Cuando me pasé a Linux, la estética del Ubuntu de 2006 que usé no era la mejor, pero sí tenía efectos visuales que me encantaban. Por ejemplo, el efecto gelatina que hacía que las ventanas temblaran o el Compiz Fusion, con lo que se podía cambiar de un escritorio a otro de manera muy vistosa, entre otras funciones. Todo aquello se perdió con el paso de los años, pero últimamente GNOME está recuperando mucho de aquello que tanto gustaba a muchos.

Es de lo primero que han mencionado en su entrada de Esta semana en GNOME, concretamente una actualización en la extensión Desktop-Cube con la que ahora podemos añadir imágenes de fondo y arrastrar ventanas a espacios de trabajo adyacentes. De hecho, llama tanto la atención que al final he decidido cambiar la captura de cabecera de este post, para que se pueda ver el efecto. Quién habría dicho hace años que en GNOME 3 se recuperarían estos efectos visuales.

Esta semana en GNOME

Además de esa actualización de la extensión Desktop-Cube, esta semana también nos han hablado de:

Audio Sharing ha pasado a formar parte de GNOME Circle.

Pika Backup ha mejorado la sensación de qué está pasando con sus procesos de copias de seguridad. El mecanismo también proporciona la base para implementar las funciones que faltan, como la detención de las copias de seguridad programadas si la conexión utilizada se convierte en un contador o el ordenador funciona con batería durante un tiempo. Algunas de estas funciones ya están implementadas.

Nueva extensión SDK en el compilador Vala.

Y eso sería todo esta semana en GNOME, si no fuera porque también nos han contado que ya se ha abierto el registro para Linux App Summit que tendrá lugar a finales de abril y porque han avanzado que GNOME volverá a participar en el Google Summer de código. Con lo de la novedad en la extensión de Desktop Cube, creo que podemos dejarlo diciendo aquello de «lo bueno, si breve, dos veces bueno«.