No lo he probado personalmente, por lo que no sé si Plasma 5.23, que es la «edición del 25 aniversario», será un lanzamiento realmente importante o sencillamente recibirá ese nombre porque las fechas coinciden. Lo que sí es cierto y está confirmado es que el proyecto KDE lanzará Plasma 5.23 a mediados de este mes, que ya han lanzado la beta y que ahora mismo se están centrando en dar los últimos retoques.

Así nos lo cuenta Nate Graham en su entrada semanal en pointieststick.com, donde muchos de los puntos que menciona terminan con el nombre de un desarrollador junto a la próxima versión del entorno gráfico en el que colabora. Como nuevas funciones sólo nos han avanzado una hoy, que Konsole nos permitirá cambiar el esquema de color de la propia aplicación independientemente del esquema de color de todo el sistema, algo que llegará en la edición de diciembre de KDE Gear. A continuación tenéis el resto de la lista de futuros cambios.

Corrección de errores y mejoras de rendimiento que llegarán a KDE

Una vista dividida abierta en Dolphin ya no se cierra aleatoriamente cuando se activa o desactiva la función para recordar el estado de la última ventana cerrada (Eugene Popov, Dolphin 21.08.2).

En Plasma Wayland: El cambio rápido de usuario ahora funciona (Vlad Zahorodnii y Xaver Hugl, Plasma 5.23). KWin ya no se bloquea a veces cuando ciertas aplicaciones muestran menús contextuales y otras ventanas emergentes (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.23). KWin ya no se bloquea al cerrar la sesión con tanta frecuencia (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.23). Las configuraciones de doble monitor en las que ambos muestran la misma salida se detectan ahora correctamente en la página de Pantalla y Monitor de Preferencias del Sistema (Xaver Hugl, Plasma 5.23). KWin ya no se bloquea al despertar el sistema para los usuarios de GPUs NVIDIA (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.23). La detección de inactividad para el bloqueo automático de la pantalla funciona ahora de forma mucho más fiable (Méven Car, Plasma 5.24).

Discover puede volver a utilizarse para desinstalar aplicaciones después de que un cambio inesperado en la librería PackageKit que utiliza lo rompiera (Antonio Rojas, Plasma 5.23).

Las distribuciones de teclado marcadas como «de repuesto» en Preferencias del sistema ahora pueden cambiarse utilizando el menú contextual del applet (Andrey Butirsky, Plasma 5.23).

Todos los elementos de la barra lateral de Preferencias del sistema ahora se resaltan visiblemente al pasar el ratón por encima (Nate Graham, Plasma 5.23).

Ya no es posible ver la información sobre herramientas de los elementos ocultos en la página de Actualizaciones de Discover mientras se carga/refresca la lista de actualizaciones (Fushan Wen, Plasma 5.23).

En la página de Configuración de la actividad, el cuadro combinado «Definir un comportamiento especial» ya no muestra entradas duplicadas (Oleg Solovyov, Plasma 5.23).

La búsqueda en Discover funciona ahora de forma mucho más fiable, especialmente cuando se busca inmediatamente después de iniciar la aplicación. La comprobación de las actualizaciones también es mucho más rápida. (Aleix Pol González, Plasma 5.24).

La ventana de Reglas de Ventana a la que se accede desde el menú contextual de una ventana (y otras páginas de Preferencias del Sistema mostradas de forma independiente en sus propias ventanas) vuelven a mostrar correctamente su contenido/control de pie de página (Ismael Asensio, Frameworks 5.87).

Discover es ahora más rápido para cargar el contenido inicial de cualquiera de las categorías de Addons (Aleix Pol Gonzalez, Frameworks 5.87).

El icono de KTimeTracker se muestra ahora correctamente (Manuel Jesús de la Fuente, Frameworks 5.87).

Mejoras en la interfaz de usuario

Cuando se utiliza la restauración de la sesión, Spectacle ya no se lanza al iniciar la sesión si estaba abierta durante el último cierre de sesión (Ivan Tkachenko, Spectacle 21.12).

Ahora se muestran las miniaturas de los archivos de cómic .cbz que contienen imágenes con formato WEBP (Mitch Bigelow, Dolphin 21.12).

Ahora se muestran más miniaturas para los archivos de vídeo (Martin Tobias Holmedahl Sandsmark, Dolphin 21.12).

Elisa ya no muestra a veces una línea blanca debajo del área de la cabecera superior con ciertos tamaños de ventana (Fushan Wen, Elisa 21.12).

Las teclas Inicio y Fin ahora navegan a los primeros y últimos elementos (respectivamente) en la ventana emergente de la vista de resultados de KRunner cuando el campo de búsqueda no está enfocado (Alexander Lohnau, Plasma 5.24).

Las ventanas centradas mediante el método de colocación de ventanas «Centrado» de KWin o la acción «Mover ventana al centro» ahora tienen en cuenta el grosor de los paneles de Plasma al calcular el área disponible para centrar las ventanas (Kristen McWilliam, Plasma 5.24).

La página del teclado de Preferencias del sistema respeta ahora la función «Mostrar ajustes modificados» (Cyril Rossi, Plasma 5.24).

Ahora hay versiones de 22x22px de los iconos de preferencias de Breeze, lo que debería hacer que esos iconos se vean mejor en cualquier lugar donde se muestren a ese tamaño, como en la barra lateral de Preferencias del Sistema (Manuel Jesús de la Fuente, Frameworks 5.87).

Cuándo llegará todo esto

Plasma 5.23 llegará el 12 de octubre. KDE Gear 21.08.2 será lanzado el 7 de octubre, y aunque aún no hay fecha concreta para KDE Gear 21.12, se sabe que podremos usarlo en diciembre. KDE Frameworks 5.87 será lanzado el 9 de octubre. Plasma 5.24 sigue sin tener fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.