Lanzamientos de abril 2026: CuerdOS, Netrunner y Artix Linux

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, en este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante abril de 2026». Periodo en el cual, ha habido una cantidad un poco menor, a la del mes pasado, es decir, que en marzo de 2026.

Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: CuerdOS 2.1, Netrunner 26 y Artix Linux 20260402. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual.

Y, antes de iniciar este artículo sobre los contabilizados «lanzamientos de abril de 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer esta presente de hoy:

Los lanzamientos aquí citados, son mayoritariamente los registrados en DistroWatch. Por ello, siempre pueden haber muchos más, provenientes de webs como OS.Watch y FOSS Torrent. Además, es importante tener en cuenta que, estas nuevas versiones en cualquier momento, podrían estar disponibles para ser probadas en línea (sin instalar) por cualquiera, en la web de DistroSea, para el conocimiento y prueba de todos.

Todos los lanzamientos de abril 2026 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de abril 2026

Primeros 3 lanzamientos del mes

CuerdOS 2.1

Fecha de liberación : 01/04/2026.

: 01/04/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : GitHub y SourceForge.

: GitHub y SourceForge. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : CuerdOS 2.1.

: CuerdOS 2.1. Base de la Distro : Debian GNU/ Linux.

: Debian GNU/ País de origen : España.

: España. Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “2.1” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “CuerdOS”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la creación de un n uevo repositorio de CuerdOS hosteado por su propio equipo de desarrollo, la activación por defecto del software UFW, la a ctualización de las herramientas CuerdTools que ahora incluyen mejoras de rendimiento y funciones nuevas, la r educción del catálogo de ediciones para priorizar la calidad, sostenibilidad y soporte del proyecto y el empleo de K ernel 6.18.9 para todas las ediciones vigentes. También destaca el hecho de que ahora sobre la edición KDE, la s esión X11 está suprimida, se han eliminado algunos programas redundantes, se ha establecido por defecto el Color de acento Oliva para seguir la estética de la web del proyecto, se ha establecido a Onlyoffice como suite ofimática por defecto en KDE y se ha añadido un n uevo Splash personalizado. Por último, entre muchas otras más, destaca que en la edición con Sway, ahora se emplea SnapWay preinstalado para capturar la pantalla, Swaylock-fancy ha sido sustituido por GtkLock y SwayOSD viene preinstalado.

Netrunner 26

Fecha de liberación : 02/04/2026.

: 02/04/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Netrunner 26.

: Netrunner 26. Base de la Distro : Debian GNU/ Linux .

: Debian GNU/ . País de origen : Alemania .

: . Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “26” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Netrunner”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como el empleo de Debian Stable 13 (Trixie) con sus últimas actualizaciones de seguridad y software estable actualizado para la construcción de la base del sistema operativo. Además, utiliza el Kernel Linux 6.16 para proporcionar una compatibilidad más óptima con el hardware moderno, tanto para usuarios existentes como para nuevas instalaciones. Y dado que, Debian 13 (Trixie) introduce cambios significativos con respecto a Debian 12 (Bookworm), que se centran en la modernización, la seguridad y una mayor estabilidad del sistema, todos esos beneficios son heredados de forma óptima en Netrunner 26. Por último, entre muchas otras más, ofrece nuevas características tales como el empleo del Kernel Linux 6.16.12+deb13, la implementación del Servidor gráfico XLibre, y de paquetes y aplicaciones actualizadas como Qt 6.8.2, KDE Apps 25.04.3, Firefox 140.7 ESR, LibreOffice 25.2.3, VLC 3.0.23, VirtualBox 7.2.6-172322, Inkscape 1.4, GIMP 3.0.4, Thunderbird 140.6.0 ESR, Kdenlive 24.12.3. .

Artix Linux 20260402

Fecha de liberación : 03/04/2026.

: 03/04/2026. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Gitea.

: Gitea. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Artix Linux 20260402.

: Artix Linux 20260402. Base de la Distro : Arch Linux.

: Arch Linux. País de origen : Global.

: Global. Novedades destacadas: Está novedosa versión liberada en abril de 2026, denominada como “20260402” y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Artix Linux”, ahora incluye, entre muchas novedades destacadas, algunas como la implementación de XLibre como S ervidor gráfico predeterminado, aunque Xorg sigue estando disponible para su instalación desde los repositorios. Sin embargo, los usuarios que elijan Plasma pueden usar Wayland o XLibre sin problemas. Además, PipeWire es ahora, el sistema de audio predeterminado, en reemplazo de PulseAudio . Adicionalmente, ofrece compatibilidad con servicios de usuario en OpenRC y dinit. Por ultimo, entre muchas otras, ya no ofrece soporte para entornos de escritorio basados ​​en GNOME, a partir de la versión 49. En concreto, y más especificamente, para los paquetes gnome-session, gnome-shell, mutter y gnome-settings-daemon. Sin embargo, por ahora, las versiones antiguas se siguen manteniendo en los repositorios, pero debido a la gran interconexión con otros paquetes GTK/GNOME, el proyecto Artix no garantiza su funcionamiento, por lo que posteriormente, los eliminarán de sus repositorios. Mientras que, las aplicaciones independientes de GNOME seguirán empaquetándose, pero con la salvedad de que, ya no les es factible dar soporte a los entornos de escritorio GNOME sin systemd.

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos los «lanzamientos de abril de 2026» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de CuerdOS 2.1, Netrunner 26 y Artix Linux 20260402.

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