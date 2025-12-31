Lanzamientos de Diciembre 2025: Distros FreeBSD, Alpine y GLF OS

Hoy, el presente mes ha de terminar, y por ello, como de costumbre, este día abordaremos todos los presentes «lanzamientos de Distros durante diciembre 2025». Periodo en el cual, ha habido una cantidad muy similar, a la del mes pasado, es decir, que en noviembre de 2025.

Además, en el mismo detallaremos, como de costumbre, los primeros 3 lanzamientos del presente mes, los cuales fueron: FreeBSD 15.0, Alpine Linux 3.23.0 y GLF OS 26.05. Así que, sigue leyendo para que te enteres de sus novedades, y de las fechas de los demás lanzamientos de Distros *Linux / *BSD anunciados en este periodo mensual. Y para finalizar, en este último artículo del mes y año, les deseamos a todos ustedes, nuestra fiel, querida y creciente Comunidad de lectores del Linuxverso, unas felices fiestas de fin de año, y un exitoso y bendecido comienzo de año nuevo 2026.

Todos los lanzamientos de diciembre 2025 en el Linuxverso



Nuevas versiones de Distros durante los lanzamientos de diciembre 2025

Primeros 3 lanzamientos del mes

FreeBSD 15.0

Fecha de liberación : 02/12/2025.

: 02/12/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : FreeBSD 15.0.

: FreeBSD 15.0. Base de la Distro : BSD.

: BSD. País de origen : Estados Unidos.

: Estados Unidos. Novedades destacadas: La nueva y última versión del año 2025, denominada como “15.0”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “FreeBSD”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como un mejorado Gestor de paquetes pkg que ahora puede usarse para instalar y actualizar componentes del sistema base, además el instalador «bsdinstall» ahora ofrece dos rutas: la tradicional y la nueva mediante paquetes (pkgbase). Mientras que, en el ámbito del desarrollo y la compilación, se han alcanzado dos logros importantes, el primero, las Compilaciones sin privilegios (compatibilidad para compilar FreeBSD y crear imágenes ISO sin necesidad de privilegios de root) y Compilaciones reproducibles (generación y distribuidos de binarios idénticos bit a bit si se compilan desde el mismo código fuente, asegurando que no haya modificaciones ocultas). Por último, entre muchas otras más, El núcleo de FreeBSD 15.0 incluye mejoras de código actualizado relacionadas con el soporte de hardware. Por ejemplo, los controladores gráficos DRM (i915 y amdgpu) se han sincronizado con el kernel de Linux 6.9, mientras que los controladores inalámbricos (Intel y Realtek) están al día con Linux 6.17.

Alpine Linux 3.23.0

Fecha de liberación : 03/12/2025.

: 03/12/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : Alpine Linux 3.23.0.

: Alpine Linux 3.23.0. Base de la Distro : Independiente.

: Independiente. País de origen : Noruega.

: Noruega. Novedades destacadas: La nueva y última versión del año 2025, denominada como “3.23.0”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “Alpine”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas como la actualización de las herramientas apk a la versión 3, lo cual ofrece el empleo de una actualización más segura y sin problemas, aunque podría presentar cambios importantes si se usa el paquete libapk. Razón por la cual, vale destacar que, en esta actualización a la v3, se ha conservado el índice y el formato de los paquetes de la v2. Otra novedad importante es que, Linux-stable reemplaza a Linux-edge, destacando que incluye una configuración idéntica a la de los Kerneles «linux-lts» de las versiones estables en lugar de las versiones a largo plazo. Por ultimo, y entre otras pocas más, destaca el empleo de los siguientes paquetes y versiones: Kernel Linux 6.18 ( excepto los Kerneles Linux Pi que todavía conservan la versión 6.12 ), GCC 15, LLVM 21, Node.js (LTS) 24.11, Rust 1.91, Valkey 9.0, ZFS 2.4.0-rc4, Crystal 1.18, Docker 29, .NET 10.0, GNOME 49, Go 1.25, ISC Kea 3.0, KDE Plasma 6.5.3, LXQt 2.3.0, OpenJDK 25, Perl 5.42, PHP 8.5, PostgreSQL 18, Qt 6.10 y Sway 1.11.

GLF OS 26.05 «Phoenix»

Fecha de liberación : 06/12/2025.

: 06/12/2025. Sitio web oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Repositorio oficial : Explorar aquí.

: Explorar aquí. Anuncio oficial : Enlace de consulta.

: Enlace de consulta. Enlaces de descarga : GLF OS 26.05.

: GLF OS 26.05. Base de la Distro : NixOS.

: NixOS. País de origen : Francia.

: Francia. Novedades destacadas: La nueva y última versión del año 2025, denominada como “26.05 Phoenix”, y perteneciente al proyecto de generación de Distribuciones libres y abiertas, llamado “GLF OS”, ahora incluye entre muchas novedades destacadas, algunas dirigidas a su versión con GNOME que ahora ofrece GNOME 49.1 con una compatibilidad mejorada con HiDPI y múltiples monitores, animaciones y ventanas más fluidas (Alt-Tab, cambio de tamaño), corrección de fallos y artefactos del compositor Wayland; y otras para su versión con KDE Plasma que ahora ofrece KDE Plasma 6.5 con una gestión de múltiples monitores más confiable, soporte para gestos táctiles/trackpad ampliados, un comportamiento mejorado de Wayland (menos cortes, y una activación más limpia). Por ultimo, entre muchas otras más, destacan algunas como el empleo del Kernel Linux 6.17 que ofrece una mejor compatibilidad con CPU/GPU/Chipsets recientes, mejoras en la eficiencia energética y USB/PCIe, una reducción de micro-tartamudeos y de varios problemas de compatibilidad. Además, utiliza Mesa 25.2.3, que ofrece nuevos controladores Vulkan/OpenGL para AMD/Intel, correcciones para motores de juegos modernos y Unreal/Unity, mayor estabilidad en Proton/Steam; y NVIDIA 580.105 que ofrece compatibilidad mejorada con tarjetas GeForce recientes, correcciones de Wayland y codificación de video más sólida para juegos y streaming.

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Resumen

En resumen, si te ha gustado esta publicación sobre todos «lanzamientos de diciembre 2025» registrados por el sitio web de “DistroWatch”, u otros como “OS Watch” y “FOSS Torrent”, coméntanos tus impresiones. Y si conoces otro lanzamiento de alguna otra Distro GNU/Linux o Respin Linuxero del Linuxverso, también será un placer conocerlo a través de los comentarios, para el conocimiento y utilidad de todos. Tal como hoy hemos hecho, al destacar algunos detalles importantes de los lanzamientos de FreeBSD 15.0, Alpine Linux 3.23.0 y GLF OS 26.05.

