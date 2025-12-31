Inkscape 1.4.3: Correcciones críticas, compatibilidad 1.5 y formato SVG

Hace poco, el equipo de desarrollo de Inkscape anuncio la disponibilidad inmediata de Inkscape 1.4.3, una actualización de mantenimiento que resulta crucial tanto para la estabilidad actual. Esta entrega no es una simple corrección de rutina, sino que introduce cambios estructurales necesarios para garantizar la compatibilidad con las próximas generaciones del editor vectorial, resolviendo en el proceso más de 124 errores reportados por la comunidad de usuarios.

Esta versión actúa como un puente tecnológico indispensable hacia el futuro Inkscape 1.5. El motivo principal es el cambio en el formato de archivo multipágina: mientras que las versiones actuales utilizan una implementación personalizada, la versión 1.5 adoptará el estándar svg:view para garantizar que los archivos sean legibles por otros visores SVG. Inkscape 1.4.3 es la única versión capaz de abrir documentos creados en la futura versión 1.5 y convertirlos automáticamente al formato anterior al guardarlos, asegurando que los usuarios no queden aislados si necesitan compartir archivos entre diferentes versiones del programa.

Principales novedades de Inkscape 1.4.3

Más allá de la compatibilidad futura, la estabilidad ha sido el foco central del lanzamiento. De los numerosos errores corregidos, veinticuatro estaban identificados como fallos críticos que provocaban el cierre inesperado o el congelamiento de la aplicación.

Además de ello, se han resuelto situaciones graves como los bloqueos al exportar clones que utilizaban atributos de relleno o trazo contextuales en PDF, así como los fallos al intentar abrir archivos que contenían patrones no válidos o documentos complejos con símbolos corruptos. También se ha solucionado un problema específico que cerraba el programa al hacer doble clic en una curva Bézier o al editar curvas con efectos de ruta en vivo, devolviendo la fiabilidad al flujo de trabajo diario de los ilustradores.

La experiencia de usuario en ha recibido una atención especial. En Windows, se ha restaurado la funcionalidad de exportación de imágenes en formato JPEG y JPG, una característica básica que había dejado de funcionar en versiones previas. Por su parte, los usuarios de macOS verán resuelto el persistente problema visual donde el texto de la interfaz se mostraba como rectángulos vacíos (conocido como «tofu») en lugar de caracteres legibles al usar ciertas fuentes. Además, en el entorno de Apple se han eliminado las molestas alertas de seguridad del sistema y se ha suavizado el parpadeo de la interfaz al redimensionar la ventana.

En cuanto a las herramientas de diseño, la precisión ha vuelto a ser una prioridad. La herramienta de medición ha recuperado su capacidad para ajustarse magnéticamente a los puntos finales de los objetos, permitiendo obtener lecturas exactas que eran imposibles en la versión anterior.

Asimismo, operaciones cotidianas como desagrupar grandes conjuntos de objetos ahora se ejecutan con mayor rapidez. Se ha ampliado la versatilidad de la función de texto en ruta, que ahora es compatible con formas básicas como rectángulos, y se han corregido errores matemáticos en el panel de alineación que provocaban que los objetos se amontonaran erróneamente al intentar distribuirlos en círculos o arcos.

El manejo de archivos PDF, ha sido mejorado, pues la estrategia de importación predeterminada ha cambiado para priorizar la sustitución de fuentes faltantes en lugar de dibujarlas como vectores, lo que facilita la edición posterior del texto. Además, el motor de importación se ha optimizado para evitar la creación de cientos de rutas de recorte innecesarias que ensuciaban la estructura del archivo SVG. Para mayor comodidad, el cuadro de diálogo ahora recuerda las preferencias de importación seleccionadas por el usuario para sesiones futuras.

Finalmente, para los usuarios avanzados que disfrutan personalizando su entorno, se ha habilitado una nueva capacidad de modificación de temas. Ahora es posible anular estilos específicos de la interfaz sin necesidad de alterar los archivos originales del tema; basta con crear un archivo CSS de usuario en la carpeta de configuración para inyectar reglas de estilo propias que persistan tras las actualizaciones.

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Inkscape 1.4.3 en Ubuntu y derivados?

Finalmente para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión en Ubuntu y otros sistemas derivados de Ubuntu, deberán abrir una terminal en el sistema, esto lo pueden hacer con la combinación de teclas “Ctrl + Alt + T”.

Y en ella vamos a teclear el siguiente comando con el cual añadiéremos el repositorio de la aplicación:

sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable sudo apt-get update

Hecho esto para instalar inkscape, solo debemos teclear el comando:

sudo apt-get install inkscape

Otro método de instalación, es con ayuda de los paquetes de Flatpak y el único requisito es tener el soporte añadido al sistema.

En una terminal solo tenemos que teclear el siguiente comando:

flatpak install flathub org.inkscape.Inkscape