Plasma 6.5 está a menos de dos semanas de distancia en el tiempo, y eso se nota. KDE está solucionando muchos bugs para que, llegado el momento, la nueva serie del escritorio presente la mejor forma posible, pero también han corregido muchos otros fallos que llegarán en Plasma 6.4.6. Así que parte de esta noticia sobre novedades semanales es que han apretado para corregir bugs, algo que no se ha notado tanto entre los más importantes, como mencionaremos más adelante.

Lo que sigue es la (corta) lista de novedades de esta semana. No es que hayan trabajado poco; es que hace tiempo decidimos no incluir en este tipo de artículos los puntos de bugs corregidos. El que quiera más información deberá visitar el enlace original al que enlazaremos al final de este artículo.

Notables mejoras en la interfaz de usuario de KDE

Plasma 6.5.0

Ahora se pueden activar los botones de Suspender, Apagar y Reiniciar (entre otros) en Kickoff usando la tecla Enter además de la barra espaciadora.

Plasma 6.6.0

El tema de íconos Breeze ahora tiene versiones invertidas del ícono “Enviar” (que normalmente parece un pequeño avión de papel volando hacia la derecha) y las utiliza en las notificaciones cuando se usa un idioma de derecha a izquierda, como árabe o hebreo.

Se mejoró la aleatoriedad de las presentaciones de diapositivas de fondos de pantalla con orden aleatorio.

Aspectos notables en rendimiento y técnica en KDE

Plasma 6.4.5

Se redujo sustancialmente el uso de CPU de KWin al reproducir video en pantalla completa.

Plasma 6.5.0

Se mejoró la velocidad con la que Discover obtiene información de Flatpak al iniciarse, aumentando la rapidez y capacidad de respuesta en muchos casos.

La información sobre el tamaño del cuadro de diálogo de selección de carpetas ahora se almacena en el archivo de configuración de estado, no en el archivo de configuración de preferencias. Esto ayuda a evitar cambios en el archivo de configuración de Preferencias del Sistema cuando cambian los estados temporales, facilitando el control de versiones de los archivos de configuración.

Pronto en tu distribución KDE

En cuanto a bugs, se ha mantenido el único que quedaba de los de alta prioridad y subido de 28 a 29 de 15 minutos

Se espera que KDE Plasma 6.5 estable llegue el 21 de octubre y Frameworks 6.20 el 14 noviembre. No hay fecha confirmada para Plasma 6.6.

Vía: Blog de KDE.