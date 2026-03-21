KDE sigue a lo suyo. Esta semana ha llegado Plasma 6.6.3, pero han seguido corrigiendo bugs para lo que está por llegar. Y lo que viene son más versiones correctivas para la serie 6.6 y toda la serie 6.7, que nos entregarán ya a mediados de año, con muchas nuevas funciones que van presentando en las notas semanales como la que han publicado hoy.

Tampoco viene mal recordar que hace tiempo que decidieron eliminar la versiones LTS y lanzar una actualización de mantenimiento más (la punto-seis) para cada serie. Y que en algún momento, aunque no parece que vaya a ser en 2026, empezarán a lanzar sólo dos series al año como hace GNOME. Lo que sigue es la lista con los cambios en los que han trabajado esta semana. Han corregido bugs, pero esos ya no los incluimos en este tipo de artículos.

Nuevas características destacadas en KDE

Plasma 6.7

Para cada zona horaria adicional que se añada al widget del Reloj Digital, ahora también muestra cuánto se adelanta o se atrasa esa zona horaria en comparación con la propia.

Si se desactiva la función de invocar KRunner escribiendo en el escritorio, entonces escribir en el escritorio invoca el «avance de escritura», que permite seleccionar archivos escribiendo la primera letra o dos de sus nombres.

Ahora se puede invertir el orden de los elementos en el widget de la Bandeja del Sistema.

Mejoras notables en la interfaz de KDE

Plasma 6.7

Discover ahora ordena las listas de aplicaciones por número de reseñas de forma predeterminada, lo que proporciona resultados mucho más relevantes al navegar en lugar de buscar. El antiguo método de ordenación basado en valoraciones sigue disponible, por supuesto.

Discover ahora filtra los elementos que no son aplicaciones en su página de inicio, evitando espirales de negatividad donde la gente dejaba reseñas de 1 estrella diciendo que estaban rotas (al no ser aplicaciones ejecutables, el botón «Lanzar» no funcionaba), lo que hacía que subieran más arriba en la lista.

Preferencias del Sistema y KWin ahora usan consistentemente la palabra «puntero» para referirse al puntero del ratón o touchpad.

El desvanecimiento de la pantalla ahora es más rápido que el oscurecimiento, ya que el desvanecimiento significaría que se está listo para usar el sistema de nuevo.

La tarea activa en la información sobre herramientas de una tarea agrupada ahora tiene texto en negrita, para ayudar a distinguirla.

Las etiquetas de los dispositivos Bluetooth en el widget de la Bandeja del Sistema se han reorganizado para que siempre se pueda ver el nivel de batería sin importar la longitud del nombre del dispositivo.

Los realces del menú del widget de Menú Global ahora son redondeados de manera consistente con los realces de otros menús.

Ahora se puede configurar una tecla modificadora sola para enfocar un panel de Plasma.

La ventana de configuración del panel de Plasma ahora solo ofrece ajustes de opacidad si el estilo de Plasma activo lo soporta.

Aspectos destacados en rendimiento y tecnología de KDE

Plasma 6.6.4

Se ha reducido la carga de CPU y GPU para ventanas a pantalla completa (también conocido como «direct scan-out») en pantallas que no tienen el puntero sobre ellas.

Plasma 6.7

Se ha añadido soporte para «LUT 3D» en KWin, lo que reduce el uso de recursos en GPUs que soportan canalizaciones de color en hardware.

El widget de Redes ahora solo obtiene información de velocidad de red mientras esa información es visible.

Se ha dejado de crear contextos OpenGL innecesarios para aplicaciones que no usan OpenGL, lo que reduce su uso de memoria en 10-15 MB o más por aplicación y también acelera los tiempos de inicio.

Qt 6.10.3

Se ha solucionado un problema que rompía el soporte HDR al usar el renderizador Vulkan en ciertos hardware.

Pronto en tu distribución KDE

Se espera que Plasma 6.6.4 llegue el martes el 4 de abril de 2026. Aún no han publicado ningún comunicado al respecto, por lo que se espera que siga habiendo tres versiones de Plasma durante al menos todo 2026.

Vía: Blog de KDE.