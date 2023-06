Antes de que nadie pregunte, la imagen de fondo es de Plasma 5 sencillamente porque no tengo acceso a nada mejor para representar la principal novedad que ha tratado Nate Graham en su entrada semanal sobre novedades en KDE. Aunque también ha incluido varios puntos con los últimos cambios introducidos, ha empezado su post, titulado «importantes trabajos de fontanería en Plasma 6», con un largo texto hablando sobre cambios importantes en la próxima versión del entorno gráfico en el que colabora.

Nate dice que durante la última semana se ha realizado mucho trabajo en algunas refactorizaciones importantes de las APIS de los widgets de Plasma para darles un toque más moderno y que sea más difícil introducir errores al desarrollar nuevos widgets. Según comenta, casi todo en Plasma es un widget, por lo que se necesita mucho trabajo para que todo quede consistente cuando se lance Plasma 6.

KDE pasa un mes centrado en sus widgets

Después de un mes de trabajo, todo parece estar completado. En el lado del usuario no se notará nada, pero era necesario ese trabajo interno, en parte también porque tiene que encajar con el Qt6 que se empezará a usar en la segunda mitad de 2023.

Llama un poco la atención que Graham dice que ha tenido que trabajar la mayor parte del tiempo con X11, a pesar de que hace mucho que trabajaba en Wayland. Esto es comprensible, ya que el soporte para Wayland en KDE sigue «en construcción». Para fiabilidad, mejor X11.

Mejoras en la interfaz de usuario

Muchas mejoras significativas en la interfaz de usuario de Skanpage, incluyendo el reordenamiento de páginas mediante arrastrar y soltar, mejores atajos de teclado y mejores informes de errores (Alguien con el seudónimo «John Doe», Skanpage 23.08).

Okular ya no molesta cuando se guarda un documento que ha sido borrado del disco; simplemente lo vuelve a guardar según las instrucciones (Nate Graham, Okular 23.08).

Las acciones del menú contextual del Widget Diccionario son ahora más relevantes y tienen iconos (Laurent Montel, Plasma 6.0):

En cuanto a la presencia web, se ha publicado otra página en el sitio oficial. Se puede acceder a ella desde este enlace, es KDE for You.

Corrección de errores de cierta importancia

KRunner ya no se bloquea a veces al intentar calcular ciertas expresiones matemáticas, o simplemente al teclear números en general (Max Ramanouski, Plasma 5.27.6).

Se acaba de introducir el último cambio para asegurar que Discover siempre obtenga los números de versión correctos para las aplicaciones Flatpak actualizables (Ismael Asensio, Plasma 5.27.6).

Cuando se utiliza un factor de escala fraccional en la sesión de Plasma Wayland, ya no debería ver glitches de línea por todas partes (Matthias Dahl, Plasma 5.27.6.).

Arreglado el diálogo «Añadir Nueva Página» en el Monitor del Sistema para que no se rompa visualmente cuando se usa un idioma con cadenas traducidas más largas que el inglés (Nate Graham, Plasma 5.27.6).

En la sesión de Plasma Wayland, al añadir una segunda distribución del teclado, el icono de la bandeja del sistema de la distribución del teclado aparece ahora inmediatamente (Marco Martin, Plasma 6.0).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 70 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.6 llegará el martes 20 de junio, KDE Frameworks 107 debería llegar a lo largo del día de hoy y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. Aunque no se ha mencionado nada hoy, KDE Gear 23.04.3 estará disponible el 6 de julio, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023. Aunque no hay fecha confirmada, sí existe la página en la que informarán sobre los lanzamientos de la próxima versión de Plasma.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.