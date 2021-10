Y, sin contar con Kylin que va destinado al público chino, ya estamos todos. Durante el día de ayer se publicaron las imágenes y notas de lanzamiento de Ubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, y Lubuntu Impish Indri, pero faltaban las ediciones con escritorios Xfce y Plasma. Hoy ya se han publicado también las de Xubuntu 21.10 y Kubuntu 21.10, y es la edición de KDE la que cierra el círculo de esta familia.

Hasta hace unos instantes, al intentar descargar la última versión nos redirigía a imágenes antiguas (old). Ahora ya podemos ver Kubuntu 21.10 entre las opciones, pero en las notas de este lanzamiento hay un error y aparece 21.04 en el titular (Doh!). En donde sí está bien es en las notas de wiki.ubuntu.com, en donde nos adelantan que usa Plasma 5.22.5 y el resto de novedades destacadas.

Novedades más destacadas de Kubuntu 21.10

Linux 5.13.

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2022.

Plasma 5.22.5. Más información.

KDE Gear 21.08. Más información.

Firefox 93 en versión DEB. Una vez más, tenemos que decir que el tipo de paquete es importante porque a partir de 22.04 todos los sabores oficiales usarán el snap por defecto.

LibreOffice 7.2.1.

Qt 5.15.2.

Paquetes actualizados.

Entre los problemas conocidos, se menciona que ZFS como root no está disponible en la versión con interfaz gráfica del instalador, que al hacer clic en URLs de las diapositivas del instalador de Kubuntu no llevan a ninguna parte, que Ubiquity no muestra ninguna etiqueta en los campos al elegir una contraseña cifrada con LVM y que la selección automática de la capa del teclado ya no coincide con ninguna región en la página «Donde tú estás».

La versión de Plasma que incluye por defecto es Plasma 5.22.5, pero KDE permitirá subir a Plasma 5.23 si se añade el repositorio Backports del proyecto. La nueva imagen ISO está disponible en este enlace, pero también se puede actualizar desde el mismo sistema operativo.