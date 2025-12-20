KDE se prepara para soportar sensores de luz ambiente

Supongo que es porque no suelo comprar ordenadores caros con pantallas brillantes, pero no ha dejado de sorprenderme la última nota de novedades de la semana en KDE. Porque sí, será la última nota de este año, ya que pararán por la Navidad, y la siguiente ya será en 2026. Nata Graham nos desea felices fiestas a todos, y ya que estamos, nosotros aprovechamos el momento para hacer lo mismo con nuestros lectores.

Y volviendo a aquello de las pantallas brillantes, lo comentaba porque se ha añadido una función para soportar los equipos con sensor de luz ambiental para que el sistema operativo suba o baje el brillo de la pantalla dependiendo de la luz de la zona en la que estemos. Es algo más habitual en móviles, y pronto lo podrán disfrutar los usuarios de KDE en un equipo con este tipo de sensor.

Funciones nuevas destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

Se implementó compatibilidad con el ajuste automático de brillo en dispositivos con sensores de luz ambiental.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.5.5

Se mejoraron los algoritmos de coincidencia de búsqueda de KRunner para priorizar las coincidencias parciales al inicio de los nombres, descripciones y palabras clave de las aplicaciones. Esto corrige problemas como buscar “ala” y obtener “KAlarm” como resultado principal en lugar de “Alacritty”.

Plasma 6.6.0

Se añadió una solución alternativa para juegos de Windows con compatibilidad HDR, asegurando que los colores sigan viéndose correctamente al ejecutarse en WINE o Proton.

Las notificaciones de Spectacle sobre capturas de pantalla ahora incluyen un botón de “Abrir carpeta contenedora” y permanecen en el historial si no se cierran manualmente, lo que facilita no perder de vista dónde se guardaron las capturas.

Se corrigió un problema en Spectacle que hacía que la barra de herramientas inferior en el modo de región rectangular quedara recortada cuando la región seleccionada estaba cerca de la parte inferior de la pantalla en determinadas configuraciones.

La página de Wi-Fi y redes de Preferencias del Sistema ahora muestra información sobre las redes Wi-Fi conectadas, igual que el desplegable de la bandeja del sistema.

Discover ahora muestra las actualizaciones disponibles dentro de la aplicación con una presentación visual más cuidada.

Rendimiento y técnico de KDE

Plasma 6.5.5

Se corrigió un problema que impedía a KWin usar el escaneo directo cuando el lanzador de Battle.net estaba abierto.

Plasma 6.6.0

Se redujo la pérdida de fotogramas en monitores con tasas de refresco extremadamente altas.

Se implementó la capacidad de que las aplicaciones basadas en portales puedan inhibir activamente el cierre de sesión, por ejemplo cuando hay documentos sin guardar abiertos.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se han mantenido los 5 de alta prioridad y subido de 55 a 59 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5.5 llegue el 13 de enero y Frameworks 6.22 el 9 del mismo mes. Plasma 6.6 tardará un poco más: la fecha elegida será el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.