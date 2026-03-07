KDE se centra en aplicar pequeños parches a Plasma 6.6 y 6.7

Semana de novedades relativamente tranquila en KDE. Han corregido muchos bugs de Plasma, además de otros en Frameworks e incluso en PulseAudioQt, pero la lista de cambios de esta semana no incluye ninguna nueva función. Sí retoques en la interfaz y esas cosas, pero da la sensación de que han pasado al menos los últimos siete días detectando y corrigiendo fallos de lo que ya tenemos entre manos.

Lo que sigue es la lista con esas novedades, que no es muy extensa. No nos podemos quejar si al final la experiencia está más pulida.

Mejoras notables en la interfaz de KDE

Ya disponible en Plasma 6.6.2

Las flechas en los botones «Ver más» de Discover ahora están en el lugar correcto y apuntan en la dirección adecuada tanto para idiomas de izquierda a derecha como de derecha a izquierda.

Plasma 6.6.3

El widget de Espaciador del Panel ya no aparece en la barra lateral de widgets, ya que solo tiene sentido colocarlo en los paneles, y ya hay un botón dedicado para hacerlo.

Se permitió que algunas etiquetas en la información emergente del widget del Administrador de tareas se muestren en múltiples líneas en lugar de truncarse.

Plasma 6.7

Intentar guardar un esquema de color con el nombre de un esquema de color del sistema existente ya no muestra un mensaje de error acusatorio y poco claro; ahora indica que se necesita elegir un nombre diferente y luego solicita hacerlo.

Se habilitó el complemento de KRunner «Atajos globales» de forma predeterminada.

Mejoras notables en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Ya disponible en Plasma 6.6.2

Se hizo más robusto el widget de Menú Global frente a aplicaciones que mienten sobre tener menús.

Plasma 6.6.3

Se hizo más robusta la función de screencasting de KWin al usar PipeWire 1.6.0 o superior, que impone requisitos más estrictos en comparación con versiones anteriores.

Plasma 6.7

Se permitió que la herramienta kscreen-doctor modifique el valor de la clave AutoRotatePolicy de las pantallas.

Se hizo que la herramienta kscreen-doctor pueda apuntar a la pantalla activa, por lo que no es necesario buscar su ID técnico. También se hizo posible activar o desactivar el soporte HDR y de gama de colores amplia simultáneamente.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 del mismo mes. Plasma 6.6.3 llegará el 17 de marzo de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.