KDE se centra en las mejoras de la interfaz y estabilidad

La semana de novedades en KDE ha sido bastante tranquila. Su artículo recoge muchos puntos que mejorarán la interfaz de usuario, unos retoques que empezaremos a ver a mediados de año de la mano de Plasma 6.7. La versión más reciente del escritorio es la 6.6.3, la tercera actualización de mantenimiento de la serie que nos entregaron en febrero de este año. Otros cambios llegarán en Frameworks 6.25, pero éstos no son tan visibles.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana. También han corregido bugs, pero esos no los incluiremos. Quien quiera verlos, tendrá que visitar el artículo original al que enlazaremos al final de este artículo.

Mejoras en la interfaz de KDE

Los elementos de menú con tema Breeze en todo el ecosistema de software de KDE ahora cambian visualmente al hacer clic.

Varias ayudas emergentes en Plasma ahora siguen el estilo del tema activo como se espera.

Se ha mejorado el soporte del efecto Marcas del ratón para pantallas táctiles: ahora se pueden dibujar múltiples líneas a la vez si la pantalla admite multitáctil.

La sincronización de ajustes con el gestor de inicio de sesión de Plasma ahora incluye el conjunto actual de distribuciones de teclado.

Se ha simplificado la interfaz de la página de códigos QR del widget del portapapeles: ahora el botón de copiar está en la cabecera en lugar de estar solo en su propia fila.

Se ha eliminado la función que forzaba al gestor de tareas y a la bandeja del sistema a usar un gran espaciado y tamaño de iconos en modo táctil o tableta, ya que no funcionaba correctamente y causaba errores de tamaño irresolubles.

Se ha mejorado la precisión en el posicionamiento de widgets en el escritorio: al arrastrar un widget a un lugar donde no cabe, ahora se muestra su rectángulo de vista previa en la posición más cercana donde sí encaja.

Discover ahora usa una terminología coherente cuando solicita reiniciar.

Frameworks 6.25

Intentar pegar cuando el portapapeles está vacío ahora falla silenciosamente en lugar de mostrar una notificación.

Notable en rendimiento y aspectos técnicos de KDE

Plasma 6.7

Se ha implementado soporte para el protocolo Wayland xx-fractional-scale-v2, lo que mejora la fidelidad visual al reducir los espacios entre elementos adyacentes.

Se ha continuado el trabajo para añadir soporte para Vulkan.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.4 llegue el martes el 7 de abril de 2026, y Frameworks 6.25 el 10 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.