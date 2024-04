La semana pasada se descubrió un serio problema de seguridad en XZ, tan serio como que es una puerta trasera. Un desarrollador con varios nicks, o un grupo de ellos, estuvieron dos años trabajando en el proyecto para más tarde añadir ese backdoor, pero fue descubierto por un desarrollador de Microsoft antes de que pasara a mayores. Ha habido muchas distribuciones Linux afectadas, sobre todo aquellas que actualizan los paquetes más pronto, pero se espera que Ubuntu 24.04 esté totalmente limpio cuando llegue a finales de este mes.

En teoría, Ubuntu no está entre las distribuciones afectadas como tampoco lo está la versión estable de Debian, pero han decidido darle la importancia que se merece a este problema y el lanzamiento la beta, que debería llegar mañana, se retrasará. No es sorpresa por los tiempos, y porque el fallo de seguridad ha sido marcado con una nota de 10 sobre 10 en peligrosidad.

Ubuntu 24.04 llegará el ¿25 de abril?

Así lo ha publicado Łukasz Zemczak en el discourse de Ubuntu, asegurando que Canonical nunca deja de trabajar para mantener a su sistema operativo, Ubuntu, en el frente en cuanto a seguridad y fiabilidad. Debido a este problemón, la compañía ha tomado la decisión de eliminar y reconstruir todos los paquetes binarios de xz-utils que habían sido construidos después del 26 de febrero. Es la única manera en la que pueden estar seguros de que no entregarán ningún binario afectado.

Como resultado, la beta de Ubuntu 24.04 llegará el 11 de abril, y no el 4 cuando estaba programado. Lo que no se ha mencionado es si la fecha de la versión estable se mantiene o no; no han dicho nada al respecto. Tiempo para solucionarlo tienen, y las versiones de Ubuntu suelen tener un calendario marcado que es casi inamovible.

Por lo tanto, se sigue esperando que Ubuntu 24.04 llegue el 25 de abril, y debería hacerlo totalmente libre del fallo de XZ.