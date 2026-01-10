Phosh 0.52: Códigos QR, gestos de bloqueo y soporte Rust

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del entorno de escritorio móvil Phosh 0.52, una actualización que consolida su posición como una de las interfaces más maduras para teléfonos Linux.

Para quienes desconocen de Phosh, deben saber que este, está basado en las tecnologías de GNOME y la biblioteca GTK, este lanzamiento se distingue por profundizar en la experiencia de usuario, integrando soluciones prácticas para la conectividad y refinando la adaptación visual a las pantallas de los dispositivos modernos.

Conectividad simplificada y nuevos gestos de control

Una de las incorporaciones más útiles para el día a día se encuentra en el panel de Ajustes Rápidos. La gestión de los puntos de acceso inalámbricos recibió una gran mejora, y es que ahora cuenta con la inclusión de un botón que genera automáticamente un código QR con los credenciales de la red. Esta función elimina la necesidad de compartir internet móvil; en lugar de dictar contraseñas complejas, el usuario simplemente muestra la pantalla para que otro dispositivo escanee el código y se conecte al instante.

La interacción táctil también se ha mejorado, especialmente cuando el terminal está bloqueado. Los desarrolladores han implementado un nuevo gesto de deslizamiento con dos dedos que permite ajustar el brillo de la pantalla sin necesidad de desbloquear el teléfono. A nivel técnico, este control calcula el cambio de brillo como un desplazamiento relativo a la posición actual en lugar de un valor absoluto, lo que evita saltos bruscos en la iluminación. Además, se ha trabajado específicamente para que este gesto no interfiera con otras acciones, como el zoom en los widgets de la pantalla de bloqueo.

En el apartado gráfico, el servidor de composición Phoc ha recibido actualizaciones críticas para gestionar la diversidad física de los teléfonos actuales. El sistema ahora soporta el protocolo xdg-cutouts de Wayland, lo que le permite identificar y dibujar la interfaz respetando los recortes de pantalla, como las cámaras frontales o «notches».

De manera paralela, la biblioteca Gmobile ha perfeccionado el renderizado de las esquinas de la pantalla. Un ejemplo concreto de esta mejora es el soporte para dispositivos como el OnePlus 6, que posee un diseño asimétrico con radios de curvatura diferentes en las esquinas superiores e inferiores.

Además de ello, Phosh 0.52 ahora aplica reglas específicas (udev y hwdb) para dibujar la interfaz adaptándose perfectamente a estas irregularidades geométricas. También se ha corregido el comportamiento de la linterna en ciertos dispositivos: si el hardware no admite una regulación variable de la intensidad, el sistema forzará el brillo al 100% para asegurar que la luz se encienda, evitando fallos por intentar aplicar valores intermedios no soportados.

Renovación interna: Rust y mejoras en la escritura

Bajo el capo, la arquitectura del sistema sigue modernizándose, y es que un cambio destacable es la reescritura completa del portal encargado de cambiar las imágenes de fondo en xdg-desktop-portal-phosh, que ahora utiliza el lenguaje Rust. Esta migración busca ofrecer una gestión de memoria más segura y un rendimiento superior en tareas básicas del sistema.

La experiencia de escritura en pantallas táctiles también ha recibido atención. El teclado virtual Stevia ahora muestra por defecto burbujas de información (tooltips) sobre las teclas pulsadas, proporcionando una confirmación visual inmediata al usuario. Además, se ha habilitado el escalado del teclado, permitiendo que este se ajuste mejor a diferentes resoluciones y tamaños de pantalla. Por su parte, la herramienta de configuración phosh-mobile-settings ha ganado en profundidad, permitiendo abrir diálogos específicos para configurar elementos individuales del panel rápido y añadiendo un backend para modificar parámetros del sistema a través de sysfs.

Para cerrar el ciclo de desarrollo, se ha introducido la interfaz DebugControl, accesible vía D-Bus, diseñada para que los desarrolladores gestionen las opciones de depuración y los niveles de registro de manera dinámica. Todo este conjunto de novedades se sustenta sobre una base de software renovada, con actualizaciones en componentes críticos como GNOME 49, wlroots 0.19.2, ModemManager 1.25.95 y diversas mejoras en los servicios de llamadas y sensores, asegurando que el entorno esté preparado para los retos futuros del ecosistema móvil.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.