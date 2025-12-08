Niri 25.11 ya fue liberado y llega con vistas previas, configuración modular y mas

Tras tres meses de intenso desarrollo, se ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Niri 25.11, una nueva versión de este servidor de composición para Wayland que ha ganado popularidad por su enfoque único.

Esta actualización llega cargada de mejoras visuales y funcionales, destacando especialmente una renovación completa en la gestión de ventanas y transiciones, así como nuevas mejoras para configuraciones multimonitor y soporte de hardware.

Principales novedades en Niri 25.11

Una de las mejoras más visibles para el usuario final es el nuevo selector de ventanas Alt-Tab. Los desarrolladores han trabajado para ofrecer una interfaz que muestra vistas previas en miniatura mientras te desplazas, permitiendo identificar rápidamente qué ventana quieres traer al frente.

Y es que, dada la naturaleza de desplazamiento infinito de Niri, el selector es inteligente y evita «contaminar» la lista con ventanas intermedias por las que solo pasas brevemente al navegar. Además, permite filtrar el cambio de ventanas: puedes alternar entre todas las ventanas, solo las del espacio de trabajo actual (presionando «w») o las del monitor actual (presionando «o»).

Maximización Real y Animaciones Suavizadas

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión de Niri 25.11 es la implementación de la «maximización verdadera» para Wayland. Históricamente, Niri solo expandía las ventanas al ancho de la columna, conservando márgenes. Ahora, con la nueva acción maximize-window-to-edges, la ventana ocupa absolutamente todo el área disponible eliminando bordes y espacios, tal como los usuarios esperan al hacer doble clic en la barra de título.

A nivel estético, la experiencia se siente mucho más moderna gracias a que se han añadido efectos de animación para las transiciones de pantalla completa. Y es que anteriormente las ventanas podían dar saltos bruscos al cambiar de tamaño; ahora, el fondo negro y las esquinas redondeadas tienen una transición suave, eliminando parpadeos incluso si decides desactivar las animaciones globales.

Niri servidor compuesto wayland

Mejoras en usabilidad y configuración

Pensando en quienes usan ratón o pantallas táctiles, se ha añadido la capacidad de desplazamiento horizontal arrastrando el título de la ventana. Esto simplifica la navegación por la cinta infinita sin depender exclusivamente de atajos de teclado.

Para los usuarios avanzados que requieren un control total sobre su entorno, Niri 25.11 introduce cambios técnicos importantes en la configuración:

Archivos de configuración modulares: Ahora se implementa la directiva «include», lo que permite dividir la configuración en varios archivos y sustituir contenidos de forma ordenada.

Ahora se implementa la directiva «include», lo que permite dividir la configuración en varios archivos y sustituir contenidos de forma ordenada. Configuración por dispositivo: Es posible definir diseños de ventanas específicos vinculados a un monitor concreto o a un escritorio virtual.

Es posible definir diseños de ventanas específicos vinculados a un monitor concreto o a un escritorio virtual. Soporte DisplayLink: Se ha añadido compatibilidad para monitores externos conectados a través de puertos DisplayLink, crucial para usuarios de ciertas docking stations.

Se ha añadido compatibilidad para monitores externos conectados a través de puertos DisplayLink, crucial para usuarios de ciertas docking stations. Modos de vídeo personalizados: Ahora se pueden forzar modos de resolución y refresco (ej: «1920×1080@100») incluso si el EDID del monitor no los transmite oficialmente.

Ahora se pueden forzar modos de resolución y refresco (ej: «1920×1080@100») incluso si el EDID del monitor no los transmite oficialmente. Soporte WSL: Se permite ejecutar una sesión de Niri en ventana dentro del Subsistema de Windows para Linux.

Cómo instalar o actualizar Niri

Si ya eres usuario de Niri, la forma de actualizar dependerá de cómo lo hayas instalado inicialmente, ya que este compositor suele distribuirse a través de los repositorios oficiales de tu distribución o mediante compilación.

Para poder instalar Niri en tu sistema, basta con que abras una terminal y en ella ejecutes los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:avengemedia/danklinux sudo add-apt-repository ppa:avengemedia/dms sudo apt install niri dms En caso de que prefieras <strong>instalarlo desde cero o compilar la última versión</strong> directamente desde el código fuente (requiere tener Rust y Cargo instalados), puedes utilizar el siguiente comando genérico para obtener la versión más reciente: <pre>[sourcecode text="bash"]cargo install --locked niri-config cargo install --locked niri

Después de ejecutar estos comandos, cierra tu sesión, elige Niri en tu administrador de pantalla y vuelve a iniciar sesión. O, si no usas un administrador de pantalla, ejecúta niri-sessionen un TTY.

La configuración predeterminada de niri ejecutará Waybar, por lo que podrías ver dos barras en pantalla. Para solucionarlo, detén Waybar con

pkill waybar

Ahora con el comando abre:

~/.config/niri/config.kdl

y elimina la línea

spawn-at-startup "waybar"

Para más detalles sobre la configuración inicial y las dependencias específicas, es recomendable revisar la documentación oficial del proyecto. El enlace es este.