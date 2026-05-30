KDE ha publicado su nota semanal de novedades en Plasma. Mucho del trabajo realizado en los últimos siete días han sido corrección de errores, esos que no incluimos en este tipo de artículo para no alargarlos demasiado. En cuanto a nuevas funciones, la mayoría se lo han quedado mejoras en la interfaz de usuario que empezaremos a ver en Plasma 6.7 y continuaremos viendo ya a finales de año junto a Plasma 6.8.

Lo que sigue es la lista con esas novedades, pero adelantamos que serán muy pocas. Esta vez no hay ni sección de nuevas funciones ni de rendimiento y técnico, y todo lo nuevo, menos los bugs corregidos, que quien quiera verlos tendrá que leer el artículo original al que enlazaremos al final del post, se lo han quedado los retoques en la interfaz de usuario

Mejoras destacadas de la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.7

Ahora es imposible arrastrar accidentalmente una ventana tan lejos del borde de la pantalla que no pueda volver a moverse.

Al desinstalar una aplicación, ahora también se elimina de la sección de historial de todos los widgets de lanzamiento.

Los paneles con ocultación automática ahora son compatibles con la opción «Cambiar de escritorio en el borde > Siempre activado».

La vista «Todas las aplicaciones» del Lanzador de aplicaciones ahora agrupa las aplicaciones sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las aplicaciones cuya primera letra está en minúscula ya no se colocan en un grupo separado.

Se ha aclarado el funcionamiento de la opción para crear una pantalla virtual en el diálogo de selección de pantallas.

Plasma 6.8

La pantalla de bloqueo ahora respeta completamente el tiempo de espera configurado por PAM en el sistema subyacente, en lugar de añadir su propio retraso obligatorio. Esto significa que, en sistemas con el retraso configurado en 0, podemos volver a escribir la contraseña inmediatamente después de introducirla incorrectamente.

La pantalla de bloqueo ahora notifica cuando la función de accesibilidad «Teclas lentas» está activada, por si no conseguimos escribir la contraseña correctamente y no sabemos por qué.

El diálogo de Discover que informa de que una aplicación Flatpak será reemplazada por otra ahora indica que los datos se transferirán automáticamente y también advierte de que los favoritos, accesos directos y otros elementos de la aplicación anterior deberán recrearse manualmente.

Se ha reducido la cantidad de parpadeo visual cuando Discover busca actualizaciones.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.6 llegue 7 de julio de 2026, Plasma 6.7 el 16 de junio y Frameworks 6.27 el 12 del mismo mes. Aunque esto debería cambiar en algún momento, se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026. Los planes futuros pasan por lanzar sólo dos versiones al año, para lo que saldría especialmente beneficiado Kubuntu.

Vía: Blog de KDE.