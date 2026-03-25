Krita 5.3 y 6.0: Edición de texto en lienzo, soporte Wayland y Qt6

Tras más de dos años de reestructuración, el equipo de desarrollo de Krita ha liberado simultáneamente las versiones de «Krita 5.3 y Krita 6.0«. Ambas versiones comparten exactamente el mismo código fuente y novedades, con una diferencia crítica: la versión 5.3 se compila bajo la probada biblioteca Qt5, siendo la opción recomendada para entornos de producción, mientras que la versión 6.0 da el salto hacia Qt6.

Este movimiento hacia Qt6 en Krita 6.0 desbloquea varias caracteristicas para sistemas Linux, como el soporte nativo para Wayland, escalado fraccional perfecto, profundidad de color de 10 bits y renderizado de contenido HDR (High Dynamic Range) real, impulsado por el protocolo color-management-v1.

Revolución tipográfica y herramientas para cómic

El motor de texto de Krita ha sido reescrito desde cero, quedando atras la necesidad de abrir un cuadro de diálogo flotante y engorroso: el texto ahora se edita directamente sobre el lienzo, de la misma forma que en un procesador de textos o en Adobe Illustrator.

Ademas de ello, se ha introducido el soporte total para el estándar OpenType, acompañado de una paleta dedicada para seleccionar glifos alternativos. Un nuevo panel de estilo de texto ofrece más de 50 propiedades editables simultáneamente en múltiples objetos, permitiendo guardar ajustes preestablecidos de estilo. A nivel de maquetación, las opciones son de nivel profesional: el texto ahora puede fluir y ajustarse automáticamente alrededor de formas vectoriales complejas, rellenar áreas delimitadas o alinearse a lo largo de un contorno específico.

El flujo de trabajo para dibujantes de historietas tambien recibio mejoras con la nueva herramienta de edición de cómics. Esta utilidad vectorial está diseñada específicamente para maquetar páginas, permitiendo dividir, cortar y fusionar paneles de forma geométrica y ultrarrápida, eliminando la necesidad de recurrir a software de terceros para la estructuración de la página.

Pinceles inteligentes y manipulación avanzada

El motor de pinceles y las herramientas de transformación han recibido optimizaciones que afectan directamente la sensación de dibujo:

Suavizado Adaptativo: El estabilizador de trazo ahora es dinámico, ya que el nivel de suavizado aumenta automáticamente durante los movimientos lentos para mitigar el temblor natural de la mano, y disminuye en trazados rápidos para no introducir latencia. Para los artistas de pixel art, se ha añadido un estabilizador específico que garantiza líneas nítidas de un solo píxel sin artefactos.

El estabilizador de trazo ahora es dinámico, ya que el nivel de suavizado aumenta automáticamente durante los movimientos lentos para mitigar el temblor natural de la mano, y disminuye en trazados rápidos para no introducir latencia. Para los artistas de pixel art, se ha añadido un estabilizador específico que garantiza líneas nítidas de un solo píxel sin artefactos. Transformación y Licuado: La herramienta de transformación ahora permite rotar la caja delimitadora (marco) de forma independiente a la orientación real de los píxeles. Esto facilita enormemente la manipulación de objetos que ya están inclinados. Además, el algoritmo del modo «Licuar» ha sido optimizado para operar a velocidades significativamente mayores.

La herramienta de transformación ahora permite rotar la caja delimitadora (marco) de forma independiente a la orientación real de los píxeles. Esto facilita enormemente la manipulación de objetos que ya están inclinados. Además, el algoritmo del modo «Licuar» ha sido optimizado para operar a velocidades significativamente mayores. Nuevos Filtros de Relleno: El filtro «Propagar colores» (Color Propagate) permite extender los colores hacia áreas transparentes, ideal para limpiar bordes irregulares, mientras que el filtro «Restablecer transparencia» purga los canales de color residuales (RGB) de los píxeles que tienen un canal alfa a cero, reduciendo el peso del archivo y evitando artefactos al exportar.

Por otra parte, la herramienta de Relleno estrena la ansiada opción «Cerrar huecos» (Close gaps), que sella las pequeñas discontinuidades en las líneas de tinta al rellenar un área, evitando que el color «inunde» todo el lienzo. Además, se añade el modo de fusión «Marcador» (Marker) para los pinceles, simulando el comportamiento de los rotuladores físicos donde la opacidad no se acumula agresivamente al solapar trazos en una misma pasada.

Interfaz, grabación y formatos soportados

La interfaz de usuario ha incorporado funciones de accesibilidad rápida, y es que ahora al realizar una selección, aparece instantáneamente una barra de herramientas flotante con las acciones más comunes, agilizando el flujo de trabajo. Asimismo, los paneles acoplables (Dockers) ahora pueden integrarse en la icónica paleta emergente circular (Pop-up Palette) que aparece al hacer clic derecho en el lienzo.

Para los creadores de contenido, el panel de grabación (Recorder Docker) ha dado un salto al implementar captura multihilo. Esto permite grabar timelapses de alta calidad y exportar video de la sesión de pintura en tiempo real sin paralizar ni ralentizar el motor de dibujo.

Finalmente, la interoperabilidad de Krita sigue expandiéndose. La actualización integra soporte para imágenes de alto rango dinámico Radiance RGBE (.hdr), el moderno formato JPEG-XL (soportando tanto multicapa como multipágina) y un avance monumental en la lectura de archivos PSD de Photoshop: Krita ahora es capaz de importar correctamente formas, objetos de texto, guías y máscaras vectoriales contenidas en los documentos de Adobe.

Si quieres conocer más al respecto sobre la lista completa de los cambios que se realizaron en esta nueva versión, puedes consultarlos en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Krita en Ubuntu y derivados?

Si quieres instalar la nueva versión de esta suite debes saber que de momento aún no se encuentran disponibles los paquetes para su instalación. Y es que el anuncio fue hecho no hace mucho, pero los paquetes no se han puesto a disposición.

En cuanto estén disponibles podrán añadir el repositorio a su sistema, para ello vamos a requerir el uso de una terminal, la ejecutamos tecleando ctrl+alt+t al mismo tiempo, ahora solo debemos añadir las siguientes líneas:

sudo add-apt-repository ppa:kritalime/ppa sudo apt install krita

Si ya cuentas con el repositorio lo único que debes ejecutar es un upgrade:

sudo apt upgrade

De igual forma, toca esperar un poco para tener la disponibilidad del paquete AppImage, ya que si no quieres llenar tu sistema de repositorios, también contamos con la opción de instalar la aplicación desde un appimage, lo único que debemos descargar el siguiente archivo y dar permisos de ejecución para poder instalarlo.

sudo chmod +x krita-5.3.0-x86_64.AppImage ./krita-5.2.0-x86_64.appimage

Mientras que para la version 6.0 el archivo que tienen que descargar es el siguiente.

sudo chmod +x krita-6.0.0-x86_64.AppImage ./krita-6.0.0-x86_64.AppImage

Y con ello tenemos instalado Krita en nuestro sistema.