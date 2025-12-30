Darktable 5.4: Mapeo de tonos AgX, soporte Wayland y espacios de trabajo

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento oficial de la nueva versión de «Darktable 5.4», un potente sistema de procesamiento fotográfico y revelado RAW de código abierto. Esta actualización introduce cambios estructurales en la gestión de librerías, nuevos algoritmos de tratamiento de color heredados de la industria del cine y una optimización para los entornos gráficos modernos en Linux.

El proyecto continúa su evolución para ofrecer una alternativa profesional a herramientas propietarias, centrando sus esfuerzos en la precisión del color y la flexibilidad del flujo de trabajo para fotógrafos que manejan grandes volúmenes de imágenes.

Principales novedades de Darktable 5.4

Una de las novedades más funcionales de esta versión es la compatibilidad con múltiples espacios de trabajo. Ahora es posible configurar archivos de configuración y bases de datos completamente independientes entre sí. Al activar esta opción, el programa permite crear nuevos entornos o seleccionar uno predeterminado al inicio.

Esta función es ideal para fotógrafos que desean separar sus bibliotecas personales de las profesionales o trabajar con catálogos específicos por proyecto sin que las bases de datos se vuelvan pesadas. Además, se ha implementado la opción de crear un espacio de trabajo temporal, donde la base de datos se almacena únicamente en la memoria RAM, eliminando cualquier rastro en el disco al cerrar la sesión.

Otra de las novedades que presenta Darktable 5.4, son los avances significativos en la recuperación de detalles y la representación del color:

Mapeo de tonos AgX

Se ha incorporado un nuevo módulo de mapeo de tonos basado en el algoritmo AgX de Blender. Este sistema ofrece una reproducción del color similar al módulo Sigmoid, pero con un control mucho más preciso. Permite configurar puntos blancos y negros de forma explícita (al estilo de Filmic RGB) y establece un punto de referencia ajustable (por defecto al 18% de gris medio) para controlar el contraste.

El resultado de AgX es una desaturación gradual y natural en las altas luces, imitando el comportamiento de la película química y evitando los virajes de color extraños en zonas sobreexpuestas.

Nitidez de captura en el módulo Demosaic

El módulo Demosaic, encargado de reconstruir la información de color a partir de los datos brutos del sensor, incluye ahora la sección «Nitidez de captura». Esta herramienta está diseñada para recuperar los detalles perdidos debido al desenfoque intrínseco de la toma, como la difracción de la lente o el efecto de suavizado de los filtros de paso bajo (antialiasing) de los sensores.

Salto a Wayland

Darktable ha alcanzado la paridad de rendimiento entre Wayland y X11. Se han corregido numerosos errores visuales y de rendimiento específicos para entornos Wayland, incluyendo la gestión correcta de los perfiles de color ICC. Los usuarios de distribuciones modernas que han abandonado X11 encontrarán ahora una interfaz mucho más fluida y una representación del color idéntica a la que ofrecía el sistema gráfico tradicional.

Mejoras en el rendimiento y la interfaz

La velocidad ha sido un foco clave en este ciclo de desarrollo:

Aceleración Lut3D: El módulo de tablas de búsqueda 3D se ha optimizado, logrando un incremento de velocidad de entre el 5% y el 20%.

Arranque rápido: Se ha reducido drásticamente el tiempo de inicio cuando las bibliotecas de imágenes están alojadas en discos mecánicos (HDD) o en almacenamientos en red (NAS).

Interfaz de usuario: El módulo Licuar ahora responde con mayor agilidad, y el estado de los botones de la barra de herramientas se guarda automáticamente entre sesiones.

Controles precisos: Los controles deslizantes de 360° ahora muestran una rueda de color o una brújula al hacer clic derecho, facilitando los ajustes de rotación y perspectiva.

Soporte de hardware y cámaras

Como es habitual, se ha ampliado la compatibilidad con nuevos modelos de cámaras para el revelado RAW, perfiles de balance de blancos y reducción de ruido:

Canon: EOS R1, EOS R5 Mark II, PowerShot S100V.

Nikon: Z fc, Z5 Mark II.

Fujifilm: X-E5, X-M5, FinePix HS33EXR.

Sony: DSC-RX1RM3, ZV-1M2, ILCA-99M2.

Leica: Q3 Monocromo, D-Lux 8, M EV1.

Panasonic: DC-S1M2.

Es importante notar que se ha interrumpido el soporte para algunos modelos antiguos de marcas como Hasselblad (H1), Kodak (EasyShare Z980) y Phase One (IQ250), debido a la obsolescencia de los controladores o la falta de mantenedores para esos formatos específicos.

Si deseas obtener más información sobre esta nueva versión de Darktable y consultar la lista completa de cámaras compatibles, puedes revisar el anuncio oficial a través del siguiente enlace.

¿Cómo instalar Darktable en Ubuntu y derivados?

En cuanto a la instalación de Darktable en Ubuntu y sus derivados, actualmente los binarios precompilados no están disponibles en los repositorios oficiales, aunque se espera que esto cambie en pocos días. Una vez que esté disponible la nueva versión, la instalación será tan sencilla como ejecutar el comando:

sudo apt-get install darktable

Para quienes no quieren esperar y desean experimentar con esta nueva versión de inmediato, es posible compilar el programa manualmente desde el código fuente. Para comenzar, primero se debe clonar el repositorio oficial con los siguientes comandos:

git clone https://github.com/darktable-org/darktable.git cd darktable git submodule init git submodule update

Posteriormente, se puede proceder con la compilación e instalación utilizando el script proporcionado, especificando la ruta de instalación y el tipo de compilación:

./build.sh --prefix /opt/darktable --build-type Release

Otro método para poder instalar Darktable, es descargando el archivo AppImage desde el siguiente enlace.

Posterior a ello, dar permisos dé ejecución:

sudo chmod +x Darktable-5.4.0-x86_64.AppImage

Y ejecutar el archivo con un doble clic o desde la terminal:

./Darktable-5.4.0-x86_64.AppImage