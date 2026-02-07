La lista de novedades de esta semana en KDE Plasma no es muy llamativa. Muchas veces, ante algo sencillo se puede sentir decepción, y más cuando en otras ocasiones hay cambios llamativos, pero también puede significar que las cosas están maduras. Eso es lo que parece que le pasa a Plasma 6.6, que está a la vuelta de la esquina y para el que ya no llegan novedades destacadas, pero sí siguen corrigiendo fallos.

Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas de esta semana. Como ya no añadimos bugs corregidos, la lista se queda un poco sosa, pero es lo que hay.

Novedades destacadas que llegarán a KDE

Plasma 6.7.0

El widget Lista de ventanas ahora permite ordenar y muestra encabezados de sección en la vista completa, lo que facilita navegar por las ventanas según escritorios virtuales, actividades o en orden alfabético.

Mejoras destacadas de la interfaz de KDE

Plasma 6.6.0

La página de gestos de pantalla táctil de Preferencias del Sistema ahora se oculta cuando no hay pantallas táctiles, completando el proyecto para ocultar todas las páginas de hardware que no sean aplicables.

El interruptor «Activar Bluetooth» en el widget de Bluetooth ya no muestra aleatoriamente un contorno azul en el control incluso cuando no está claramente enfocado.

Plasma 6.7.0

El gestor de ventanas de Plasma ahora recuerda el relleno del mosaico de ventanas por pantalla.

El diálogo de selección de fondo de pantalla ahora se inicia en la ubicación usada la última vez.

Las vistas previas de temas en la página de configuración del cursor de Preferencias del Sistema ahora escalan mejor al usar tamaños de cursor muy grandes.

Los elementos de actualización en la página de actualizaciones de Discover ahora tienen mejor diseño y alineación.

Se ha completado el proyecto para hacer coherentes los botones de eliminación en las páginas de selección de temas de Preferencias del Sistema.

El icono de la bandeja del sistema que Discover usa para representar una actualización automática en curso ahora se parece mucho más a los demás iconos de actualización y mucho menos al icono de Nextcloud.

Aspectos destacados de rendimiento y técnicos en KDE

Frameworks 6.23

Se ha reducido el uso máximo de memoria de KRunner cuando la búsqueda de archivos está activada.

Pronto en tu distribución con escritorio KDE

Se espera que KDE Plasma 6.5.6 llegue el 10 de marzo y Frameworks 6.23 el 13 de febrero. Plasma 6.6 llegará el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

