Krita 5.1.0, llega con soporte para WebP, mejoras, correcciones y mas

Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Krita 5.1.0, el cual es un editor diseñado para artistas e ilustradores. El editor admite el procesamiento de imágenes de múltiples capas, proporciona herramientas para trabajar con varios modelos de color y tiene un gran conjunto de herramientas para la formación de texturas, bocetos y pintura digital.

En este nuevo lanzamiento que se presenta de Krita 5.1.0, podremos encontrar el trabajo mejorado en las capas, pues se agregó la capacidad de realizar operaciones de copiar, cortar, pegar y borrar para varias capas seleccionadas a la vez, asi como tambien que se ha agregado un botón al panel de control de capas para llamar al menú contextual para usuarios sin mouse. Medios proporcionados para alinear capas en un grupo. Se agregó soporte para dibujar en selecciones usando modos de fusión.

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión de Krita 5.1.0, es que se agregó soporte para WebP, JPEG-XL, OpenExr 2.3/3+ y archivos TIFF en capas con una estructura de capas específica de Photoshop, asi como tambien el soporte para las paletas ASE y ACB utilizadas en Photoshop y otros programas de Adobe. Al leer y guardar imágenes en formato PSD, se implementa la compatibilidad con capas de relleno y marcas de color.

Ademas de ello, tambien se destacan las mejoras en la extracción de imágenes desde el portapapeles, pues al pegar, es posible seleccionar opciones que le permitan al usuario poder usar las funciones de colocar imágenes en el portapapeles en diferentes aplicaciones.

Tambien se destaca en esta nueva versión de Krita 5.1.0 que se implementó un nuevo backend de aceleración de vectores de CPU basado en la biblioteca XSIMD que, en comparación con el backend anterior basado en la biblioteca VC, mejoró el rendimiento de los pinceles que usan la combinación de colores y también brindó la capacidad de usar la vectorización en la plataforma Android.

Por otra parte, podremos encontrar que se ampliaron las capacidades de las herramientas de relleno, ya que se han añadido dos nuevos modos: relleno continuo, en el que las áreas a rellenar se determinan moviendo el cursor, y la herramienta «Encerrar y rellenar», en la que el relleno se realiza en áreas que caen dentro de un rectángulo arrastrado u otro forma. El algoritmo FXAA se utiliza para mejorar el suavizado de bordes al rellenar.

Se ha agregado una configuración a las herramientas de pincel para determinar la velocidad máxima del pincel, asi como tambien que se agregaron más modos de distribución de partículas al cepillo rociador y se ha agregado compatibilidad con antialiasing a Sketch Brush Engine, ademas de que ahora se permite definir configuraciones separadas para el borrador.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se agregaron perfiles para espacios de color YCbCr.

Se agregó un área para obtener una vista previa del color resultante en el cuadro de diálogo de diseño de color (selector de color específico) y la capacidad de cambiar entre los modos HSV y RGB.

Opción agregada para escalar el contenido al tamaño de la ventana.

Brinda la capacidad de personalizar los gestos de control, como pellizcar para hacer Zoom, tocar para deshacer y rotar con los dedos.

Si quieres conocer más al respecto sobre la lista completa de los cambios que se realizaron en esta nueva versión de Krita 5.1.0, puedes consultarlos en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Krita 5.1.0 en Ubuntu y derivados?

Si quieres instalar la nueva versión de esta suite debes saber que de momento aún no se encuentran disponibles los paquetes para su instalación. Y es que el anuncio fue hecho no hace mucho, pero los paquetes no se han puesto a disposición.

En cuanto estén disponibles podrán añadir el repositorio a su sistema, para ello vamos a requerir el uso de una terminal, la ejecutamos tecleando ctrl+alt+t al mismo tiempo, ahora solo debemos añadir las siguientes líneas:

sudo add-apt-repository ppa:kritalime/ppa sudo apt install krita

Si ya cuentas con el repositorio lo único que debes ejecutar es un upgrade:

sudo apt upgrade

¿Cómo instalar Krita 5.1.0 en Ubuntu desde appimage?

De igual forma, toca esperar un poco para tener la disponibilidad del paquete AppImage, ya que si no quieres llenar tu sistema de repositorios, también contamos con la opción de instalar la aplicación desde un appimage, lo único que debemos descargar el siguiente archivo y dar permisos de ejecución para poder instalarlo.

sudo chmod +x krita-5.1.0-x86_64.appimage ./krita-4.4.0-x86_64.appimage

Y con ello tenemos instalado Krita en nuestro sistema.