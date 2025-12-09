Android 16 QPR2 ya permite la ejecucion de apps de linux, presenta mejoras de seguridad y mas

Google ha lanzado oficialmente la segunda versión trimestral de su plataforma móvil, Android 16 (QPR2). Esta actualización, cuyo código fuente ya está disponible en el repositorio Git del proyecto, con la nueva estrategia de dos lanzamientos principales al año para acelerar la innovación y la entrega de nuevas APIs.

La actualización destaca por introducir cambios profundos en la virtualización y la seguridad, ofreciendo por primera vez una forma nativa de ejecutar aplicaciones de escritorio en el móvil.

Novedades destacadas en Android 16 QPR2

La característica más sorprendente es la posibilidad de ejecutar aplicaciones gráficas de Linux de forma nativa. Esto se logra mediante la nueva aplicación «Terminal de Linux», que permite desplegar una máquina virtual con Debian directamente en el entorno Android.

Y es que Google ha implementado un botón «Mostrar» en la terminal que inicia un entorno gráfico basado en Wayland. Utilizando el servidor compuesto Weston y la tecnología de virtualización AVF (Android Virtualization Framework), el sistema es capaz de redirigir los gráficos y ejecutar herramientas de escritorio completas, como el editor GIMP, aprovechando la aceleración por hardware mediante la GPU virtual VirGL.

Mejoras en la interfaz y rendimiento

En el apartado visual, Android 16 QPR2 introduce un tema oscuro ampliado que invierte automáticamente los colores en aplicaciones que no lo soportan nativamente. El sistema detecta la necesidad de inversión analizando los atributos de la interfaz. Además, ahora es posible generar automáticamente iconos con estilos que coincidan con el tema del sistema, aplicando filtros de color incluso a aquellas apps que no ofrecen iconos adaptativos oficiales.

Bajo el capó, el entorno de ejecución ART ha recibido una mejora crítica con un nuevo recolector de basura (GC) «Mark-Compact». Este nuevo sistema separa el procesamiento de objetos antiguos y nuevos, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo de CPU, lo que se traduce en una mayor duración de la batería y menos bloqueos durante el uso intensivo.

Seguridad y nuevas funcionalidades

Google también ha reforzado la seguridad con un nuevo estado de «Dispositivo de bloqueo seguro». Al activarse, por ejemplo mediante «Buscar mi dispositivo», el teléfono oculta todas las notificaciones y desactiva el desbloqueo biométrico, exigiendo obligatoriamente el PIN o contraseña. También se ha mejorado la protección de los SMS con códigos de un solo uso (OTP), retrasando la entrega de mensajes a aplicaciones de terceros para evitar intercepciones maliciosas.

Para los desarrolladores y usuarios avanzados, Android 16 QPR2 incluye una lista extensa de cambios técnicos y nuevas APIs:

Soporte de audio IAMF: Se añade un decodificador de software para el formato de audio inmersivo que tiene en cuenta la propagación espacial del sonido.

Se añade un decodificador de software para el formato de audio inmersivo que tiene en cuenta la propagación espacial del sonido. Audio compartido Bluetooth LE: La interfaz de salida ahora permite compartir audio a través de Bluetooth LE sin navegar por menús complejos.

La interfaz de salida ahora permite compartir audio a través de Bluetooth LE sin navegar por menús complejos. Salud automatizada: Health Connect ahora soporta el seguimiento automático de pasos mediante sensores del dispositivo, simplificando el código de las apps de fitness.

Health Connect ahora soporta el seguimiento automático de pasos mediante sensores del dispositivo, simplificando el código de las apps de fitness. Verificación de desarrolladores: Nueva API para verificar la autoría durante la instalación de APKs y comandos ADB para simular este proceso.

Nueva API para verificar la autoría durante la instalación de APKs y comandos ADB para simular este proceso. Advertencia de páginas de 16 KB: Se alerta a las aplicaciones que no se ajustan a los nuevos límites de memoria, preparando el terreno para futuras arquitecturas de hardware.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Cómo instalar o actualizar a Android 16 QPR2

Esta versión llega con compilaciones de firmware listas para toda la familia Pixel, desde el Pixel 6 hasta los recientes Pixel 9 y Pixel Fold. Además, se espera que en los próximos meses fabricantes como Samsung, Xiaomi y Motorola integren estas novedades en sus capas de personalización.

Si eres usuario de un dispositivo Google Pixel (del 6 en adelante), la forma más segura y recomendada de obtener esta versión es utilizando la herramienta oficial web de Google.

Lo primero que debes hacer es conectar tu teléfono al ordenador por USB (asegurándote de tener la depuración USB habilitada) y acceder a la herramienta Android Flash Tool desde un navegador basado en Chromium:

El enlace es este.

Si no dispones de un Pixel pero quieres probar las novedades, Google ha facilitado imágenes genéricas del sistema (GSI) compatibles con arquitecturas ARM64 y x86_64. Estas pueden instalarse en dispositivos compatibles con Project Treble utilizando el cargador DSU (Dynamic System Updates) sin necesidad de borrar tu sistema actual, aunque es un proceso reservado para usuarios avanzados.

Para verificar si tu dispositivo ya ha recibido la actualización vía OTA (Over The Air), puedes dirigirte a:

Ajustes > Sistema > Actualización de software