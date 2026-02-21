El proyecto KDE ha lanzado esta semana la versión estable de Plasma 6.6. Como no podía ser de otra manera, la nota de novedades de esta semana empieza hablando de ello, para luego continuar con lo que viene a partir de ahora. Y lo que viene tendrá que ver con corregir errores en lanzamientos que llegarán siguiendo la serie Fibonacci y en las novedades del Plasma 6.7 que llegará a mitad de año.

Si os lo estáis preguntando, no, el fondo de pantalla de Plasma 6.7 no es el que aparece en la cabecera. Es la imagen conocida como «Flow», que participó en el concurso de fondos de las últimas versiones de la serie 5.x. Sencillamente me ha parecido que quedaría bien.

Antes de continuar, cabe insistir en que ahora habrá actualizaciones de mantenimiento de Plasma 6.6 en una semana (el próximo martes), una semana más, luego dos semanas de diferencia, luego tres de diferencia y siguiendo la serie Fibonacci hasta llegar a Plasma 6.6.6, la que será la última de la serie. Explicado esto, lo que sigue es la lista con las novedades que nos han presentado esta semana.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.7.0

En el efecto Vista general ahora es posible cambiar entre escritorios virtuales desplazándose con la rueda del ratón o pulsando las teclas Re Pág/Av Pág.

En Wayland se puede sincronizar opcionalmente el puntero del lápiz digital con el puntero del ratón o del panel táctil si se adapta mejor al uso del lápiz.

El antiguo diálogo de cola de impresión ha sido reemplazado por una aplicación completa de visualización de colas de impresión, que permite gestionar múltiples colas de varias impresoras conectadas localmente o en red. Mantiene una experiencia sencilla para el caso habitual de una sola impresora e incorpora funciones avanzadas para entornos con muchas impresoras.

Ahora es posible excluir ventanas de la grabación de pantalla mediante reglas permanentes de ventana.

Se añadió una nueva opción de línea de comandos –release-capture a Spectacle que permite iniciarlo con el ajuste de aceptar la captura al hacer clic y soltar, facilitando su uso con herramientas de automatización.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.1

La función de Mosaico personalizado accesible con Meta+T ya no respeta de forma inapropiada la repetición de teclas, evitando que resulte prácticamente imposible abrirla con tasas de repetición muy altas.

Los botones de cierre en el selector de tareas Alt+Tab en modo Miniaturas son ahora más legibles sobre las vistas previas de las ventanas.

El widget de Redes muestra ahora un icono más apropiado en el panel o en la bandeja del sistema cuando se desactiva la Wi-Fi.

Plasma 6.7.0

La aplicación y los widgets del Monitor del sistema respetan ahora la unidad binaria elegida. Por ejemplo, si se prefiere mostrar tamaños en GB en lugar de GiB, las herramientas de monitorización lo reflejan correctamente.

Si el factor de escala generado automáticamente para una pantalla está muy cerca del 100 %, 200 % o 300 %, ahora se redondea a ese valor para priorizar el rendimiento y la fidelidad visual.

El widget Selector de color muestra ahora textos de información y marcadores de posición más adecuados cuando aún no se ha utilizado.

Diversas partes de Plasma utilizan ahora de forma coherente el término «Configuración del firmware UEFI» para referirse a las herramientas de configuración basadas en UEFI.

El diálogo «Finalizar esta ventana bloqueada» muestra ahora un indicador de progreso mientras intenta cerrarla, evitando la impresión de que se haya quedado bloqueado.

La barra lateral del Explorador de widgets aparece ahora en la pantalla donde se encuentra el puntero, en lugar de mostrarse siempre en la pantalla más a la izquierda.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.6.1

Se mejoró el rendimiento de las animaciones en todo el sistema al apoyarse más intensamente en el protocolo Wayland Presentation Time.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 del mismo mes. Plasma 6.6.1 llegará el 24 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.