Kdenlive 25.12.2: Novedades de su lanzamiento y un poco más

Una aplicación multimedia favorita de muchos en el ámbito de la edición de videos sobre Linux se ha actualizado recientemente, y dado que, tenemos ya tiempo sin escribir e informar sobre ella, vemos idóneo ponerlos a ustedes, nuestra genial, creciente y fiel comunidad de lectores, en contacto con las más recientes novedades sobre la misma. Y esta aplicación no es otra que Kdenlive. Sí, «Kdenlive 25.12.2» fue liberada este nueve (9) de febrero de 2026, y debido a que es una pequeña versión de mantenimiento de la versión estable Kdenlive 25.12 de fecha del 18 de diciembre de 2025, repasaremos brevemente también brevemente las novedades de toda esta serie hasta ahora, de forma de poder tener una visión más general durante los últimos 3 meses.

Sin embargo, como abreboca, vale destacar que, esta segunda versión de mantenimiento de la serie 25.12, centra sus novedades en una tanda de correcciones enfocadas a mejorar la estabilidad del programa, así como mejoras en el flujo de trabajo. Y que, entre lo más destacado de esta versión, están las correcciones a varios problemas con los Monitores, así como una restructuración del mecanismo de arrastre en los Monitores. Así que, si Kdenlive es una de tus preferidas o habituales herramientas de trabajo, te invitamos a seguir leyendo para conocer más detalles recientes sobre esas novedades.

Kdenlive es un editor de video no lineal y, fue pionero en la integración que mencionamos. Hace un par de años agregó un generador de subtítulos automático.

Kdenlive 25.12.2: Centrada en correcciones para mejorar la estabilidad y el flujo de trabajo

Novedades conocidas de Kdenlive 25.12.2: 9 de febrero de 2026

De forma breve y directa, 10 de las pocas e importantes novedades dadas a conocer en el anuncio oficial de lanzamiento de esta segunda versión de mantenimiento son las siguientes:

Ya la Documentation.yml no es necesario. Ahora, permite expandir las carpetas «bin» y «render profiles» al realizar una búsqueda. Se han resuelto los problemas restantes acontecidos al hacer clic y arrastrar en el monitor de clips. Incorpora una solución para corregir la posición de la imagen del monitor en una escala fija con un tamaño de perfil pequeño. La desactivación de las miniaturas de audio de secuencia hasta que se solucione correctamente el problema que ocasiona dicho fallo. La implementación de una solución enfocada a corregir el siguiente problema: Al pegar efectos siempre se habilitaban los efectos integrados. La implementación de una solución enfocada a corregir el fallo al abrir y cerrar rápidamente la configuración de Kdenlive, sobre un sistema macOS. A partir de ahora, el software ya no intenta solucionar un posible doble archivo libre en las miniaturas de audio. Se ha refactorizado el arrastre del monitor para corregir el arrastre de solo audio/vídeo y la desaparición de la forma de onda de audio en el monitor de clips. Ahora, con respecto a la Miniatura de audio del monitor de clips, es posible aplicar inmediatamente el cambio en la configuración de mostrar siempre miniaturas de audio.

Por último, se han añadido pequeñas correcciones varias para corregir las miniaturas de audio de los clips de secuencia, corregir la licencia, poder ocultar algunos efectos irrelevantes de la interfaz de usuario mediante los archivos «hidden_effects.txt» y «hidden_transitions.txt»; y poder permitir copiar desde la descripción de la lista de efectos.

Novedades conocidas para la versión 25.12.1: 15 de enero de 2026

Limpieza menor en captura de medios. Corrección de fallo al alternar el monitor de audio. La actualización del monitor después de cambiar la interpolación. La solución para que al pegar clips no siga el estado deshabilitado. Corrección de apertura lenta a través del administrador de archivos. Corrección de monitor de proyecto inicializado en el fotograma 1 en proyectos nuevos. La solución al fallo relacionado con «xmlgui» al iniciar una versión anterior de Kdenlive. La implementación de un método nativo de Qt para obtener el nivel de audio en la captura. La solución al problema relacionado con conservar la información de duración al mover marcadores a distancia. Limpieza menor en la captura de audio, con el fin de asegurar que se use un número de canales/frecuencia de muestreo compatible con el micrófono.

Novedades conocidas para la versión 25.12.0: 18 de diciembre de 2025

Se agregó un indicador de saturación en el Mezclador de audio. Se agregó una opción de previsualización a 1080p en los Monitores. Se incorporó una nueva Pantalla de bienvenida opcional, al iniciar el programa. Se reemplazó el término «Guía» por «Marcador» y/o «marcador de secuencia». Se agregó un texto de asistencia sobre cómo importar medios en el panel Medios. Se reubicaron los controles y opciones hacia los menús «hamburguesas» en los instrumentos de color. Se agregó un control para ocultar los sobreimpresos de los clips (nombre, efectos, etc.) en la línea de tiempo. Se agregó soporte para cálculos a una profundidad de color de 10 bits para efectos , métodos de composición y el procesamiento final. Se modificó y reubicó el control de ampliación de las gráficas de audio de la línea de tiempo, desde el encabezado de cada pista hacia un control general en la Barra de estado. Otros importantes fueron: La añadidura de soporte para rangos (duración) en el sistema de marcadores, la reorganización de la estructura de los menús para hacerla más clara, la renovación de la forma de visualizar el audio en el Monitor de medios, la incorporación del uso de la biblioteca «KDDockWidgets» para una administración mejorada del empotrado de paneles, y la añadidura de un botón para activar áreas de seguridad de video (incluyendo una nueva área de seguridad para videos verticales) y un botón para restablecer la ampliación de la imagen, en la Barra de herramientas de los monitores.

