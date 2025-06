Kubuntu 25.10 tampoco ofrecerá opción de sesiones X11

Hace menos de dos semanas, Canonical confirmó lo que muchos ya sabíamos: ya que GNOME eliminaría las sesiones X.org en su escritorio, Ubuntu daría el paso definitivo y haría lo mismo por defecto. Guste más o menos, no fue una sorpresa. Lo que sí ha sorprendido un poco es que Kubuntu 25.10 tampoco soportará sesiones X11 tras la instalación de cero, aunque algunos ya se lo esperaban. El caso es que KDE está siguiendo un camino diferente al de GNOME, y en este caso son las distribuciones las que actúan proactivamente.

KDE se está planteando abandonar X11 en un futuro, pero a largo plazo, probablemente cuando lancen Plasma 7, o incluso antes. Actualmente, aprovechando el lanzamiento de Plasma 6.4, ya ofrecen los códigos de Wayland y X11 en paquetes separados. Como habíamos explicado, olvidarse de X11 tan pronto no responde a una necesidad inmediata, pero son los proyectos, como antes hizo Fedora, los que han decidido avanzarse a la posibilidad y mirar al futuro.

Kubuntu 25.10 sólo soportará Wayland por defecto

El motivo que han dado los desarrolladores de Kubuntu, que en parte son integrantes de KDE, es el mismo que dio GNOME: focalizar esfuerzos. Sienten que, a pesar de los intentos de revivir X11, que incluso hay una nueva bifurcación para que siga adelante, el futuro pasa por Wayland, y mantener X11 sólo hace que se doble el trabajo. Decantarse por un servidor gráfico permite centrarse en él, trabajar más rápido y mejorar la seguridad, entre otras cosas.

Además, Rik Mills, de KDE, asegura que «es altamente improbable que podamos soportar la sesión X11 en 26.04 LTS» por lo que merece la pena concentrarse en Wayland. Llegado el momento, el que lo prefiera podrá añadir manualmente la sesión X11 instalando el paquete plasma-session-x11, algo que se puede hacer con apt.

En mi opinión, como usuario, no me parece buena idea que eliminen X11 de Kubuntu. Aunque yo uso Wayland en KDE, la experiencia dista mucho de ser perfecta. Las aplicaciones basadas en Qt y la mayoría de KDE sí van bien, pero por ejemplo GIMP 3 no muestra el icono en la barra superior. Son pequeñas inconsistencias que te hacen sentir que estás usando algo en fase beta, aunque muchos problemas no pasan de la estética. Esperemos que mejore pronto.