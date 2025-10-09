Kubuntu 25.10 ya está disponible. Vaya por delante que el lanzamiento no es oficial, pero si han publicado la ISO de Questing Quokka. Y no son los únicos. Para ir preparándolo todo, primero hacen el trabajo y luego lo hacen oficial, momento en el que lo anunciarán en redes sociales y también actualizarán su página web oficial. Nosotros también tenemos trabajo que hacer, y por esto iremos publicando los artículos en cuanto tengamos toda la información necesaria.
Kubuntu 25.10 es parte de la familia Questing Quokka, y como tal llega con cambios generales. Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a esta versión.
Novedades más destacadas de Kubuntu 25.10
- Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.
- Linux 6.17.
- sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.
- LibreOffice 25.8.
- Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye:
- GCC 15.2.
- glibc 2.42.
- Binutils 2.45.
- LLVM 20.
- Rust 1.85.
- Go 1.24.
- OpenJDK 25.
- Python 3.13.7.
- OpenSSL 3.5.
- Mesa 25.2.
- APT 3.1.
- systemd 257.9.
- PipeWire 1.4.7.
- BlueZ 5.83.
- Gstreamer 1.26.6.
- Power Profiles Daemon 0.30.
Ya en el apartado de novedades propias, el equipo de Kubuntu ha preparado la versión 25.10 integrando lo más reciente del ecosistema KDE: Plasma 6.4, desarrollado sobre Qt 6. Se trata de la quinta entrega mayor dentro de la serie 6, una actualización que pule y consolida la transición hacia la nueva generación del escritorio KDE.
Por defecto esta edición arranca con Plasma Wayland, reafirmando el salto a un entorno más moderno y eficiente. Quienes prefieran seguir usando el clásico X11 pueden hacerlo fácilmente instalando el paquete
plasma-session-x11.
En su base, Kubuntu 25.10 incorpora Qt 6.8 y KDE Frameworks 6.17.0, asegurando compatibilidad con las últimas tecnologías del ecosistema KDE. Aun así, el sistema mantiene soporte para aplicaciones antiguas basadas en Qt5 y Frameworks 5, ofreciendo en los repositorios Qt 5.15.17 y KF 5.116.0.
Todas las aplicaciones del conjunto KDE Gear incluidas desde los repositorios de Ubuntu o Debian llegan al menos a la versión 25.08, lo que garantiza coherencia, estabilidad y acceso a las mejoras más recientes del entorno KDE.
Kubuntu 25.10 Questing Quokka ya se puede descargar desde el siguiente botón y desde el cdimage de Ubuntu. En un futuro activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo, siempre y cuando se tengan activadas las actualizaciones a versiones no LTS.