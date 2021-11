KDE termina noviembre corrigiendo muchos fallos en su software

Aunque nos gusta leer y disfrutar de nuevas funciones, KDE Plasma no sería lo que es hoy si no se hubieran tomado su tiempo en corregir algunos fallos. Yo sé muy bien de lo que hablo: hace unos años me instalé Kubuntu, me encantó lo ligero y personalizable que era pero, como dice la expresión, fallaba más que una escopeta de feria (en mi equipo, al menos). Ahora todo funciona mejor, pero el proyecto sigue trabajando para no repetir los errores del pasado.

El artículo de esta semana en KDE se ha titulado «Corrigiendo un montón de fallos molestos», y leyendo las novedades que incluye nos damos cuenta de que es verdad desde el principio. El motivo principal es que no hay sección «Nuevas funciones» y pasa directamente al de corrección de errores. Algunos de ellos llegarán ya en Plasma 5.23.4.

Correcciones y mejoras de rendimiento

La creación de archivos mediante la interfaz principal de Ark vuelve a funcionar (Kai Uwe Broulik, Ark 21.12).

Elisa ya no muestra un mensaje de error en lugar del número de pistas en el pie de la lista de reproducción cuando ésta sólo tiene una pista (Bharadwaj Raju, Elisa 21.12).

Los botones de zoom de Okular ahora se activan y desactivan siempre en los momentos correctos, en particular cuando se abre un nuevo documento (Albert Astals Cid, Okular 21.12).

Ark puede ahora manejar archivos cuyos ficheros utilizan internamente rutas absolutas, en lugar de rutas relativas (Kai Uwe Broulik, Ark 22.04).

El desplazamiento táctil en Konsole ahora funciona correctamente (Henry Heino, Konsole 22.04).

Se ha corregido un fallo común en la bandeja del sistema (Fushan Wen, Plasma 5.23.4).

Se ha corregido un fallo común en Discover cuando se utiliza para gestionar aplicaciones Flatpak (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23.4).

La pantalla de cierre de sesión vuelve a tener un fondo borroso y se anima al aparecer y desaparecer (David Edmundson, Plasma 5.23.4).

En la sesión de Plasma Wayland, arrastrar un archivo o una carpeta desde la vista de carpetas a la carpeta principal ya no hace que Plasma se bloquee (Marco Martin, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, al utilizar un lápiz óptico, ahora es posible activar otras ventanas desde sus barras de título y también interactuar con las barras de título en general (Fushan Wen, Plasma 5.24).

El cambio de varios ajustes en Preferencias del Sistema ya no provoca un efecto de parpadeo detrás de los paneles de Plasma (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

Reposicionar un panel de horizontal a vertical o viceversa ya no provoca que la disposición de la tira de control se desordene (Fushan Wen, Plasma 5.24).

La activación del nuevo efecto Panorama ya no hace que se muestren los paneles ocultos automáticamente (Vlad Zahorodnii, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, el applet del Portapapeles muestra ahora las entradas de las imágenes añadidas al portapapeles mediante el programa de línea de comandos wl-copy (Méven Car, Plasma 5.24).

Mejoras en la interfaz de usuario

Las barras de desplazamiento de estilo Breeze centradas y con el cursor ya no se mezclan tanto con su pista (S. Christian Collins, Plasma 5.23.4).

Kate ha sido reemplazado por KWrite en el conjunto de aplicaciones favoritas por defecto, ya que es un poco más fácil de usar y menos centrado en los programadores (Nate Graham, Plasma 5.24).

La casilla algo confusa de Discover en la parte inferior de la página de Actualizaciones se ha transformado en un par de botones y una etiqueta que debería ser más clara, y también ya no dice la palabra «Actualizaciones» tantas veces en esa página (Nate Graham, Plasma 5.24).

Cuando se utiliza PipeWire y se transmite audio de un dispositivo a otro, el flujo de audio muestra ahora el nombre del dispositivo remoto en el applet de Volumen de Audio de Plasma (Nicolas Fella, Plasma 5.24).

La ventana de propiedades de los archivos muestra ahora qué aplicación abrirá el archivo (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.89).

El cuadro de diálogo de selección de iconos ahora preselecciona el icono de la carpeta utilizada actualmente para facilitar la visualización y la navegación con el teclado (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.89).

Esos pequeños mensajes transitorios que a veces aparecen en la parte inferior de las ventanas de las aplicaciones basadas en Kirigami (que se llaman absurdamente «Toasts» en la tierra de Android) ahora tienen un texto más fácil de leer (Felipe Kinoshita, Frameworks 5.89).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23.4 llegará el 30 de noviembre y KDE Gear 21.12 el 9 de diciembre. KDE Frameworks 5.89 lo estará el 11 de diciembre. Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.