Tras un tiempo de incertidumbre, todo se ha resuelto como se esperaba: Kubuntu 26.04 sí es una versión LTS, lo que significa que estará soportada durante más tiempo. Lo contrario habría sido una sorpresa, ya que la edición KDE es una de las más queridas de la familia Ubuntu. No está confirmado aún, pero es posible que algún hermano se caiga de la lista. Del todo, pues en el momento de empezar a escribir este artículo, Ubuntu MATE no está en las notas de lanzamiento generales ni tiene ISO ni sección en el cdimage de Ubuntu.

Pero lo importante en este artículo es Kubuntu 26.04. Entre otras cosas, usa la última versión disponible de Plasma, aunque en otros componentes han decidido ser un poco más conservadores.

Novedades más destacadas de Kubuntu 26.04

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

Plasma 6.6.

KDE Frameworks 6.24.

KDE Gear 25.12.3, la edición de aplicaciones de diciembre con ya tres actualizaciones de mantenimiento.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento. Aunque las notas de lanzamiento dicen que es LibreOffice 25.8, será 26.2, o de lo contrario se podrá actualizar pronto.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Cabe destacar que Kubuntu 26.04 ya no soporta X11 tras la instalación de cero; ahora es sólo Wayland. Para el que necesita sesiones X11, se puede instalar con sudo apt plasma-session-x11, lo que será una posibilidad hasta que eliminen el paquete de los repositorios oficiales, lo que probablemente no sea a corto plazo.

Kubuntu 24.04 LTS Resolute Raccoon ya está disponible desde el cdimage de Ubuntu y desde el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde el mismo sistema operativo para Kubuntu 25.10. Los usuarios de Kubuntu 24.04 tendrán que esperar un poco más, hasta julio, momento en el que Canonical lanzará la primera ISO actualizada de todos los sabores oficiales que han conseguido la etiqueta de LTS.