No quisiera escribir un artículo pesimista ni nada parecido, pero tampoco me gusta guardarme la información y dejar de contar toda la verdad. El caso es que, aunque en el momento de empezar a escribir este artículo no se se había oficializado el lanzamiento, hoy ha llegado Kubuntu 23.10, y lo ha hecho con «el mismo» entorno gráfico que el que la versión lanzada hace seis meses. Lo malo para los que quieren novedades no es eso, si no lo que viene.

Plasma 5.27, el entorno gráfico que usa Kubuntu 23.10, fue lanzado en febrero de 2023. Está muy bien, las cosas como son, pero el usuario medio de Ubuntu podría, y de hecho creo que lo hará, pasarse sin nuevas funciones durante aproximadamente año y medio. La siguiente versión no-de-punto llegará en febrero de 2024, con tiempo más que suficiente para Kubuntu 24.04, pero ¿la usará? ¿en una versión LTS y con los novísimos Plasma 6 y Frameworks 6? Me parece poco probable.

Pero este artículo no va sobre cuándo llegará qué ni sobre esperas más o menos largas, sino de lo que han lanzado hoy.

Novedades más destacadas de Kubuntu 23.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2024.

Linux 6.5.

Plasma 5.27.8. Como mencionamos, es el lanzado en febrero de este año con 8 actualizaciones de mantenimiento, pero es que no hay nada más nuevo. KDE se está tomando su tiempo en preparar Plasma 6, y ni las distribuciones Rollng Release están usando nada más actualizado.

KDE Framworks 110.

KDE Gear 23.08.1.

Qt 5.15.10.

Sesión de plasma Wayland disponible, pero no está soportada.

Mesa 23.2.

LibreOffice 7.6.2.1

Thunderbird 115.2.3

Firefox 118.0.1

GCC 13.2.0

binutils 2.41

glibc 2.38

GNU Debugger 14.0.50.

Python 3.11.6

Por añadir más información, reproducimos el mensaje que informa de que se puede activar el soporte de paquetes flatpak en Discover abriendo un terminal y escribiendo estos dos comandos, el primero instala lo necesario y el segundo añade el repositorio de Flathub:

sudo apt install flatpak plasma-discover-backend-flatpak flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

La imagen de Kubuntu 23.10 se puede descargar desde el siguiente botón.