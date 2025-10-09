Kubuntu 25.10 ya está disponible. Vaya por delante que el lanzamiento no es oficial, pero si han publicado la ISO de Questing Quokka. Y no son los únicos. Para ir preparándolo todo, primero hacen el trabajo y luego lo hacen oficial, momento en el que lo anunciarán en redes sociales y también actualizarán su página web oficial. Nosotros también tenemos trabajo que hacer, y por esto iremos publicando los artículos en cuanto tengamos toda la información necesaria.

Kubuntu 25.10 es parte de la familia Questing Quokka, y como tal llega con cambios generales. Lo que sigue es la lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a esta versión.

Novedades más destacadas de Kubuntu 25.10

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.

Linux 6.17.

sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.

LibreOffice 25.8.

Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye: GCC 15.2. glibc 2.42. Binutils 2.45. LLVM 20. Rust 1.85. Go 1.24. OpenJDK 25. Python 3.13.7. OpenSSL 3.5. Mesa 25.2. APT 3.1. systemd 257.9. PipeWire 1.4.7. BlueZ 5.83. Gstreamer 1.26.6. Power Profiles Daemon 0.30.



Ya en el apartado de novedades propias, el equipo de Kubuntu ha preparado la versión 25.10 integrando lo más reciente del ecosistema KDE: Plasma 6.4, desarrollado sobre Qt 6. Se trata de la quinta entrega mayor dentro de la serie 6, una actualización que pule y consolida la transición hacia la nueva generación del escritorio KDE.

Por defecto esta edición arranca con Plasma Wayland, reafirmando el salto a un entorno más moderno y eficiente. Quienes prefieran seguir usando el clásico X11 pueden hacerlo fácilmente instalando el paquete plasma-session-x11 .

En su base, Kubuntu 25.10 incorpora Qt 6.8 y KDE Frameworks 6.17.0, asegurando compatibilidad con las últimas tecnologías del ecosistema KDE. Aun así, el sistema mantiene soporte para aplicaciones antiguas basadas en Qt5 y Frameworks 5, ofreciendo en los repositorios Qt 5.15.17 y KF 5.116.0.

Todas las aplicaciones del conjunto KDE Gear incluidas desde los repositorios de Ubuntu o Debian llegan al menos a la versión 25.08, lo que garantiza coherencia, estabilidad y acceso a las mejoras más recientes del entorno KDE.

Kubuntu 25.10 Questing Quokka ya se puede descargar desde el siguiente botón y desde el cdimage de Ubuntu. En un futuro activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo, siempre y cuando se tengan activadas las actualizaciones a versiones no LTS.