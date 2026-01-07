Pinta 3.1: Cuadrícula isométrica, rendimiento GTK4 y soporte ARM64

Hace pocos días el equipo detrás de Pinta ha anuncio la disponibilidad de la versión 3.1, una actualización de este popular editor de imágenes rasterizado de código abierto que no solo llega a moderniza el núcleo de la aplicación reescribiendo el renderizado del lienzo, sino que también añade mejoras a las herramientas específicas para ilustradores técnicos y diseñadores gráficos.

Al basarse ahora en GTK 4.18+ y libadwaita 1.7+, Pinta 3.1 se alinea con las últimas tecnologías del escritorio GNOME, asegurando un mejor rendimiento y una integración visual más coherente.

Principales novedades de Pinta 3.1

En esta nueva versión que se presenta de Pinta 3.1, uno de los cambios más profundos, aunque invisible a simple vista, es la reescritura completa del widget de lienzo. Ahora utiliza la clase Gdk.Texture para el renderizado, lo que se traduce en una mejora notable en el rendimiento y una reducción significativa del consumo de memoria, especialmente al trabajar con imágenes ampliadas o niveles altos de zoom.

Otra de las mejoras que se presenta en la nueva versión, es en las herramientas creativas: «Isometría y Polígonos». Y es que para los artistas que trabajan en pixel art o diseño técnico, Pinta 3.1 introduce una cuadrícula axonométrica. Esta función facilita enormemente la creación de gráficos isométricos (imágenes 2D que simulan 3D) al proporcionar una guía visual precisa. Puede activarse desde el menú Ver > Cuadrícula del lienzo.

Además, la herramienta de selección ha ganado versatilidad con el nuevo modo de selección de polígonos dentro de la herramienta Lazo, permitiendo crear selecciones con bordes rectos y precisos, ideal para recortar formas geométricas complejas.

Mejoras en la interfaz y flujo de trabajo

Las herramientas también recibieron diversas mejoras:

Control de degradados: La herramienta de degradado ahora incluye controladores directos en el lienzo para ajustar la longitud y la dirección del relleno en tiempo real, eliminando la necesidad de adivinar los valores numéricos.

La herramienta de degradado ahora incluye controladores directos en el lienzo para ajustar la longitud y la dirección del relleno en tiempo real, eliminando la necesidad de adivinar los valores numéricos. Menú contextual de capas: Al hacer clic derecho sobre una capa, ahora aparece un menú con acciones rápidas aplicables a esa capa específica.

Al hacer clic derecho sobre una capa, ahora aparece un menú con acciones rápidas aplicables a esa capa específica. Información visual: Las reglas horizontales y verticales ahora resaltan la proyección del área seleccionada, facilitando la medición exacta de los elementos. Además, el contorno de selección («hormigas marchando») está animado para mejorar su visibilidad sobre fondos complejos.

Las reglas horizontales y verticales ahora resaltan la proyección del área seleccionada, facilitando la medición exacta de los elementos. Además, el contorno de selección («hormigas marchando») está animado para mejorar su visibilidad sobre fondos complejos. Atajos de teclado: Los tooltips (información sobre herramientas) de la barra de botones ahora muestran el atajo de teclado correspondiente, ayudando a los usuarios a memorizar las combinaciones para un trabajo más rápido.

Nuevos efectos y ajustes

El catálogo de filtros se amplía con el nuevo efecto «Células», que genera texturas orgánicas interesantes. Por su parte, el efecto de Tramado (Dithering) ahora puede utilizar la paleta de colores activa de Pinta en lugar de limitarse a los ajustes preestablecidos.

Para los perfeccionistas, ahora es posible editar manualmente los valores de «semilla aleatoria» (random seed) en los efectos generativos, permitiendo recrear exactamente el mismo resultado en diferentes sesiones.

En el apartado de distribución, se ha añadido un instalador oficial para Windows en arquitectura ARM64, ampliando el soporte a dispositivos como la Surface Pro X y otros portátiles modernos con chips ARM.

También se han corregido errores molestos, como el comportamiento de la herramienta de texto (que ahora permite borrar palabras completas con Ctrl+Retroceso y dibuja el contorno detrás del texto para no oscurecerlo) y problemas de visualización en sesiones KDE Wayland.

Finalmente, si quieres conocer más al respecto, puedes consultar los detalles dirigiéndote al siguiente enlace.

¿Cómo instalar Pinta 3.1 en Ubuntu y derivados?

Para aquellos que estén intestados en poder instalar esta aplicación en su sistema podrán hacerlo ya sea instalado desde flatpak, snap o desde repositorio. Empezando por el ultimo (repositorios) basta con abrir una terminal y teclear:

sudo add-apt-repository ppa:pinta-maintainers/pinta-stable sudo apt-get update

Hecho esto, ahora vamos a instalar la aplicación con:

sudo apt install pinta

Otro de los métodos para poder instalar Pinta, es con ayuda de Flatpak y para ello debes contar con el soporte habilitado. La instalación la realizas tecleando:

flatpak install flathub com.github.PintaProject.Pinta

Por último, otro de los métodos de instalación de Pinta es con Snap:

sudo snap install pinta