esquema de colores oscuro.

Los bordes superiores de las ventanas con tema Breeze que no están maximizadas disponen ahora de la misma área adicional para arrastrar que ya existía en los bordes laterales e inferiores.

Los cuadros de diálogo de permisos basados en portales presentan ahora una apariencia y una terminología más coherentes.

Frameworks 6.28

Ahora es posible utilizar la tecla Meta por sí sola para activar la vista general de KWin.

Se ha mejorado la alineación de las vistas previas en miniatura en los cuadros de diálogo de abrir y guardar archivos.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.6 llegue 7 de julio de 2026, Plasma 6.7 el 16 de junio y Frameworks 6.28 el 10 de julio. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.