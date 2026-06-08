El desarrollo del núcleo Linux sigue quemando etapas y acabamos de recibir Linux 7.1-rc7. Aunque todavía presenta un tamaño algo superior a lo que suele ser habitual en este punto del calendario, Linus Torvalds se muestra optimista respecto a la evolución del código, que finalmente parece estar reduciendo su volumen de cambios de manera significativa tras unas semanas de bastante ajetreo.

Si todo sigue el curso previsto y no surgen imprevistos de última hora, la versión final estable podría ver la luz el próximo domingo. El equipo de desarrollo está centrando sus esfuerzos en pulir los errores detectados durante las últimas semanas, priorizando la estabilidad del sistema por encima de la inclusión de nuevas funcionalidades de gran calado, algo lógico cuando se está tan cerca de la meta.

Linux 7.1-rc7 introduce novedades en el soporte de procesadores y seguridad AMD

Uno de los puntos más destacados de Linux 7.1-rc7 tiene que ver con el ecosistema de AMD. Se han incluido nuevos identificadores para la futura arquitectura Zen 6 en el sistema de detección de la CPU, ampliando el rango de modelos que el kernel es capaz de reconocer de forma nativa. Esto no significa necesariamente que la gama de productos vaya a ser inmensa, pero permite que los ingenieros y usuarios con hardware de pruebas tengan un soporte inicial mucho más robusto.

Además, por estrictos motivos de seguridad, se ha procedido a desactivar una función específica de control (ioctl) desarrollada por AMD para ROCm. Esta decisión se ha tomado para evitar posibles vulnerabilidades críticas que habían sido identificadas recientemente, demostrando que la integridad del sistema sigue siendo una prioridad absoluta frente al rendimiento o las funcionalidades experimentales.

Mejoras específicas para portátiles y hardware diverso

En el terreno de la informática móvil, varios fabricantes han visto cómo se mejoraba el soporte para sus equipos de consumo habituales en el mercado europeo. Modelos de Lenovo, Honor y MSI han recibido parches concretos para solucionar problemas con teclados internos, paneles táctiles o sistemas de sonido que daban algún que otro quebradero de cabeza, siguiendo la línea de las correcciones para portátiles y hardware x86 anteriores. En concreto, se han añadido ajustes DMI para dispositivos como el Lenovo Yoga Pro 7 o el MSI Raider A18.

Estas modificaciones garantizan que el hardware funcione correctamente desde el primer arranque sin que el usuario tenga que andar trasteando con configuraciones manuales complejas. También se han reportado correcciones en el soporte de micrófonos internos para equipos MSI y ajustes en la desactivación de teclados para ciertos modelos de Honor, lo que redondea la experiencia de uso en movilidad.

Un núcleo influenciado por la inteligencia artificial

Los arreglos en los controladores de vídeo y las mejoras en la gestión de redes representan el grueso de los cambios de esta rc7. También se han aplicado parches en arquitecturas relacionadas con KVM y en varios sistemas de archivos. Es curioso notar que este ciclo está siendo especialmente intenso debido a un aumento en la actividad de parches generados o asistidos por herramientas de inteligencia artificial, lo que ha provocado que el núcleo sea algo más pesado de lo habitual en estas fechas, similar a lo visto en el kernel grande y lleno de parches de versiones previas.

A pesar de esta tendencia, la situación está volviendo a la normalidad poco a poco y no parece haber nada «terrorífico» que vaya a retrasar los planes de lanzamiento. Linus ha mencionado que tiene algunos viajes programados próximamente, pero nada que deba interferir con el calendario habitual, por lo que anima a la comunidad a darle un último tiento a esta versión para detectar cualquier fallo residual.

La llegada de la versión definitiva supondrá un alivio para los usuarios de distribuciones que suelen ser las primeras en adoptar estas novedades. Aunque no se esperan grandes saltos de rendimiento, la consolidación de los controladores gráficos y la corrección de pequeños fallos en configuraciones de hardware poco comunes aseguran una experiencia de uso más sólida. Habrá que estar atentos a lo largo de esta semana para confirmar si finalmente el próximo domingo tenemos la versión estable entre nosotros o si se decide estirar el proceso con una octava candidata adicional.