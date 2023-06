Parece que KDE se ha centrado de lleno en su futuro. O eso o que queda poco que mejorar en lo que tenemos ahora entre manos. Ni la cantidad de bugs corregida esta semana es alta ni se han mencionado muchas nuevas funciones, lo que ha dado como resultado un artículo considerablemente más corto de lo que nos tiene acostumbrados Nate Graham, quien se encarga de publicar este tipo de artículos y, de paso, informar a la comunidad.

El artículo de esta semana ha recibido el nombre de «para desarrolladores», algo que en un principio no sabía qué significaba. Una posibilidad era que las mejoras en KDE Plasma 6 el vendrán especialmente a los desarrolladores que ya estén usando esa versión del escritorio, que si bien es cierto que no se ha lanzado oficialmente, también lo es que está disponible en la versión Unstable de KDE neon, el sistema operativo que usa la mayoría de desarrolladores de KDE. Pero al final del artículo han hablado de una nueva página web: KDE for Developers.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Como nuevas funciones, esta semana sólo han mencionado dos: que Okular permite elegir el modo de escalado por defecto al imprimir PDFs (Martin Schnitkemper, Okular 23.08) y que los temas globales pueden ahora configurar el tamaño de la decoración del borde de la ventana, un cambio que llegará en Plasma 6 y que ha introducido el autor del artículo (Nate).

No de KDE, pero que afecta a sus usuarios: En Wayland, las barras laterales y docks proporcionados por QDockWidget ahora funcionan mucho mejor.

Mejoras en la interfaz de usuario

Los ajustes de corrección de color de Gwenview se han reformulado para que sean más comprensibles y correctos (Adam Fontenot, Gwenview 23.08).

Las aplicaciones que han sido marcadas como «Favoritas» en Kickoff/Kicker/Application Dashboard/etc tienen ahora más peso en los resultados de búsqueda de KRunner (Alexander Lohnau, Plasma 6.0).

El propio historial de búsqueda de KRunner ya no incluye las búsquedas realizadas en otras herramientas de búsqueda de KRunner, como Kickoff (Alexander Lohnau, Plasma 6.0).

En el widget Portapapeles, cuando se genera un código QR para algún texto, ahora se puede arrastrar a cualquier lugar donde se puedan arrastrar imágenes (Fushan Wen, Plasma 6.0).

Cuando una aplicación Flatpak solicita permiso para ejecutarse en segundo plano, la forma en que se presenta es ahora más clara y fácil de usar (Vlad Zahorodnii, Plasma 6.0).

Los metadatos de los archivos .kra de Krita ahora se analizan, extraen y muestran en las vistas «Detalles» del diálogo de propiedades, la barra lateral del panel de información de Dolphin, etc. (Joshua Goins, Frameworks 6.0).

Corrección de errores de cierta importancia

Cuando se utiliza el soporte opcional ddcutil en Powerdevil, cambiar el brillo a través de cualquiera de los métodos actuales ahora da prioridad a cambiar el brillo de la pantalla integrada de un portátil, en lugar de sólo ajustar el brillo de una pantalla externa. La compatibilidad con el control del brillo por pantalla se está estudiando y es posible que aparezca en el futuro (Quang Ngô, Plasma 5.27.6).

Los nombres de categoría en el Explorador de Widgets se traducen de nuevo (Alexander Lohnau, Plasma 5.27.6).

Al cambiar los Temas Globales o los esquemas de color en Preferencias del Sistema, el elemento de la lista de categorías «Apariencia» ya no se vuelve invisible temporalmente (Alguien impresionante, Plasma 6.0).

Las ventanas marcadas como «Mostrar en la parte superior» ahora permanecen donde están cuando se invoca el efecto «Echar un vistazo al escritorio» (Vlad Zahorodnii, Plasma 6.0).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 66 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.6 llegará el martes 20 de junio, KDE Frameworks 107 debería llegar el sábado que viene y no hay fecha confirmada sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.04.2 estará disponible el 8 de junio, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023. Aunque no hay fecha confirmada, sí existe la página en la que informarán sobre los lanzamientos de la próxima versión de Plasma.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.