La próxima semana la Ubuntu Store será habilitada de forma predeterminada en Ubuntu 23.10 

El mes pasado compartimos aquí en el blog la noticia sobre la nueva tienda de aplicaciones para Ubuntu, en la cual Canonical había estado trabajando durante los últimos meses y que sería incluida en las compilaciones de Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur.

Y ahora, los desarrolladores de Canonical, dieron a conocer hace poco que tienen la intención de usar la próxima semana de forma predeterminada en las versiones de prueba de Ubuntu 23.10 el nuevo administrador de aplicaciones de Ubuntu Store.

Este proyecto aún está en construcción y en este momento nuestro enfoque está en las características principales. Soy optimista de que para el lanzamiento del 23.10 nuestro nuevo enfoque para las calificaciones y el apoyo a la deuda habrán aterrizado, así como muchas más mejoras.

La nueva «Ubuntu Store» proporciona una interfaz combinada para trabajar con paquetes DEB y Snap, ya que permite buscar y navegar por el directorio de paquetes snapcraft.io y los repositorios DEB conectados, le permite administrar la instalación, eliminación y actualización de aplicaciones, instalar paquetes deb individuales desde local archivos.

La interfaz está construida utilizando métodos de diseño adaptables (escrito en Dart usando el marco Flutter) que permiten colocar elementos de manera óptima tanto en monitores grandes como en pantallas de teléfonos inteligentes. Se admite el tema oscuro.

La aplicación se destaca por el uso de un nuevo sistema de calificación y se enfoca en el soporte principal para los paquetes Snap, que se ofrecen para la instalación primero (si hay un programa en los paquetes deb y snap, se selecciona snap de manera predeterminada). A diferencia del antiguo administrador de aplicaciones, Ubuntu Store no utiliza una escala de calificación de cinco puntos, sino un formato de votación de me gusta/no me gusta (+1/-1), según el cual se muestra una calificación virtual de cinco estrellas.

Por otra parte, tambien se menciona que de momento Ubuntu 24.04 LTS se mantendrá el administrador de aplicaciones de software Ubuntu clásico basado en el «Gnome-Software» de forma predeterminada (el centro de software Ubuntu seguirá siendo una opción en Ubuntu 23.10).

Ya que con la implementación predeterminada de la nueva «Ubuntu Store», Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur contara con tres tiendas de software, es por eso que comentan que:

Nuestra intención es que las versiones LTS se mantengan con el software clásico de Ubuntu por ahora. Las discusiones sobre la retroportación pueden ocurrir en el futuro, pero eso es para otro día. La tienda Flutter de la comunidad permanecerá accesible en la pista de vista previa. Una vez que la tienda de Ubuntu esté lista, consideraremos cancelar la pista de vista previa. En la próxima semana más o menos, Ubuntu Store estará disponible por defecto en mantic.

Por otra parte, cabe mencionar que tambien los desarrolladores, planean a futuro cambiar el nombre de la nueva Ubuntu Store, la cual de manera inicial se tenía en mente el nombre de «AppStore», cosa que parece que se les olvido que es una marca registrada de Apple, ya que de igual forma mencionan que el repositorio donde tienen el codigo, tambien debe ser renombrado.

Finalmente, como ya se menciono al inicio la activación de la nueva Ubuntu Store será la próxima semana, por lo que en las próximas Daily Live de Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur que sean lanzadas sé ya se contara con esta característica.

Para los interesados en poder probar la imagen Daily Live de Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur, deben saber que pueden obtenerla desde el siguiente enlace.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como probar la nueva tienda de Ubuntu?

Para los interesados en poder probar la nueva tienda de aplicaciones en su sistema o en alguna derivada de Ubuntu. Deben saber que el proceso de instalación es sumamente sencillo, pero deben tomar en cuenta que la tienda de aplicaciones aún está en desarrollo por lo que pueden toparse con diversos problemas.

Si eres de los aventurados que quieren probar la nueva tienda, debes de abrir una terminal en tu sistema y en ella vas a teclear el siguiente comando:

sudo snap refresh snap-store --channel=preview/edge