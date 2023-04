Si no fuera porque yo he publicado mi artículo más tarde, juraría que Nate Graham ha puesto el titular a su entrada semanal para responderme a mí. Yo no tengo ninguna queja de cómo funciona KDE en X11, pero en Wayland sí que hay que pulir muchos pequeños detalles. En este proyecto que prioriza la productividad, o por lo menos el número de funciones, lo saben, y esta semana se han centrado en corregir muchos bugs.

Graham nos reta a buscar y a ver si somos capaces de no encontrar algo que nos afecte, pero me gustaría recordarle algo que no hace desde hace muchos meses: ya no publica todos los bugs que corrigen para que sus artículos sean menos pesados, por lo que sí, puede que la lista de bugs corregidos incluya algo que nos afecte, pero también es probable que se haya quedado en la lista de correcciones a la que se enlaza al final de este artículo.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Skanpage ahora permite personalizar sus atajos de teclado (Alguien con el seudónimo «John Doe», Skanpage 23.08):

Kate incluye ahora una opción de servidor de lenguaje QML cuando se utiliza Qt 6 (Magnus Groß, Kate 23.08).

Mejoras en la interfaz de usuario

Gwenview ahora sólo inhibe la suspensión y el bloqueo de pantalla durante una presentación de diapositivas mientras la aplicación está en primer plano (Nikita Karpei, Gwenview 23.04).

Los widgets de clasificación por estrellas en Elisa son ahora enfocables y utilizables con el teclado (Ivan Tkachenko, Elisa 23.08).

Los diálogos KDialog ya no añaden » – KDialog» a sus títulos de ventana cuando muestran un título personalizado proporcionado por el usuario (Nate Graham, KDialog 23.08).

Los gráficos de uso de energía en el Centro de Información son ahora un poco más legibles cuando se utiliza un esquema de color oscuro (Prajna Sariputra, Plasma 5.27.4):

Discover ya no envía notificaciones de actualizaciones disponibles cuando ya se está ejecutando (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.4).

Discover ahora proporciona mejor información en la ventana principal cuando se le pide que borre los datos de usuario de las aplicaciones Flatpak que ya no están instaladas (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 6.0).

En el Centro de Información, los pies de página se han movido al área de cabecera para una apariencia más aerodinámica (Oliver Beard, Plasma 6.0):

Las notificaciones enviadas por las aplicaciones Flatpak ya no reproducen un sonido por defecto (Nicolas Fella, Plasma 5.105).

La ventana de selección de aplicaciones basada en el portal ahora también puede buscar aplicaciones en función de sus nombres genéricos y de las extensiones de nombre de archivo y mimetypes que admiten (Fushan Wen, Plasma 6.0):

En varias aplicaciones basadas en Kirigami, los menús con elementos mutuamente excluyentes muestran ahora el control correcto: un botón de opción en lugar de una casilla de verificación (Ivan Tkachenko, Elisa 23.04 y Frameworks 5.105):

Las aplicaciones Flatpak instaladas desde Flathub respetan ahora el tema de iconos Breeze (Alois Wohlschlager, Frameworks 5.105).

Corrección de errores de cierta importancia

Corregido el común e infame fallo en Gwenview al rotar rápidamente una imagen varias veces seguidas (Nikita Karpei, Gwenview 23.04).

Pulsar la tecla PrintScreen para tomar una nueva captura de pantalla mientras la ventana principal de Spectacle ya está en marcha ahora funciona de nuevo (Noah Davis, Spectacle 23.04).

Al navegar por los archivos en un dispositivo Android utilizando el protocolo mtp:, ahora es posible modificar los archivos en el dispositivo (Harald Sitter, kio-extras 23.08).

Corregida una fuente común de cuelgues de KWin en la sesión Plasma Wayland cuando ciertas pantallas externas se apagan solas después de haber sido desactivadas y reactivadas por algo (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.4).

Corregida una fuente de fallos de kded5 al cambiar de pantalla (Luca Bacci, Plasma 5.27.4).

Discover es ahora mucho más rápido y más sensible cuando una gran cantidad de actualizaciones del sistema están disponibles (Aleix Pol González, Plasma 5.27.4).

Cuando se maximiza una aplicación de la barra de cabecera GTK con el tema Breeze GTK, el píxel superior derecho de la pantalla ahora activa su botón de cierre (Fushan Wen, Plasma 5.27.4).

En la sesión de Plasma Wayland, el ajuste de velocidad de desplazamiento ahora funciona de nuevo (Nate Graham, Plasma 5.27.4).

En la sesión de Plasma Wayland, el cambio de temas globales ahora actualiza inmediatamente los colores de las aplicaciones GTK en ejecución, sin necesidad de reiniciarlas (Fushan Wen, Plasma 5.27.4).

El servicio de indexación de archivos Baloo ya no intentará inútilmente indexar archivos en carpetas virtualenv de Python (Ayush Mishra, Frameworks 5.105).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 101 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.4 llegará el día 4, KDE Frameworks 105 debería llegar el 9 y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.04 estará disponible a partir del 20 de abril, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.