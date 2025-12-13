Cuando publicamos las notas de novedades semanales de KDE, lo que a muchos les gustaría leer es que todo va bien y que van añadiendo mejoras al escritorio. Suele ser así, y esta semana no ha sido una excepción. Pero lo que sí ha pasado es que han descubierto 18 nuevos errores de 15 minutos, esos que pasan poco después de encender el equipo. Lo malo es que existan bugs, pero no que los encuentren, pues así pueden eliminarlos.

Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana, sin contar con los bugs corregidos más allá de una pequeña mención. También hay que mencionar que el incremento de bugs es porque están usando otro nivel de prioridad para detectarlos y eliminarlos más rápido. Todo sea para mejor.

Esta semana han hecho progresos importantes en el soporte de pantalla de KWin en Wayland, concretamente mejoras en el mirroring y modos personalizados

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Plasma 6.6.0

El widget Lista de ventanas permite filtrar las ventanas que no estén en la pantalla actual, el escritorio virtual actual o la actividad actual, igual que hacen los widgets del Gestor de tareas.

Discover ahora permite instalar y eliminar fuentes en distribuciones con gestores de paquetes que utilizan la biblioteca PackageKit.

Mejoras en la interfaz de KDE

Plasma 6.6.0

El script de KWin «Minimizar todo», que viene incluido por defecto aunque no esté activado, ahora también permite minimizar todas las ventanas excepto la activa mediante el atajo de teclado Meta+Mayús+O.

KWin ahora establece factores de escala predeterminados razonables para televisores conectados recientemente.

Varios elementos relacionados de los menús contextuales de los widgets Kicker, Kickoff y Panel de aplicaciones se han agrupado entre sí.

La herramienta kscreen-doctor ahora indica que es posible duplicar las pantallas.

Rendimiento y técnico en KDE

Plasma 6.5.5

Se ha corregido un caso en el que archivos .desktop con nombres que no cumplían la especificación podían provocar grandes cantidades de spam en los registros.

Se ha corregido una fuga de memoria de la GPU en la implementación del portal de KDE.

Plasma 6.6.0

Se ha mejorado de forma muy notable el soporte para la duplicación de pantalla en la sesión Wayland, con un funcionamiento ahora mucho más fiable.

Ahora es posible usar la herramienta kscreen-doctor para añadir modos de pantalla personalizados, algo útil para dar soporte a pantallas poco comunes o con un comportamiento incorrecto en la sesión Wayland.

La regla de KWin para forzar barra de título y marco ahora también funciona con ventanas de aplicaciones nativas de Wayland.

Ahora es posible mover ventanas con Meta+arrastrar al usar un lápiz de tableta gráfica.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se han mantenido los 5 de alta prioridad y subido de 37 a 55 los de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5.5 llegue el 13 de enero y Frameworks 6.22 el 9 del mismo mes. Plasma 6.6 tardará un poco más: la fecha elegida será el 17 de febrero de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.