Krita 5.2 llega con mejoras de rediseño, en herramientas y mas

Se dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva version de Krita 5.2, la cual llega poco despues de 1 año desde el lanzamiento anterior (Krita 5.1). Krita 5.2 incluye una variedad de características nuevas, que van desde cambios en el manejo de texto, animación, audio y mucho mas.

Para quienes desconocen de Krita, deben saber que este admite el procesamiento de imágenes multicapa, proporciona herramientas para trabajar con varios modelos de color y tiene un gran conjunto de herramientas para pintura digital, bocetos y formación de texturas.

Principales novedades de Krita 5.2

En esta nueva versión que se presenta de Krita 5.2, se han realizando mejoras en el motor de colocación de texto, el cuál se ha reescrito por completo y a diferencia de versiones pasadas que permitía colocar texto a lo largo de una guía, visualización vertical y rodear objetos con texto, ahora cuenta con características adicionales, como soporte de emoji y acceso a funciones OpenType.

Otra de las funcionalidades de Krita que se ha rediseñado, es la funcion de deshacer cambios acumulativos, la cuál ahora permite combinar operaciones típicas de deshacer; por ejemplo, puede deshacer una serie de trazos a la vez.

Por la parte de las nuevas características añadidas en Krita 5.2, se destacan las nuevas opciones para expandir un área seleccionada a la herramienta Selección contigua, similares a las opciones para expandir la herramienta Relleno, además de que se agregó soporte para configurar la opacidad y tener en cuenta DPI al crear una selección.

En Krita 5.2 también se añadieron nuevos atajos de teclado para mostrar menús de selección de capas en el lienzo, cambiar perfiles y seleccionar colores en la pantalla. Se hizo que el esquema de teclas de acceso rápido fuera compatible con Clip Studio Paint.

Además de ello se ha implementado un panel para seleccionar una amplia gama de colores, el cual permite al usuario el poder seleccionar colores en el espacio de color de amplia gama, y no solo en sRGB.

Por otra parte, podremos encontrar un nuevo modo de relleno para rellenar áreas de color similar, así como también nuevas funciones «Dejar de hacer zoom en los píxeles más oscuros y/o más transparentes» y «Rellenar todas las áreas hasta un color de límite determinado», junto con la capacidad de usar el mismo modo de fusión que la herramienta Pincel.

En la edición para Android, se ha simplificado la interfaz para seleccionar una ubicación de recursos, así como también que se ha implementado una selección simplificada de múltiples capas y visualización mejorada de nombres de perfiles de color.

Mientras que en las mejoras de soporte, los modos de fusión basados en CMYK funcionan más cerca de Photoshop para compartir archivos PSD más fácilmente.

El guardado y carga se han mejorado para imágenes JPEG-XL, se agregó compatibilidad con CMYK para JPEG-XL, compresión optimizada de información de color, procesamiento de metadatos mejorado y grabación/guardado de capas y se optimizó la compresión de imágenes WebP.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Manejo mejorado de archivos EXR multicapa.

Importación mejorada de imágenes RAW.

La herramienta de transformación ahora admite la transformación de todas las capas seleccionadas a la vez.

La pantalla de inicio se actualizó para mostrar miniaturas más grandes de imágenes abiertas recientemente.

Diseño mejorado de la versión horizontal del panel de pinceles.

Se agregó la capacidad de configurar el registro del perfil del pincel.

Se han agregado operaciones de deshacer y rehacer al panel de paleta.

El código para configurar pinceles se ha reescrito para que funcione con la biblioteca Lager, que en el futuro nos permitirá modernizar el diseño del widget de configuración de pincel.

En el modo «Mosaico», se ha agregado la capacidad de seleccionar la dirección de llenado.

La lista «Documentos recientes» ahora admite la eliminación de elementos individuales.

Interfaz de prueba de tableta mejorada.

Si quieres conocer más al respecto sobre la lista completa de los cambios que se realizaron en esta nueva versión de Krita 5.2.0, puedes consultarlos en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Krita 5.2 en Ubuntu y derivados?

Si quieres instalar la nueva versión de esta suite debes saber que de momento aún no se encuentran disponibles los paquetes para su instalación. Y es que el anuncio fue hecho no hace mucho, pero los paquetes no se han puesto a disposición.

En cuanto estén disponibles podrán añadir el repositorio a su sistema, para ello vamos a requerir el uso de una terminal, la ejecutamos tecleando ctrl+alt+t al mismo tiempo, ahora solo debemos añadir las siguientes líneas:

sudo add-apt-repository ppa:kritalime/ppa sudo apt install krita

Si ya cuentas con el repositorio lo único que debes ejecutar es un upgrade:

sudo apt upgrade

De igual forma, toca esperar un poco para tener la disponibilidad del paquete AppImage, ya que si no quieres llenar tu sistema de repositorios, también contamos con la opción de instalar la aplicación desde un appimage, lo único que debemos descargar el siguiente archivo y dar permisos de ejecución para poder instalarlo.

sudo chmod +x krita-5.2.0-x86_64.appimage ./krita-5.2.0-x86_64.appimage

Y con ello tenemos instalado Krita en nuestro sistema.