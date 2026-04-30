Lanzamientos de abril 2026: CuerdOS, Netrunner y Artix Linux

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante abril de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad un poco menor, a la del mes pasado, es decir, que en marzo de 2026.
Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: CuerdOS 2.1, Netrunner 26 y Artix Linux 20260402. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.
Y, antes de iniciar este artículo sobre los contabilizados «lanzamientos de abril de 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer esta presente de hoy:
Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.
Todos los lanzamientos de abril 2026 en el Linuxverso
Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de abril 2026
Primeros 3 lanzamientos del mes
CuerdOS 2.1
- Fecha de liberación: 01/04/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: GitHub y SourceForge.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: CuerdOS 2.1.
- Base de la Distro: Debian GNU/Linux.
- País de origen: España.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “2.1” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “CuerdOS”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la creación de un nuevo repositorio de CuerdOS hosteado por su propio equipo de desarrollo, la activación por defecto del software UFW, la actualización de las herramientas CuerdTools que ahora incluyen mejoras de rendimiento y funciones nuevas, la reducción del catálogo de ediciones para priorizar la calidad, sostenibilidad y soporte del proyecto y el empleo de Kernel 6.18.9 para todas las ediciones vigentes. También destaca el hecho de que ahora sobre la edición KDE, la sesión X11 está suprimida, se han eliminado algunos programas redundantes, se ha establecido por defecto el Color de acento Oliva para seguir la estética de la web del proyecto, se ha establecido a Onlyoffice como suite ofimática por defecto en KDE y se ha añadido un nuevo Splash personalizado. Por último, entre muchas otras más, destaca que en la edición con Sway, ahora se emplea SnapWay preinstalado para capturar la pantalla, Swaylock-fancy ha sido sustituido por GtkLock y SwayOSD viene preinstalado.
Netrunner 26
- Fecha de liberación: 02/04/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: GitHub.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: Netrunner 26.
- Base de la Distro: Debian GNU/Linux.
- País de origen: Alemania.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “26” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Netrunner”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el empleo de Debian Stable 13 (Trixie) con sus últimas actualizaciones de seguridad y software estable actualizado para la construcción de la base del sistema operativo. Además, utiliza el Kernel Linux 6.16 para proporcionar una compatibilidad más óptima con el hardware moderno, tanto para usuarios existentes como para nuevas instalaciones. Y dado que, Debian 13 (Trixie) introduce cambios significativos con respecto a Debian 12 (Bookworm), que se centran en la modernización, la seguridad y una mayor estabilidad del sistema, todos esos beneficios son heredados de forma óptima en Netrunner 26. Por último, entre muchas otras más, ofrece nuevas características tales como el empleo del Kernel Linux 6.16.12+deb13, la implementación del Servidor gráfico XLibre, y de paquetes y aplicaciones actualizadas como Qt 6.8.2, KDE Apps 25.04.3, Firefox 140.7 ESR, LibreOffice 25.2.3, VLC 3.0.23, VirtualBox 7.2.6-172322, Inkscape 1.4, GIMP 3.0.4, Thunderbird 140.6.0 ESR, Kdenlive 24.12.3..
Artix Linux 20260402
- Fecha de liberación: 03/04/2026.
- Sitio web oficial: Explorar aquí.
- Repositorio oficial: Gitea.
- Anuncio oficial: Enlace de consulta.
- Enlaces de descarga: Artix Linux 20260402.
- Base de la Distro: Arch Linux.
- País de origen: Global.
- Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “20260402” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Artix Linux”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la implementación de XLibre como Servidor gráfico predeterminado, aunque Xorg sigue estando disponible para su instalación desde los repositorios. Sin embargo, los usuarios que elijan Plasma pueden usar Wayland o XLibre sin problemas. Además, PipeWire es ahora, el sistema de audio predeterminado, en reemplazo de PulseAudio. Adicionalmente, ofrece compatibilidad con servicios de usuario en OpenRC y dinit. Por ultimo, entre muchas otras, ya no ofrece soporte para entornos de escritorio basados en GNOME, a partir de la versión 49. En concreto, y más especificamente, para los paquetes gnome-session, gnome-shell, mutter y gnome-settings-daemon. Sin embargo, por ahora, las versiones antiguas se siguen manteniendo en los repositorios, pero debido a la gran interconexión con otros paquetes GTK/GNOME, el proyecto Artix no garantiza su funcionamiento, por lo que posteriormente, los eliminarán de sus repositorios. Mientras que, las aplicaciones independientes de GNOME seguirán empaquetándose, pero con la salvedad de que, ya no les es factible dar soporte a los entornos de escritorio GNOME sin systemd.
Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más
- 4MLinux 51.1: 29 de abril.
- Helwan 4.0: 29 de abril.
- Vitalinux 3.5-2026.04.27: 29 de abril.
- Nyarch 26.04: 29 de abril.
- Proxmox 4.2-1 «Backup Server»: 29 de abril.
- Bazzite 44.20260429: 29 de abril.
- ToaruOS 2.3.0: 29 de abril.
- Parrot 7.2: 29 de abril.
- BlueOnyx 5212R-20260428: 28 de abril.
- Fedora 44: 28 de abril.
- Lite 8.0-rc1: 28 de abril.
- IPFire 2.29-core201: 28 de abril.
- MagOS 2025_20260426: 27 de abril.
- Drauger 7.8-beta3: 27 de abril.
- Flatcar 4593.2.0: 27 de abril.
- Talos 1.13.0: 27 de abril.
- Live Raizo 17.26.04.26: 27 de abril.
- EasyOS 7.3: 27 de abril.
- Vipnix 20260427: 27 de abril.
- NebiOS 10.2.1-dev2026.04.26: 26 de abril.
- CachyOS 260426: 26 de abril.
- Devuan 6.1.1: 25 de abril.
- Fishy 3.0: 25 de abril.
- Talos 1.12.7: 25 de abril.
- DESERT • 5.0_26.04: 24 de abril.
- Ufficio Zero • Duplica-1_4_5: 24 de abril.
- Ubuntu Unity 26.04: 24 de abril.
- FunOS 26.04: 24 de abril.
- Asmi 26.04: 24 de abril.
- Voyager 26.04: 24 de abril.
- arcOS 22.2: 23 de abril.
- Xubuntu 26.04: 23 de abril.
- Ubuntu Studio 26.04: 23 de abril.
- Ubuntu Kylin 26.04: 23 de abril.
- Ubuntu Cinnamon 26.04: 23 de abril.
- Ubuntu Budgie 26.04: 23 de abril.
- Ubuntu 26.04: 23 de abril.
- Lubuntu 26.04: 23 de abril.
- Kubuntu 26.04: 23 de abril.
- Edubuntu 26.04: 23 de abril.
- AlmaLinux 9.8-beta1: 23 de abril.
- Omarchy 3.6.0: 23 de abril.
- Tails 7.7: 23 de abril.
- Br OS 13.4.1: 23 de abril.
- Mauna 25.2: 22 de abril.
- Redcore 2601: 22 de abril.
- TUXEDO 20260421: 21 de abril.
- KDu 9-rv2: 21 de abril.
- StormOS v1a: 21 de abril.
- Artix 20260420: 21 de abril.
- DietPi 10.3: 21 de abril.
- Lilidog 26.04.20: 20 de abril.
- Ctlos 2.5.0: 20 de abril.
- Ultimate 2026.04.19: 20 de abril.
- Butterbian 0.2.0: 20 de abril.
- NuTyX 26.04.3: 19 de abril.
- Neko-Void Beta-6.3: 19 de abril.
- Kader⁴² 2026.04.19: 19 de abril.
- CalamaroOS 20260419: 19 de abril.
- Slarpx 2.1: 19 de abril.
- GhostBSD 26.1: 18 de abril.
- Solus 4.9: 18 de abril.
- Synex 260418: 18 de abril.
- ENux 5.3.1: 18 de abril.
- BigLinux 2026-04-18: 18 de abril
- ZimaOS 1.6.0: 16 de abril.
- Q83 13.09: 17 de abril.
- Omarchy 3.5.1: 16 de abril.
- Vendefoul 20260415: 16 de abril.
- Talos 1.13.0-rc0: 16 de abril.
- SmartOS 20260416: 16 de abril.
- Q4OS 7.0-r5-testing: 15 de abril.
- RakuOS 2026.04.15: 15 de abril.
- Alpine 3.23.4: 15 de abril.
- Zorin 18.1: 15 de abril.
- Tails 7.6.2: 15 de abril.
- TrueNAS 25.10.3: 14 de abril.
- Glacia 2026-04-13: 14 de abril.
- RasPiOS 2026-04-13: 14 de abril.
- StratOS 2026.04.14: 14 de abril.
- Maple 1.4.5: 14 de abril.
- extrox 20260414: 14 de abril.
- AgarimOS 20260413: 13 de abril.
- Voyager 26.04-beta2: 11 de abril.
- Quirinux 2.2-Rev1: 11 de abril.
- EasyOS 7.2.4: 11 de abril.
- openKylin 2.0-SP2-20260407: 10 de abril.
- VailuxOS 1.6.0.6: 10 de abril.
- Trisquel 12.0: 10 de abril.
- deepin 25.1.0: 10 de abril.
- MODOS 13: 9 de abril.
- openmamba 20260409: 9 de abril.
- ENux 5.2.1: 8 de abril.
- BRGV-OS 08042026: 8 de abril.
- Tails 7.6.1: 8 de abril.
- pearOS 26.4: 8 de abril.
- GParted 1.8.1-3: 8 de abril.
- HAOS 17.2: 7 de abril.
- Expirion 6.4-260407: 7 de abril.
- Snal 1.40: 7 de abril.
- CentOS 10-20260406: 7 de abril.
- Plop 26.2: 7 de abril.
- Linuxfx 11.26.04: 6 de abril.
- Berserk Arch 2026.04.05: 6 de abril.
- NetBSD 11.0_RC3: 5 de abril.
- Ventoy 1.1.11: 5 de abril.
- AbeirOS 20260405: 5 de abril.
- AfagOS 20260405: 5 de abril.
- AgarimOS 20260405: 5 de abril.
- PikaOS 26.04.04: 4 de abril.
- Tsurugi 26.03: 4 de abril.
- stillOS 10.1-r2: 4 de abril.
- ML4W 12.2.2: 4 de abril.
- BigLinux 2026.04.04: 4 de abril.
- blendOS 2026.04.01: 4 de abril.
- Essora 20260403: 4 de abril.
- Noid 20260403: 3 de abril.
- ShredOS 2025.11_29: 3 de abril.
- Artix 20260402: 2 de abril.
- KDE Linux 20260402: 2 de abril.
- CalamaroOS 20260402: 2 de abril.
- ShrikeLinux 2026.04.02: 2 de abril.
- Synex 13-u7: 2 de abril.
- Arcris 2026.04.02: 2 de abril.
- d77void 20260402: 2 de abril.
- Flora 20260402: 2 de abril.
- Xray_OS 2026.04.0: 2 de abril.
- SmartOS 20260402: 2 de abril.
- GNOME OS 1026083: 2 de abril.
- Netrunner 26: 2 de abril.
- Puppy 260401: 2 de abril.
- Alien-OS 26.04: 1 de abril.
- Arch 2026.04.01: 1 de abril.
- ZimaOS 1.6.0-beta2: 1 de abril.
- EznixOS 260401: 1 de abril.
- Recalbox 10.0.4: 1 de abril.
- MidnightBSD 4.0.4: 1 de abril.
- Dr.Parted 26.04: 1 de abril.
- Kiro 26.04.01.01: 1 de abril.
- ObsidianOS 2026.03.31: 1 de abril.
Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.
Resumen
En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos los «lanzamientos de abril de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de CuerdOS 2.1, Netrunner 26 y Artix Linux 20260402.
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