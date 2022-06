La versión de desarrollo Wine 7.10 ya fue liberada y estas son sus novedades

Hace poco se dio a conocer la liberación de la nueva versión de desarrollo de Wine 7.10, la cual desde el lanzamiento de la versión 7.9, se han cerrado 56 informes de errores y se han realizado 388 cambios.

Para quienes desconocen de Wine, deben saber que este es un popular software gratuito y de código abierto que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows en Linux y otros sistemas operativos tipo Unix. Para ser un poco más técnico, Wine es una capa de compatibilidad que traduce las llamadas del sistema de Windows a Linux y utiliza algunas bibliotecas de Windows, en forma de archivos .dll.

Wine es una de las mejores formas de ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Además, la comunidad Wine tiene una base de datos de aplicaciones muy detallada.

Principales novedades de Wine 7.10

En esta nueva versión el controlador macOS se ha traducido para usar el formato de archivo ejecutable PE (Portable Executable) en lugar de ELF.

El motor Wine Mono con la implementación de la plataforma .NET se ha actualizado a la versión 7.3, ademas de que se implementaron propiedades de configuración regional de «intercalación» compatibles con Windows para Unicode, lo que le permite establecer reglas de intercalación y métodos de intercalación en función del significado de los caracteres (por ejemplo, si hay un acento).

La biblioteca Secur32 implementa compatibilidad con WoW64 (Windows de 64 bits en Windows), una capa para ejecutar programas de 32 bits en Windows de 64 bits.

De los informes de errores cerrados relacionados con juegos se destacan los siguientes: Singularity, Panzer Corps, Echo: Secrets of the Lost Cavern, Tribes, Betfair Poker, HITMAN 2 (2018), FAR mod para Nier: Automata, Port Royale 4.

Mientas que por la parte de los informes de errores de aplicaciones cerrados: Corel Draw 9, Microsoft Office XP 2002, Visual Studio 2010, Adobe Reader 9.0, Acrobat Reader 5, HaoZip, IE8, RoyalTS 5, Windows PowerShell Core 6.1 para ARM64, EA Origin, Steam, Rebelbetting, Honeygain, SlingPlayer 2, GPU Caps Viewer 1.54, Kvaser, Alcoma ASD Client 11.1, Powershell Core.

Además, podemos notar la formación del lanzamiento del proyecto Wine Staging 7.10, dentro del cual se forman compilaciones extendidas de Wine, que incluyen parches incompletos o riesgosos que aún no son adecuados para su aceptación en la rama principal de Wine. En comparación con Wine, Wine Staging proporciona 545 parches adicionales.

La nueva versión está sincronizada con el código base de Wine 7.10 y en ella se han transferido al paquete principal de Wine 6 parches relacionados con la implementación de las tablas de clasificación y la función CompareString en KERNELBASE.dll, que son necesarios para admitir la propiedad local «Collation».

Tambien se destaca que se agregaron dos parches para implementar los valores predeterminados para DwmGetCompositionTimingInfo en dwmapi.dll, que son necesarios para ejecutar Epic Games Launcher y para resolver un problema con la llamada a DwmFlush que provocó que Powershell fallara.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre esta nueva versión de desarrollo de Wine liberada, puedes consultar el registro de cambios en el siguiente enlace.

¿Como instalar la versión de desarrollo de Wine 7.10 en Ubuntu y derivados?

Si estás interesado en poder probar esta nueva versión de desarrollo de Wine en tu distro, podrás hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

El primer paso y el más importante será habilitar la arquitectura de 32 bits, que aunque nuestro sistema sea de 64 bits, el realizar este paso nos ahorra muchos problemas que suelen ocurrir, ya que la mayoría de las librerías de Wine están enfocadas a la arquitectura de 32 bits.

Para ello escribimos sobre la terminal:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora debemos de importar las llaves y añadirlas al sistema con este comando:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key

Hecho esto ahora vamos a añadir el siguiente repositorio al sistema, para ello escribimos en la terminal:

sudo apt-add-repository "deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ $(lsb_release -sc) main" sudo apt-get update sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Finalmente podemos verificar que ya tenemos instalado Wine y además que versión tenemos en el sistema ejecutando el siguiente comando:

wine --version

¿Cómo desinstalar Wine de Ubuntu o algún derivado?

En cuanto a los que quieren desinstalar Wine de su sistema por cualquier razón, solo deben de ejecutar los siguientes comandos.

Desinstalar la versión de desarrollo:

sudo apt purge winehq-devel sudo apt-get remove wine-devel sudo apt-get autoremove