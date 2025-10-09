Kubuntu 25.10 Questing Quokka ya disponible, con Plasma 6.4, Qt 6.8 y sin X11

  • Kubuntu 25.10 ya disponible.
  • El escritorio es Plasma 6.4 con Qt 6.8.
  • Ya no hay sesiones X11 por defecto.
Pablinux

3 minutos

Kubuntu 25.10

Kubuntu 25.10 ya está disponible. Vaya por delante que el lanzamiento no es oficial, pero si han publicado la ISO de Questing Quokka. Y no son los únicos. Para ir preparándolo todo, primero hacen el trabajo y luego lo hacen oficial, momento en el que lo anunciarán en redes sociales y también actualizarán su página web oficial. Nosotros también tenemos trabajo que hacer, y por esto iremos publicando los artículos en cuanto tengamos toda la información necesaria.

Kubuntu 25.10 es parte de la familia Questing Quokka, y como tal llega con cambios generales. Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a esta versión.

Novedades más destacadas de Kubuntu 25.10

  • Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.
  • Linux 6.17.
  • sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.
  • LibreOffice 25.8.
  • Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye:
    • GCC 15.2.
    • glibc 2.42.
    • Binutils 2.45.
    • LLVM 20.
    • Rust 1.85.
    • Go 1.24.
    • OpenJDK 25.
    • Python 3.13.7.
    • OpenSSL 3.5.
    • Mesa 25.2.
    • APT 3.1.
    • systemd 257.9.
    • PipeWire 1.4.7.
    • BlueZ 5.83.
    • Gstreamer 1.26.6.
    • Power Profiles Daemon 0.30.

Ya en el apartado de novedades propias, el equipo de Kubuntu ha preparado la versión 25.10 integrando lo más reciente del ecosistema KDE: Plasma 6.4, desarrollado sobre Qt 6. Se trata de la quinta entrega mayor dentro de la serie 6, una actualización que pule y consolida la transición hacia la nueva generación del escritorio KDE.

Por defecto esta edición arranca con Plasma Wayland, reafirmando el salto a un entorno más moderno y eficiente. Quienes prefieran seguir usando el clásico X11 pueden hacerlo fácilmente instalando el paquete plasma-session-x11.

En su base, Kubuntu 25.10 incorpora Qt 6.8 y KDE Frameworks 6.17.0, asegurando compatibilidad con las últimas tecnologías del ecosistema KDE. Aun así, el sistema mantiene soporte para aplicaciones antiguas basadas en Qt5 y Frameworks 5, ofreciendo en los repositorios Qt 5.15.17 y KF 5.116.0.

Todas las aplicaciones del conjunto KDE Gear incluidas desde los repositorios de Ubuntu o Debian llegan al menos a la versión 25.08, lo que garantiza coherencia, estabilidad y acceso a las mejoras más recientes del entorno KDE.

Kubuntu 25.10 Questing Quokka ya se puede descargar desde el siguiente botón y desde el cdimage de Ubuntu. En un futuro activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo, siempre y cuando se tengan activadas las actualizaciones a versiones no LTS.