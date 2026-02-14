KDE realiza los últimos toques de preparación de Plasma 6.6

Si no pasa nada muy extraño, la semana que viene habrá actualización mayor del escritorio de KDE. El proyecto nos entregará Plasma 6.6, y con él llegarán nuevas funciones y mejoras en la interfaz de usuario. El «Equipo K» lleva ya tiempo, desde que lanzaron la alfa y la beta de Plasma 6.6, corrigiendo los fallos para esa iteración, y ya está todo en plena forma. No les queda otra, pues el lanzamiento es inminente.

Lo que sigue es la lista con las novedades que nos han presentado esta semana. Muy pocas para ese Plasma 6.6, ya que aquí no recogemos la sección de bugs corregidos, pero es lo que cabe esperar cuando estamos a las puertas de un lanzamiento.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.7.0

La página “Escritorio remoto” de Preferencias del Sistema se ha trasladado al grupo “Seguridad y privacidad” dentro de Preferencias del Sistema.

Se ha mejorado la forma en que se gestionan los dispositivos de bucle en el widget Discos y dispositivos.

Se ha reducido el efecto dentado visual en la división de imágenes de las vistas previas de fondos de pantalla que muestran versiones clara y oscura.

El widget del menú de aplicaciones Kicker ahora admite el uso de un icono no cuadrado para el botón del panel, igual que Kickoff.

Se ha añadido una acción global específica para deshacer el mosaico rápido de una ventana. No tiene atajo de teclado asignado por defecto, pero puede configurarse manualmente.

Los vídeos en los temas de la pantalla de inicio de sesión SDDM ahora pueden previsualizarse en Preferencias del Sistema.

Se ha mejorado la apariencia de varios diálogos creados por KWin.

Ahora puede configurarse cuánto tiempo tarda en aparecer el selector de ventanas al mantener pulsado Alt+Tab.

Frameworks 6.24

En las aplicaciones basadas en Kirigami, al pasar el cursor sobre botones que pueden activarse con atajos de teclado ahora se muestran dichos atajos.

Gear 26.04.0

Al configurar un recurso compartido Samba para una carpeta y permitir conexiones desde la red, ahora se activa el servicio Samba en distribuciones basadas en systemd si es necesario, completando el trabajo para facilitar al máximo el uso compartido mediante Samba.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.0

Se ha añadido compatibilidad para establecer modos personalizados en pantallas virtuales.

Se ha añadido compatibilidad para la monitorización de la temperatura de la GPU en más modelos de GPU.

Plasma 6.7.0

El desplazamiento en vistas desplazables generadas por KWin ya no funciona ocho veces más lento de lo debido. Aunque casi nadie notó el problema, su corrección facilita añadir una función para cambiar de escritorio virtual mediante desplazamiento en el efecto Vista general de Plasma 6.7.

Frameworks

Mover un archivo a la papelera ahora es hasta 50 veces más rápido y eficiente.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 del mismo mes. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.