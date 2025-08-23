GNOME tiene desde hace mucho tiempo un asistente de configuración inicial para que, tras el primer arranque, los usuarios podamos configurar algunos parámetros para dejar el entorno a nuestro gusto. KDE no tenía nada parecido, y lo que ofrecía no pasaba de un Centro de Bienvenida muy sencillo. Eso cambiará con el lanzamiento de Plasma 6.5: a partir de entonces, Plasma iniciará con un asistente de configuración inicial.

Entre otras cosas, el asistente de configuración inicial permitirá configurar usuario y contraseña al iniciar el equipo por primera vez. Esto vendrá bien si se ha realizado una instalación tipo OEM, es decir, cuando se instala el sistema operativo para que otro lo empiece a usar después. Es como lo instalan las empresas o, si el sistema ofrece la posibilidad, también cuando queremos pasar o vender el equipo a otra persona.

Mejoras notables en la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.5.0

Los paneles de Plasma ahora se vuelven desplazables cuando contienen demasiados elementos para verlos a la vez. Esta capacidad de desplazamiento no emerge inmediatamente; primero los iconos del widget del Administrador de tareas se comprimen un poco, pero después de cierto punto dejan de comprimirse y en su lugar el panel se vuelve desplazable.

Mejoraron la curva de mapeo de tonos utilizada por KWin al mostrar contenido HDR. Con suerte, ahora debería verse incluso mejor.

Por defecto, Preferencias del Sistema ya no nos muestra la página de Tabletas de dibujo si no tenemos ninguna tableta conectada. Por supuesto, hay una opción para mostrar esas páginas filtradas de todos modos, si las necesitamos para propósitos de resolución de problemas.

La transmisión de salida para los sonidos de retroalimentación de volumen ya no aparece brevemente en el widget de Volumen de audio y en la página de Preferencias del Sistema.

Mejoraron la accesibilidad de la página de Accesos directos de Preferencias del Sistema.

Añadieron información más relevante sobre nuestros mandos de juego a la página de Mando de juego de Preferencias del Sistema.

La notificación que dice «te perdiste algunas notificaciones» después de salir del modo No molestar ya no se vuelve visible en la vista de historial después de que expire.

Notable en rendimiento y técnico que llegará a KDE

Plasma 6.4.5

Evitaron un problema grave en los controladores gráficos de GPU AMD.

Solucionaron un caso donde Plasma podría bloquearse después de copiar archivos desde una ubicación de red lenta y abrir la ventana emergente del portapapeles.

Plasma 6.5.0

Cambiaron a un temporizador más ligero para el bucle de renderizado de KWin, reduciendo ligeramente el uso de recursos en todas partes.

Implementaron soporte para la versión 2 del portal de accesos directos globales.

Frameworks 6.18

Mejoraron aún más la velocidad de generación de miniaturas en todo el software de KDE.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, han subido de 4 a 5 los de alta prioridad y bajado de 28 a 27 en los de 15 minutos.

Se espera que KDE Plasma 6.4.5 llegue el 9 de septiembre y Frameworks 6.18 el 12 del mismo mes.

Vía: blog de KDE.